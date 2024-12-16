مانوج باجبايي يكشف التحديات أمام الصحفيين في"ديسباتش"

"يعرف باجبايي الكثير عن دراسات الشخصيات، بالطبع؛ فهو ممثل بارع لعب أدواراً مهمة على الشاشة، وعلى منصات البث المباشر، وعلى المسرح. يقول الممثل: "الوسيلة لا تهم بالنسبة لي. أياً كان ما يمنحني فرصة للتمثيل، وأياً كان ما يوفر لي فرصاً جيدة، فأنا فقط أمضي قدماً وأقوم بذلك"."

لقد كان يفعل ذلك لفترة طويلة لدرجة أنه لا يتذكر تماماً متى بدأ يشعر بالحاجة الملحة إلى صياغة شخصية، وتشكيل نفسه في دور ما. يقول: "ربما كنت في التاسعة من عمري. جاء ذلك من مشاهدة الأفلام، وإيجاد العالم جذاباً للغاية ومثيراً جداً، مجرد فكرة أن تصبح ممثلاً وتتحول إلى شخصيات مختلفة".

"واليوم، يمتلك الممثل البالغ من العمر 55 عاماً عدداً كبيراً من الأفلام الناجحة، بما في ذلك مسلسل "فاميلي مان" ، حيث يلعب دور سريكانت تيواري، وهو رجل من الطبقة المتوسطة ولكنه في الواقع جاسوس من الطراز العالمي، بالإضافة إلى دوره كالعصابات الانتقامية سردار خان في فيلم عصابات واسيبور – الجزء الأول."

نقطة التغيير