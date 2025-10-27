"مارك رافالو"عن الأبوة والأمومة والحياة بعد شخصية"هالك"

ليس مارك روفالو غريبًا على الشخصيات المعقدة متعددة الطبقات - من الصحفي المضطرب أخلاقيًا في مسلسل "سبوت لايت" إلى الأب المضطرب في مسلسل "الأطفال بخير" ، وبالطبع، العالم العبقري بروس بانر في سلسلة أفلام "المنتقمون" . لكن في مسلسل "تاسك" ، أحدث مسلسلات HBO المحدودة والآسرة، يخوض روفالو تجربة أكثر واقعية - ضابط شرطة يتنقل بين الشعور بالذنب والولاء والغموض الأخلاقي للإيمان. وفي مؤتمر صحفي افتراضي، قدم روفالو لمحة نادرة عن أسلوبه، وطاقم التمثيل، وتحديات تجسيد هذه الشخصية.

قال روفالو، ردًا على سؤال عن زملائه في العمل، ومن بينهم توم بيلفري، وفابيان فرانكل، ومارثا بليمبتون، وإميليا جونز، والشاب بن لويس دوهيرتي: "إنه عمل جماعي رائع حقًا. أمنيتي الكبرى لهذا المسلسل هي أن نحصل على جائزة أفضل عمل جماعي، لأنه حقًا هذا ما يميزه حقًا. سيلفيا، ابنتي (في المسلسل)، والمشهد الذي معها في عيادة المعالج النفسي في الحلقة السادسة... إنه عمل رائع حقًا".