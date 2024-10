"مارشال" تقدم تجربة صوتية مذهلة بحجم صغير

لكنك لا تشتري سماعات مارشال للاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية وبوليوود فقط؛ بل تشتري هذه العلامة التجارية بشكل أساسي للاستماع إلى موسيقى الروك والبوب والميتال - وهنا تبرز حقًا. بغض النظر عما قمنا بتشغيله - من الأغاني المفضلة لدى محبي الموسيقى Hotel California أو November Rain لفرقة Guns N'Roses أو Janie's Got a Gun لفرقة Aerosmith أو Smoke on the Water لفرقة Deep Purple أو حتى Bohemian Rhapsody لفرقة Queen - فقد أنتجت Emberton III صوتًا يملأ الغرفة مع جهير قوي ومدهش لمثل هذا السماعة الصغيرة ومتوسطات عالية متوازنة.