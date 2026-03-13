"مارتي سوبريم": فيلم تيموثي شالاميت المرشح للأوسكار في الإمارات خلال العيد

بعد أيام قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين المثير، يستعد أحد أكثر الأفلام إثارة للجدل هذا العام للوصول إلى دور السينما في الإمارات. يُعرض فيلم مارتي سوبريم، بطولة تيموثي شالاميت، في جميع أنحاء المنطقة في 19 مارس، ليصل إلى دور السينما في الوقت المناسب لعطلة عيد الفطر الطويلة.
يصل الفيلم، الذي نوقش على نطاق واسع في موسم الجوائز هذا، بزخم كبير. يتصدر شالاميت — الذي فاز بالفعل بجائزتي غولدن غلوب وجوائز اختيار النقاد لأفضل ممثل — الفيلم المرشح لتسع جوائز أوسكار فيما يصفه العديد من النقاد بأنه أحد أكثر العروض حيوية في مسيرته.
شاهد المقطع الدعائي هنا:
في قلب القصة يوجد مارتي ماوزر، حالم نيويوركي سريع الكلام وطموح بلا حدود. تدور الأحداث في عام 1952، حيث يجد الشخصية نفسه يعمل بائع أحذية في متجر عمه المتواضع في الجانب الشرقي الأدنى، وهي حياة لا تتناسب مع جرأة أحلامه. لكن مارتي يبدأ في رؤية طريق هروب غير متوقع في رياضة مهملة: تنس الطاولة.
بالنسبة له، تصبح اللعبة أكثر من مجرد هواية. إنها وسيلة للهروب من توقعات العائلة والمجتمع وعالم يخبره غالبًا بالبقاء في مكانه.
التحدي، بالطبع، هو أن تنس الطاولة في أمريكا ما بعد الحرب لا يُعتبر طريقًا للشهرة. بالنسبة لمعظم الناس من حوله، حلم مارتي يقترب من العبثية لكنه يتجاوز كل عقبة. وما يلي ذلك هو الرحلة غير المتوقعة لرجل مصمم على أن يصبح 'مارتي سوبريم'.
يقول شالاميت: “مارتي شاب طموح يريد أن يُعرف كأعظم لاعب تنس طاولة في العالم،” ويضيف: “بينما قد يكون بالفعل الأعظم في العالم، بحكم ظروفه والمكان الذي يجد نفسه فيه في الحياة، فإنه أيضًا شاب تافه في الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن في فجر الخمسينيات، عندما تبدأ القصة.”
خلف الكاميرا، يقدم المخرج جوش سافدي أسلوبه المميز في السرد القصصي عالي الطاقة للمشروع. يمثل الفيلم سابع عمل روائي لسافدي’s ويبني على مسيرة إخراجية بدأت بفيلم متعة السرقة، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 2008.
يضم الفيلم أيضًا طاقمًا مميزًا من الممثلين، بما في ذلك غوينيث بالترو، تايلر، فران دريشر، كيفن أولياري، أبيل فيرارا، وإيموري كوهين.
في هذه الأثناء، تقدم أوديسا أزيون أداءً يعتبره المشاهدون اختراقًا في دور راشيل، صديقة مارتي’s الكاريزمية وغير المتوقعة.
بمزيجه من الطموح، وقصة المستضعف، والدراما الرياضية، من المتوقع أن يكون الفيلم أحد الإصدارات المسرحية البارزة لعطلة عيد الفطر.
يصل فيلم مارتي سوبريم إلى دور السينما في الإمارات العربية المتحدة في 19 مارس.