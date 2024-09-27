"ماجي سميث".. وداعاً لأسطورة السينما البريطانية والعالمية

"نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الموظفين الرائعين في مستشفى "تشيلسي ووستمنستر" على رعايتهم ولطفهم الدؤوب خلال أيامها الأخيرة.

"نشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت."

وبدأت التعازي الصادقة تتدفق عليها بعد انتشار خبر وفاتها.

وكتب المذيع البريطاني جيلز براندريث على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "الخبر الأكثر حزنًا: وفاة السيدة ماجي سميث يمثل نهاية عصر ذهبي وحياة غير عادية تمامًا. كانت ممثلة عظيمة حقًا، "واحدة من العظماء" وببساطة أفضل رفيق: حكيمة، وذكية، ورائعة. فريدة من نوعها بكل الطرق وبالتالي لا يمكن تعويضها ".