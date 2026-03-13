"مارتي سوبريم": فيلم تيموثي شالاميت المرشح للأوسكار في الإمارات خلال العيد

التحدي، بالطبع، هو أن تنس الطاولة في أمريكا ما بعد الحرب لا يُعتبر طريقًا للشهرة. بالنسبة لمعظم الناس من حوله، حلم مارتي يقترب من العبثية لكنه يتجاوز كل عقبة. وما يلي ذلك هو الرحلة غير المتوقعة لرجل مصمم على أن يصبح 'مارتي سوبريم'.