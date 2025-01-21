"مازيراتي إم سي 20": عودة قوية لعالم السيارات الخارقة
بعد 20 عاماً، عاد مهندسو "مازيراتي" إلى لوحة التصميم لابتكار سيارة خارقة جديدة كلياً مزودة بمحرك متعدد الاستخدامات صمموه بأنفسهم، وهذه هي النتيجة.
لا تعد سيارة مازيراتي MC20 سيارة خارقة "عادية" ولا يعد اسم "MC20" مجرد اسم عابر. فهو يرمز إلى مازيراتي كورسا 2020 أو "مازيراتي ريسينغ 2020" للمتحدثين باللغة الإنجليزية، وقد صُممت لتكون تحفة هندسية حديثة تربط بين تاريخ العلامة التجارية العريق وطموحاتها في مجال السباقات. تم إنتاجها في مصنع "فيالي سيرو مينوتي" في مودينا، وهي سيارة إيطالية بفخر ولكنها مناسبة تماماً لبريق دبي. إليك ما يمكن توقعه من السيارة الرائدة التي يبلغ سعرها مليون درهم!
التصميم والجماليات
استوحى المصممون تصميم MC20 من أيقونات مثل "تيبو 26" و تيبو 61 "بيرد كيج" وMC12 الفائزة بالبطولة، وهي تجسيد لفن الهندسة الإيطالية وكفاءتها، وهي نتيجة لألفي ساعة من اختبارات الأنفاق الهوائية وألف محاكاة باستخدام الديناميكا الحسابية للسوائل (CFD).
إن المقدمة الحادة والشكل المنخفض المتدرج مع فتحات التهوية الكبيرة والموضوعة بشكل استراتيجي على غطاء المحرك والجوانب، يمنحها الشكل الذي يحلم به أي طفل، ويرغب فيه أي شخص بالغ. ومن يمكنه أن لا يعجب بالمحرك الجميل المستمد من الفورمولا 1 الذي يظهر من خلال غطاء المحرك الخلفي الشفاف، وتلك الأبواب الفراشية التي تفتح لأعلى. حتى أنني أحببت الأضواء الرأسية الجديدة (التي تجعلها تبدو مشابهة إلى حد ما لسيارة جرانتوريزمو الأقل تكلفة)، لأن كل شيء يتناغم بشكل جيد للغاية. كنت أود لو كان هناك جناح خلفي أكبر وأكثر بروزاً مثل جناح MC12، لكن معرفتي بأن جميع متطلبات الديناميكية الهوائية قد تم تلبيتها بشكل ذكي من خلال هيكل السيارة السفلي، تشبع شغفي بالسيارات. بالتأكيد، تعتبر MC20 واحدة من أجمل الإبداعات التي خرجت من دار مازيراتي في السنوات الأخيرة، وهي تبدو وكأنها تستحق المال الذي يدفع ثمنها. ماذا يمكن أن يطلب المرء أكثر من ذلك!
في الداخل، تحقق MC20 التوازن بين البساطة والرقي. فمقصورة القيادة مصممة خصيصاً، مع أسطح داكنة في الغالب مع لمحات من اللون الأزرق، ومفروشة في الغالب بالكانتارا، لكنها تفتقر إلى بعض اللمسات الاستعراضية. عجلة القيادة ذات الحواف السميكة المكونة من 3 أضلاع، والمصممة بمساعدة أندريا بيرتوليني (سائق اختبار مازيراتي كورسا) تحتوي فقط على أزرار "بدء التشغيل" و"التحكم في الإطلاق"، إنها رائعة. كما أنها مزودة بمقابض كبيرة من الألومنيوم (أو الألياف الكربونية) على العمود تجعل تغيير النسب أمراً سهلاً، أما المقصورة الوسطى المصنوعة من ألياف الكربون تحمل فقط المفاتيح الضرورية. تتضمن قمرة القيادة الرقمية شاشة مقاس 10.25 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 10.25 بوصة تجعلها مواكبة من الناحية التكنولوجية مع النخبة الأخرى. على الرغم من وضعها المنخفض، فإن المقاعد الرياضية التي تم تطويرها بالتعاون مع "سابيلت"، مريحة بشكل مدهش حتى لشخص طويل. ولكن ضع في اعتبارك أن هذه السيارة مخصصة لشخصين فقط، وتفتقر إلى مساحة تخزين داخلية، وحاملات أكواب، ومظلات شمسية، وأضواء زينة... وهو ما يقلل من إمكانية استخدامها بشكل يومي.
محرك السيارة والأداء
تتميز السيارة بمحرك "نيتونو"، وهو محرك ذو ست أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر، تم تصميمه وبناؤه بالكامل داخل الشركة. وهو مزود بنظام "توين سبارك" المبتكر (ليس بستة شمعات، بل 12 شمعة)، مما يمكنه من توليد قوة مذهلة تبلغ 630 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 730 نيوتن متر. ما يثير الإعجاب أكثر هو القدرة النوعية، حيث يبلغ 210 حصان/لتر، وهو ما يجعله يتصدر فئته. يتم توجيه كل هذه الطاقة إلى العجلات الخلفية باستخدام ناقل حركة (DCT) سريع التغيير بـ 8 سرعات.
