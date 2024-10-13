"مارشال" تقدم تجربة صوتية مذهلة بحجم صغير
سوق مكبرات الصوت المحمولة بتقنية البلوتوث هو مجال مزدحم مثل قطار الركاب في طوكيو أو مومباي.
إذن كيف يمكنك أن تميز نفسك في هذه السوق المزدحمة؟ يمكنك القيام بذلك من خلال استخدام إرثك وخبرتك الطويلة في فهم إعادة إنتاج الصوت والخبرة المكتسبة من ذلك - كما فعلت مارشال في مكبر الصوت المحمول الصغير Emberton III الجديد الذي يعمل بتقنية البلوتوث.
إن المكانة الأسطورية التي تتمتع بها أجهزة مارشال في مجال الأجهزة الموسيقية معروفة جيدًا لكل من يعرف الموسيقى ويحبها. فهي في النهاية مكبر صوت الجيتار المفضل تاريخيًا لبعض رواد موسيقى البوب العالمية. إذا كان أمثال جيمي هندريكس وسلاش وينجوي مالمستين يقسمون بخبرتك، فأنت تعرف شيئًا أو شيئين عن جعل الموسيقى تبدو رائعة.
منذ وقت ليس ببعيد، استخدمت مارشال هذه الخبرة لتخوض غمار تيار مكبرات الصوت الاستهلاكية الشعبية في السوق، ووجدت أن الأمر سيكون رائعًا ثم انغمست فيه على الفور، حيث قدمت مكبرات صوت لاسلكية بأحجام وسعات مختلفة - من Woburn وTufton الكبيرة إلى مكبرات صوت أصغر تدريجيًا مثل Stanmore وActon وMiddleton، والآن، أحدث تكرار لـ Emberton - جميعها تتميز بطابع التصميم الكلاسيكي المستوحى من الطراز القديم لمكبرات الصوت الأسطورية من مارشال.
باعتباره أحدث وأصغر أجهزة الصوت من دار مارشال، يحمل Emberton III التقاليد الغنية للعلامة التجارية من الداخل والخارج. يُعد مكبر الصوت المحمول هذا المزود بتقنية البلوتوث قوة صغيرة وأنيقة تجسد روح موسيقى الروك آند رول مع وعد بتجربة صوتية عالية الجودة. مع اسم مارشال المرادف لمكبرات صوت الجيتار الأيقونية والإرث الذي يتردد صداه بين عشاق الموسيقى في كل مكان، يأخذ Emberton III هذا الصوت الأسطوري ويضعه في شكل مضغوط وقابل للحمل يتوسل لأخذه في مغامرتك التالية.
أولاً، دعنا نتحدث عن الجماليات. مكبر الصوت Emberton III هو مكبر صوت رائع المظهر، مع عناصر تصميم Marshall الكلاسيكية - فكر في الغلاف المحكم الملمس الذي يشبه الجلد، واللمسات النحاسية وشعار Marshall المميز. إنه نوع مكبر الصوت الذي ستفخر بعرضه على طاولة القهوة الخاصة بك، ومع ذلك فهو قوي بما يكفي لأخذه معك إلى نزهة أو يوم على الشاطئ. بفضل هيكله القوي وتصنيفه IP67 لمقاومة الماء والغبار، يمكنه تحمل أكثر من مجرد رذاذ الماء والغبار والرمال أثناء التخييم في الصحراء، مما يجعله رفيقًا موثوقًا به لأخذ الحفلة إلى الأماكن الخارجية.
الآن، دعنا ننتقل إلى لب الموضوع: الصوت. يتميز Emberton III بوضوح صوتي مذهل مع ملف صوتي متوازن. سواء كنت تستمع إلى موسيقى الروك الكلاسيكية أو الجاز أو حتى أحدث أغاني البوب، فإن هذا السماعة الصغيرة تقدم صوت جهير قوي وترددات عالية واضحة ونطاق متوسط دافئ يملأ الغرفة بمسرح صوتي غني.
لقد قمنا بتشغيل مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية المعتادة لاختبار هذا السماعة وخرجنا من التجربة بنتائج مبهرة. الصوت قوي بشكل مدهش بالنسبة لحجمها ويمكنك رفع مستوى الصوت دون التعرض للتشويه، وهو ما يعد دليلاً على هندستها. في الواقع، إنها مثالية للتجمعات الحميمة والحفلات الكبيرة، مما يضمن للجميع الاستمتاع بالموسيقى.
للتعمق في تفاصيل الصوت، يقول مارشال إن Emberton III يتميز بـ "True Stereophonic، وهو شكل فريد من أشكال الصوت متعدد الاتجاهات"، واصفًا هذه الميزة بأنها صوت ستيريو لم تسمع به من قبل، مما يتيح لك تجربة صوت مكاني وثنائي الأذن متفوق يتدفق حولك، ويملأ أي مساحة.
