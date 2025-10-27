"مارك رافالو"عن الأبوة والأمومة والحياة بعد شخصية"هالك"

ليس مارك روفالو غريبًا على الشخصيات المعقدة متعددة الطبقات - من الصحفي المضطرب أخلاقيًا في مسلسل "سبوت لايت" إلى الأب المضطرب في مسلسل "الأطفال بخير" ، وبالطبع، العالم العبقري بروس بانر في سلسلة أفلام "المنتقمون" . لكن في مسلسل "تاسك" ، أحدث مسلسلات HBO المحدودة والآسرة، يخوض روفالو تجربة أكثر واقعية - ضابط شرطة يتنقل بين الشعور بالذنب والولاء والغموض الأخلاقي للإيمان. وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قدم روفالو لمحة نادرة عن أسلوبه، وطاقم التمثيل، وتحديات تجسيد هذه الشخصية.
قال روفالو، ردًا على سؤال عن زملائه في العمل، ومن بينهم توم بيلفري، وفابيان فرانكل، ومارثا بليمبتون، وإميليا جونز، والشاب بن لويس دوهيرتي: "إنه عمل جماعي رائع حقًا. أمنيتي الكبرى لهذا المسلسل هي أن نحصل على جائزة أفضل عمل جماعي، لأنه حقًا هذا ما يميزه حقًا. سيلفيا، ابنتي (في المسلسل)، والمشهد الذي معها في عيادة المعالج النفسي في الحلقة السادسة... إنه عمل رائع حقًا".
يتجلى شغف روفالو بزملائه في التمثيل بوضوح، خاصةً عندما يتحدث عن بيلفري، الذي يُطلق عليه لقب "أخي الذي انتظرتُ طويلًا لألتقي به أخيرًا". ويُشير إلى أن متعة التمثيل، بالنسبة له، تنبع من التفاعل الديناميكي بين الممثلين: "بعض الممثلين لا يحتاجون إلى ممثلين آخرين. إنهم ببساطة مذهلون بمفردهم. لكن هذا ليس أسلوبي. ما يحدث في التمثيل بين شخصين هو أكثر ما يُثير الحماس. هنا يكمن السحر".
بصفته منتجًا تنفيذيًا في فيلم "تاسك" ، كانت مشاركة روفالو أقرب إلى الإدارة الفعّالة منه إلى الإدارة التفصيلية. وأوضح قائلًا: "الأمر الأهم هو حمايته ورعايته. كنتُ بمثابة المشجع الرئيسي لطاقم العمل والممثلين، أحرص على أن يشعر الجميع بالاهتمام، وأن تُقدّس رؤيتنا - رؤية صانعي الأفلام - وتُكرّم على طول الطريق".
في صميم شخصية روفالو، توم برانديس، يكمن سؤال يتجاوز حدود دراما الجريمة التقليدية: وظيفة الإيمان الحقيقي في المجتمع. "بعيدًا عن إظهار الفضيلة أو التمثيل... يتضمن الإيمان التعاطف، والرحمة، والمغفرة. يكمن في مسألة الإيمان مدى اعتمادنا على بعضنا البعض كبشر. ما هو إيمان البشرية؟"
يتزامن هذا الاستكشاف للأخلاق مع تصوير " تاسك " الدقيق للأبوة والرجولة والتعقيد البشري. يشير روفالو إلى أن المسلسل يتحدى النماذج النمطية: "هناك رجلان رائعان مع أطفالهما - إنهما أبوان بلا أم. أبوان وحيدان، وهو أمر نادرًا ما نراه. إنهما يتعثران، لكن حبهما لا يقل أهمية. لا أحد منا بسيط. كل واحد منا يثير الدهشة، والتلفزيون يقترب أكثر فأكثر من هذا النوع من الحقيقة بطرق عديدة."
بالنسبة لممثل أمضى شهورًا في تجسيد شخصية، يتميز روفالو بانضباط ملحوظ في فصل نفسه عن دوره بعد انتهاء التصوير. "أرسل رسالة إلى نفسي حرفيًا، وعندما أستيقظ غدًا، تكون هذه هي النهاية. لقد انتهينا. أمضي قدمًا."
حتى بالنسبة لشخص معتاد على مغامرات الأبطال الخارقين، فإن جاذبية الشخصية البشرية المعقدة أخلاقيًا لا تُقاوم. "إنه يجمع بين البطل الخارق والإنسان الحقيقي. لكل دور تحدٍّ ومتعة. أعشق التمثيل، وأحب صناعة الأفلام. بعض الأيام تكون أصعب من غيرها، وفي بعض الأيام أكون غاضبًا، لكن هذا هو أفضل شيء. إنه الشيء الوحيد الذي أعرف كيف أفعله في هذا العالم، وهو ملكي حقًا."
مع مسلسل "تاسك" ، تُقدم HBO مسلسلًا محدودًا آخر يدعو الجمهور إلى مواجهة حقائق الطبيعة البشرية المعقدة وغير المتوقعة. ويذكرنا رافالو، كعادته، بأن سحر التلفزيون لا يكمن فقط في العرض، بل في الرقص الهادئ، والمؤلم أحيانًا، بين أشخاص يحاولون أن يكونوا أكثر مما هم عليه أحيانًا.
تُعرض حاليًا جميع الحلقات السبع من مسلسل TASK، الذي أنتجه براد إنجيلسبي من Mare of Easttown، على OSN+ في الإمارات العربية المتحدة.