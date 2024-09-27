"ماجي سميث".. وداعاً لأسطورة السينما البريطانية والعالمية
توفيت الممثلة البريطانية"ماجي سميث" الحائزة على جوائزعدة ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة.
وقد توفيت الممثلة الحائزة على جائزتي أوسكار، والتي لعبت دور الشخصية المحبوبة البروفيسور مينيرفا ماكجوناجال في سلسلة أفلام هاري بوتر ، عن عمر ناهز 89 عاما.
وأعلن ابناها "توبي ستيفنز" و"كريس لاركين" نبأ وفاة سميث يوم الجمعة (27 سبتمبر)، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت. وقالا: "ببالغ الحزن نعلن وفاة السيدة ماجي سميث.
"لقد توفيت بسلام في المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر. كانت شخصية شديدة الخصوصية، وكانت مع أصدقائها وعائلتها في النهاية. لقد تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبين دمرهم فقدان أمهم وجدتهم غير العاديتين.
"نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الموظفين الرائعين في مستشفى "تشيلسي ووستمنستر" على رعايتهم ولطفهم الدؤوب خلال أيامها الأخيرة.
"نشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت."
وبدأت التعازي الصادقة تتدفق عليها بعد انتشار خبر وفاتها.
وكتب المذيع البريطاني جيلز براندريث على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "الخبر الأكثر حزنًا: وفاة السيدة ماجي سميث يمثل نهاية عصر ذهبي وحياة غير عادية تمامًا. كانت ممثلة عظيمة حقًا، "واحدة من العظماء" وببساطة أفضل رفيق: حكيمة، وذكية، ورائعة. فريدة من نوعها بكل الطرق وبالتالي لا يمكن تعويضها ".