"ماهيرا خان" تنفي استغلال اسم "شاه روخ خان" للدعاية
أعربت النجمة الباكستانية "ماهيرا خان"، التي خطفت الأضواء بمشاركتها "شاه روخ خان" بطولة فيلمه "رييس" (Raees 2017)، عن استيائها من التركيز المفرط على زميلها في المقابلات، ونفت باستياء الاتهامات الموجهة لها باستغلال اسم "شاه روخ خان" للدعاية، مؤكدة أنها مجرد مفاهيم خاطئة. جاء ذلك خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر "عالمي أردو" لعام 2024، الذي قدمه "وسيم بادامي" و"تابيش هاشمي".
وحين سُئلت خلال الجلسة عن انزعاجها من تكرار الأسئلة حول العمل مع "شاه روخ خان"، أجابت "ماهيرا": "أجيب بكل لباقة عندما يسألني أحد عن "شاه روخ خان"، لكن يفترض البعض أنني أتحدث عنه عمداً، مع أنني لا أذكره من تلقاء نفسي أبداً".
وقالت "ماهيرا" أنها مستاءة من الفكرة الشائعة عنها حول استغلالها لاسم "شاه روخ خان" للدعاية، قائلة: "إن كان الأمر كذلك فلا تسألوني عنه". ورغم ردود الفعل الغاضبة، أشارت "ماهيرا" إلى "شاه روخ" بمودة، ووصفته بـ "حب الطفولة"، معبرة عن إعجابها الحقيقي بنجم بوليوود.
مثّل فيلم "رييس" للمخرج "راؤول دولاكيا" انطلاقة قوية لـ"ماهيرا" في مسيرتها الفنية، حيث شاركت النجم "شاه روخ خان" بطولة هذا الفيلم المليء بالإثارة والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً. لكن رحلة "ماهيرا" في بوليوود توقفت عند هذا الحد، إذ أدى المناخ السياسي المتوتر إلى حظر الفنانين الباكستانيين في الهند، مما حال دون قيامها بالترويج للفيلم هناك، ليظل "رييس" مشروعها الوحيد في بوليوود.