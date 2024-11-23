"لينكين بارك" في حفل موسيقي بالرياض الشهر المقبل
تستعد فرقة الروك الأسطورية "لينكين بارك" لإقامة حفل موسيقي في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وستشارك الفرقة الأمريكية الشهيرة، التي قدمت العديد من الأغاني الناجحة مثل In the End، وNumb، وCrawling، وBreaking the habit، وPapercut، وOne more light، وغيرها الكثير، في مهرجان MDLBeast Soundstorm 2024 في الرياض في 12 ديسمبر.
ويعد عرضهم جزءًا من جولة From Zero العالمية. كما يضم مهرجان MDLBeast Soundstorm 2024 أيضًا مغني الراب الأمريكي الشهير"إيمينم" Eminem ومجموعة من النجوم الآخرين.
وأعلنت فرقة لينكين بارك رسميًا عودتها إلى صناعة الموسيقى في سبتمبر، بمواد جديدة وتشكيلة جديدة، بعد سبع سنوات من وفاة مغنيها الرئيسي السابق، تشيستر بينينجتون.
انضمت المغنية الجديدة إيميلي أرمسترونج وعازف الطبول كولين بريتان إلى الأعضاء الأصليين مايك شينودا، وبراد ديلسون، وفينيكس، وجو هان.
وأصدرت الفرقة أيضًا ألبومها الجديد From Zero في 15 نوفمبر.
(مع مدخلات من ANI)