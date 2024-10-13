"مارشال" تقدم تجربة صوتية مذهلة بحجم صغير

إن الاختبار الأكبر لهذا الصوت المكاني المتدفق والشامل هو الموسيقى الكلاسيكية بالطبع، وقد عزفنا بعضًا من أشهر السيمفونيات والسوناتات لمعرفة مدى غامرة المسرح الصوتي. جاءت القطع الأقل تعقيدًا صوتيًا، مثل سوناتا ضوء القمر لبيتهوفن، بشكل جميل، مع كل ضربة بيانو واضحة تمامًا ومميزة وموسيقية مع غمر يملأ الغرفة ووضع دقيق لجميع الآلات. شهدت السيمفونيات الأكثر تعقيدًا، مثل السيمفونية الخامسة والعشرين لموتسارت، مسرحًا صوتيًا أقل تميزًا ودقة مكانية أقل تميزًا قليلاً. عندما يتعلق الأمر بتأثير صوت ستريو حقيقي، تتخلف السماعات الفردية دائمًا عن إعدادات السماعات المزدوجة، وقد فشل هذا مارشال قليلاً. للمقارنة، لا يزال Anker Motion X600 هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بدقة الاستريو من سماعة واحدة سمعناها، لكن Emberton III يقترب جدًا جدًا.