إن الاختبار الأكبر لهذا الصوت المكاني المتدفق والشامل هو الموسيقى الكلاسيكية بالطبع، وقد عزفنا بعضًا من أشهر السيمفونيات والسوناتات لمعرفة مدى غامرة المسرح الصوتي. جاءت القطع الأقل تعقيدًا صوتيًا، مثل سوناتا ضوء القمر لبيتهوفن، بشكل جميل، مع كل ضربة بيانو واضحة تمامًا ومميزة وموسيقية مع غمر يملأ الغرفة ووضع دقيق لجميع الآلات. شهدت السيمفونيات الأكثر تعقيدًا، مثل السيمفونية الخامسة والعشرين لموتسارت، مسرحًا صوتيًا أقل تميزًا ودقة مكانية أقل تميزًا قليلاً. عندما يتعلق الأمر بتأثير صوت ستريو حقيقي، تتخلف السماعات الفردية دائمًا عن إعدادات السماعات المزدوجة، وقد فشل هذا مارشال قليلاً. للمقارنة، لا يزال Anker Motion X600 هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بدقة الاستريو من سماعة واحدة سمعناها، لكن Emberton III يقترب جدًا جدًا.
بعد ذلك، جربنا بوليوود، التي تعتمد بشكل كبير على الصوت والترددات المتوسطة، ومرة أخرى أعجبنا بها. لم تكن الأصوات العالية للمغنيات مزعجة في أي وقت، وكانت الموسيقى المرافقة التي تعتمد على الأوتار الهوائية أيضًا جيدة التنظيم والضبط. مرة أخرى، من أجل المقارنة، نعتقد أن Bose Soundlink Mini II هي الأفضل التي سمعناها من حيث الصوت والموسيقى البوليوودية، لكن Emberton III تقترب من ذلك، فقط تتعثر في الحفاظ على التركيز عند مستويات الصوت العالية.
لكنك لا تشتري سماعات مارشال للاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية وبوليوود فقط؛ بل تشتري هذه العلامة التجارية بشكل أساسي للاستماع إلى موسيقى الروك والبوب والميتال - وهنا تبرز حقًا. بغض النظر عما قمنا بتشغيله - من الأغاني المفضلة لدى محبي الموسيقى Hotel California أو November Rain لفرقة Guns N'Roses أو Janie's Got a Gun لفرقة Aerosmith أو Smoke on the Water لفرقة Deep Purple أو حتى Bohemian Rhapsody لفرقة Queen - فقد أنتجت Emberton III صوتًا يملأ الغرفة مع جهير قوي ومدهش لمثل هذا السماعة الصغيرة ومتوسطات عالية متوازنة.
في أي لحظة من لحظات عزف الجيتار، لم يبدُ أن الترددات العالية ستطغى على الترددات المنخفضة، والتي كانت مشدودة وقوية، على الرغم من أنها تفتقر إلى عمق السماعات الكبيرة. ومن الواضح أيضًا أنه من الظلم أن نتوقع صوتًا منخفضًا للترددات المنخفضة بمعدل 20 هرتز من مكبر صوت يبلغ حجمه حوالي 6 × 3 × 2.5 بوصة فقط. في النهاية، يوفر الترددات المنخفضة - وفقًا لمارشال، يتراوح نطاقها من 65 هرتز إلى 20000 هرتز - أكثر من كافٍ.
تستمر المفاجأة مع عمر البطارية الذي يصل إلى 32 ساعة عند الشحن الكامل. كما وجدنا أن جهاز الاختبار الخاص بنا يوفر حوالي 6-7 ساعات إضافية من وقت اللعب عند شحنه لمدة نصف ساعة.
يأتي Emberton III بواجهة بسيطة تجعله سهل الاستخدام. يعد إقرانه بجهازك أمرًا سهلاً، كما أن عناصر التحكم بديهية. كما يتميز بوظيفة المضيف المتعدد، مما يعني أنه يمكنك توصيله بجهازين في وقت واحد، وميكروفون مدمج.
ويقول مارشال أيضًا إن Emberton III مصمم ليكون جاهزًا لتقنية Bluetooth LE Audio وأن "هذه التكنولوجيا المستقبلية ستفتح عالمًا جديدًا من إمكانيات مشاركة الصوت مع Auracast"، لذا فإن إمكانيات أكبر قد تنفتح في المستقبل.
عندما يتعلق الأمر بالسلبيات، فلا يوجد الكثير منها. كنا نتمنى أن يحتوي تطبيق Marshall على إعدادات موازن صوت قابلة للتخصيص للجهاز إلى جانب أوضاع الصوت المحددة مسبقًا حتى يمكن تخصيص الصوت بشكل أكبر ليناسب الأذواق الفردية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن هذا الجهاز الصغير عبارة عن مكبر صوت رائع متعدد الأغراض.
مكبر صوت بلوتوث محمول من مارشال إمبيرتون 3
الزيارات:
- صوت متوازن
- تصميم أنيق وبناء قوي
- عمر البطارية
السيدة:
- عدم وجود إعدادات مفصلة للمعادل
- ليس الأفضل في جميع الأقسام
السعر: 772 درهم
التقييم: 4 نجوم