"ماهيرا خان" تنفي استغلال اسم "شاه روخ خان" للدعاية

مثّل فيلم "رييس" للمخرج "راؤول دولاكيا" انطلاقة قوية لـ"ماهيرا" في مسيرتها الفنية، حيث شاركت النجم "شاه روخ خان" بطولة هذا الفيلم المليء بالإثارة والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً. لكن رحلة "ماهيرا" في بوليوود توقفت عند هذا الحد، إذ أدى المناخ السياسي المتوتر إلى حظر الفنانين الباكستانيين في الهند، مما حال دون قيامها بالترويج للفيلم هناك، ليظل "رييس" مشروعها الوحيد في بوليوود.