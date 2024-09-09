"مانيتشيتراثاجو" يعيد إحياء ذكريات السينما الهندية

في قصر ضخم بولاية كيرالا، توجد غرفة محظورة مغلقة بقفل مزخرف، يُشاع أنها مسكونة بشبح راقصة ثانجافور، ناجافالي. وفقاً للأسطورة، اختطفها مالك القصر في ذلك الوقت، كارانافار سانكاران تامبي، وسجنها لإشباع نزواته. كانت ناجافالي تكره خاطفها، وكانت مغرمة بشخص آخر يعيش بجوار القصر. عندما أدرك كارانافار القاسي وجود هذا الحب السري، قتل العاشقين بوحشية. وتوفي بعدها بظروف غامضة، لتظل القرية تعاني من وجود شبح ناجافالي، حتى تمكن رجال الدين من طردها وحبسها في غرفة القصر.

بعد مائة عام، قامت جانجا، عروس شابة فضولية، تلعب دورها الممثلة شوبانا، باقتحام الغرفة أثناء استكشافها لمنزلها الجديد. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الأحداث الغريبة تتوالى. وكأنها أطلقت عن غير قصد (أو ربما عن قصد) روح الشبح المحاصرة، وبدأت الغرفة تعج بالحياة من جديد بالغناء والرقص المخيف. كل من حاول التحقيق في هذه الأحداث الغامضة تعرض للهجوم، وكأن الشر قد أطلق العنان لنفسه في القصر. تزايدت الصراعات والشكوك بين أفراد العائلة، مع اتهام أحدهم بالجنون.