مايا واكد: أنغام الحنين وهوية الأصالة تلامس قلوب جمهور دبي المتنوع

تقول في حديثٍ مع صحيفة "سيتي تايمز" في مقهى: "كل عرضٍ في دبي يختلف عن الآخر". إنها ودودة، ومهذبة، وواضحة الرؤية لعملها وللعالم من حولها. "جميعنا نأتي من خلفياتٍ مختلفة، لكننا نُضفي ذلك على روح هذا المكان. هذا ما يجعل دبي مميزةً للغاية".