الأداء كما هو متوقع... مذهل! ستسير بسلاسة على طرق المدينة مع تقديم تجربة قيادة مريحة بفضل نظام التعليق المزدوج مع ممتصات الصدمات النشطة. لكن يمكنك الشعور بالقوة الهائلة الكامنة تحت قدمك اليمنى. تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، وتتجاوز حاجز 200 كم/س في 8.8 ثانية، متفوقةً حتى على MC12 الأسطورية نفسها. إضافةً لتغيير السرعة يأتي صوت العادم الرائع الذي ينتقل من الخرخرة العميقة إلى الصيحات المدوية. وإن تحويل أوضاع القيادة سيوفر لك الوصول المبكر إلى ذلك التناغم الصوتي من الأسطوانات. ومع السرعة تأتي الحاجة إلى التوقف، ولا يوجد نقص في قوة التباطؤ هنا. يأتي النظام القياسي مع أقراص مهوَّاة من بريمو (380 مم أمامية / 350 مم خلفية) التي توقف السيارة من 100 كم/س إلى صفر في 33 متراً فقط وبكل ثقة. يمكنك أيضاً اختيار الأقراص الأكبر المصنوعة من الكربون المركب إذا كنت تقضي ساعات طويلة على الحلبة أو فقط إذا أردت التباهي والتفاخر.
قد تشترك هذه السيارة في محركها مع "جران توريزمو" ذات الدفع الرباعي الثابت، ولكنها مختلفة تماماً. تم بناء MC20 على هيكل من ألياف الكربون الأحادية الذي يزن 100 كجم فقط، مما يساهم في الوزن الإجمالي للسيارة البالغ 1,500 كجم فقط. على الرغم من الإطارات العريضة من بريدجستون (305 مم خلفية) ومانع الانزلاق المحدود ميكانيكياً (أو الإلكتروني اختيارياً)، إلا أن السيارة تشعر بالحيوية والحدة أثناء القيادة بفضل توزيع الوزن المائل إلى الخلف بنسبة 41:59 وتكوين الدفع الخلفي. ولكن بيد سائق متمرس، ذو لمسة دقيقة، يمكن أن تصبح أداة دقيقة ستشق أي طريق تريده.
كما تتميز سيارة MC20 بكفاءة مذهلة حيث يبلغ متوسط استهلاكها للوقود 10.6 لتر/100 كيلومتر في العالم الحقيقي. وهذا يعني مدى يزيد عن 400 كيلومتر من خزانها الذي يتسع لـ 60 لتراً.
المميزات والعملية
تتميز بنظام صوتي فاخر من "سونوس فابر" بقوة 695 واط و12 مكبر صوت، والذي يقدم صوتاً عالي الجودة ولكن يفتقر إلى العمق عندما يُشغل عبر البلوتوث. استجابة نظام الملاحة ليست الأسرع، لكنها نجحت في العثور على الوجهة المدخلة بشكل صحيح. أما الشاحن اللاسلكي فهو ليس الأسرع.
وباستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية، يمكن للسائقين البقاء على اتصال باستخدام تطبيق "مازيراتي كونكت" ومن خلال نظام الوسائط المتعددة MIA (مساعد مازيراتي الذكي)، يمكن الوصول إلى العديد من الوظائف مثل تمكين نقطة اتصال Wifi وما إلى ذلك.
توفر MC20 سعة تخزين مناسبة تبلغ حوالي 50 لتراً في صندوق الأمتعة الأمامي و100 لتر في صندوق الأمتعة الخلفي، لكنها غير مصممة للسفر لمسافات طويلة. ومن بين أبرز الميزات الأخرى مرآة الرؤية الخلفية الرقمية ذات الأداء الجيد في الإضاءة المنخفضة ونظام رفع المحور الأمامي، والذي يمكنه من رفع مقدمة السيارة بمقدار 50 مم لتجنب الخدش.
الحكم
تعتبر سيارة مازيراتي MC20 سيارة إيطالية خارقة بكل تأكيد، فهي ترفع الإثارة على المضمار وتلفت الأنظار في الشارع وتنجح في إضافة بعض الطابع العملي إلى حزمة تركز على الأداء. وفي حين أن هناك مجالات للتحسين مثل التخزين الداخلي وميزات الراحة المفقودة، فإن MC20 هي بالتأكيد عودة إلى الشكل السابق لشركة صناعة السيارات الإيطالية.
جيد : مظهر مذهل لسيارة خارقة، أبواب على شكل فراشة، قوة توربو، تحكم دقيق، ضوضاء، كفاءة في استهلاك الوقود
سيئ: تبدو كسيارة جران توريزمو جيدة تقريباً؛ لكن التصميم الداخلي يفتقر إلى لمسة احتفالية؛ ولا يوجد حاملات أكواب أو مصابيح زينة.
تقييم المحرر: 8/10 نجوم
تحديد
نوع الهيكل: سيارة كوبيه فاخرة عالية الأداء ذات مقعدين وبابين
المحرك: محرك وسطي، محرك (V6) مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر، دفع خلفي
ناقل الحركة: DCT (يدوي أوتوماتيكي) 8 سرعات
أقصى قوة: 630 حصان عند 7500 دورة في الدقيقة - 730 نيوتن متر عند 3000 - 5500 دورة في الدقيقة
من 0 إلى 100 كم/ساعة: أقل من 2.9 ثانية (مُعلن)؛ 4.0 ثانية (مُقدرة)
السرعة القصوى: >325 كم/ساعة (سحب محدود؛ مزعوم)
السعر: يبدأ من 1,099,000 درهم