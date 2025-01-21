"مازيراتي إم سي 20": عودة قوية لعالم السيارات الخارقة

في الداخل، تحقق MC20 التوازن بين البساطة والرقي. فمقصورة القيادة مصممة خصيصاً، مع أسطح داكنة في الغالب مع لمحات من اللون الأزرق، ومفروشة في الغالب بالكانتارا، لكنها تفتقر إلى بعض اللمسات الاستعراضية. عجلة القيادة ذات الحواف السميكة المكونة من 3 أضلاع، والمصممة بمساعدة أندريا بيرتوليني (سائق اختبار مازيراتي كورسا) تحتوي فقط على أزرار "بدء التشغيل" و"التحكم في الإطلاق"، إنها رائعة. كما أنها مزودة بمقابض كبيرة من الألومنيوم (أو الألياف الكربونية) على العمود تجعل تغيير النسب أمراً سهلاً، أما المقصورة الوسطى المصنوعة من ألياف الكربون تحمل فقط المفاتيح الضرورية. تتضمن قمرة القيادة الرقمية شاشة مقاس 10.25 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 10.25 بوصة تجعلها مواكبة من الناحية التكنولوجية مع النخبة الأخرى. على الرغم من وضعها المنخفض، فإن المقاعد الرياضية التي تم تطويرها بالتعاون مع "سابيلت"، مريحة بشكل مدهش حتى لشخص طويل. ولكن ضع في اعتبارك أن هذه السيارة مخصصة لشخصين فقط، وتفتقر إلى مساحة تخزين داخلية، وحاملات أكواب، ومظلات شمسية، وأضواء زينة... وهو ما يقلل من إمكانية استخدامها بشكل يومي.