"مارفل" تبدأ فصلاً جديداً بتقديم الرجال"إكس" وممثلين جدداً

يستعد عالم مارفل السينمائي للدخول في مرحلة جديدة وجريئة، تبدأ مع الظهور المنتظر منذ وقت طويل لفريق الرجال إكس (المعروف باسم "إكس-مين"). وقد أكّد رئيس استوديوهات مارفل، كيفن فايغي، أن الفريق سيُعاد تقديمه من خلال طاقم تمثيلي جديد بالكامل، وذلك عقب أحداث فيلم المنتقمون: حروب السرّ المقرر في عام ٢٠٢٧.

وأوضح فايغي أن الفيلم القادم عن فريق "الرجال إكس" سيكون من إخراج جيك شراير، المعروف بإخراجه لفيلم "الصاعقة"، وسيحتوي على وجوه جديدة تماماً لتجسيد الشخصيات المحبوبة مثل البروفيسور "إكس"، و"ماجنيتو"، و"سايكلوبس"، و"ستورم". يمثل هذا التحوّل خطوة كبيرة في مستقبل مارفل، والتي وصفها فايغي بأنها "إعادة انطلاقة" وليست إعادة كاملة لبناء عالم مارفل.

"حروب السر" ستعيد تشكيل عالم مارفل

وصف فايغي فيلم "حروب السر" بأنه المرحلة الجديدة الحاسمة في مسار السلسلة، مضيفاً:

"نهاية اللعبة كانت عن النهايات... أما حروب السر فهي عن البدايات."

وأشار إلى حبكة القصة المصورة الأصلية الصادرة عام ٢٠١٥، والتي جمعت بين خطوط زمنية متعددة من مارفل في عالم واحد، وأنتجت خليطاً من النسخ الجديدة والمألوفة للأبطال والأشرار على حد سواء.

وسيُستَخدم هذا التناول السردي في الأفلام ليس فقط لإنهاء مرحلة ما بعد "نهاية اللعبة"، بل أيضًا لإدخال جيل جديد من الأبطال، بمن فيهم المتحولون الجدد.

تغيير شامل في طاقم فريق "الرجال إكس"

قبل حدوث إعادة الانطلاقة رسمياً، سيشاهد الجمهور عدداً من الوجوه المعروفة من سلسلة "الرجال إكس" السابقة، وذلك في فيلم "المنتقمون: يوم القيامة" المرتقب عام ٢٠٢٦.

ومن ضمن الطاقم العائد من سلسلة "الرجال إكس" التابعة لشركة "فوكس":

باتريك ستيوارت (بروفيسور إكس)، إيان ماكيلين (ماجنيتو)، آلان كامينغ (نايت كرولر)، ريبيكا رومين (ميستيك)، جيمس مارسدن (سايكلوبس)، كيلسي غرامر (بيست).

وكان غرامر وستيوارت قد ظهرا مجدداً مؤخراً في أعمال مارفل الأخيرة، حيث ظهر غرامر في فيلم "العجائب" (٢٠٢٣)، بينما أدى ستيوارت نسخة متعددة الأبعاد من شخصية "إكزافير" في فيلم "الدكتور سترينج في وقائع الأكوان المتعددة" (٢٠٢٢).

غير أن هذه الشخصيات سيتم إسنادها مستقبلاً إلى ممثلين جدد، في إطار التوجّه الجديد لعالم مارفل ما بعد "حروب السر"، حيث يتم دمج جميع الخطوط الزمنية في خط سردي موحد.

كما ستُقدّم تفسيرات جديدة لشخصيات لم تظهر من قبل في النسخ السينمائية.

وأكد فايغي أن جوهر قصة "الرجال إكس" سيبقى مركزياً في هذه الرؤية الجديدة، قائلاً:

"لطالما كانت هذه القصص نافذةً لرواية تجارب الشباب المختلفين، أولئك الذين يشعرون أنهم لا ينتمون. وهذا ما يجعل قصة المتحولين عالمية — وهنا سيكون تركيزنا."

هل يعود توني ستارك وستيف روجرز؟

ربما كان أكثر التصريحات إثارة للجدل هو تأكيد فايغي أن أدواراً محورية أخرى تم تجسيدها سابقاً، كـ توني ستارك وستيف روجرز، سيتم تمثيلها مجدداً بممثلين جدد مستقبلاً.

وأوضح أن شخصيات الأبطال الخارقين، عبر التاريخ، يتم تجديدها بمجموعة من الوجوه المختلفة، تماماً كما يحدث في أفلام "جيمس بوند" و"سوبرمان".

وأضاف قائلاً:

"انظروا إلى ديفيد كورينسويت، الذي يجسد سوبرمان حالياً — لقد كان رائعًا. وسيبقى الأمر كذلك مستقبلاً."

ورغم أن الجمهور لا يزال يربط بين شخصية "الرجل الحديدي" والممثل روبرت داوني جونيور، وبين "كابتن أمريكا" والممثل كريس إيفانز، اعترف فايغي بأن التغيير لا مفرّ منه مع مرور الوقت.

واستطرد قائلاً:

"ندرك جميعًا مدى صعوبة استبدال ممثل أبدع في أداء دوره. فكروا مثلاً كم كان من الصعب تخيُّل بديل لـ شون كونري في دور جيمس بوند، أليس كذلك؟"

الخطوة القادمة من مارفل... العائلة الخارقة

يُذكر أن فيلم مارفل التالي على جدول الإصدارات هو "الرباعي الخارق: الخطوات الأولى"، المقرر عرضه في دور السينما بالإمارات في 24 يوليو الجاري.