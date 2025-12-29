ليلة رأس السنة 2026 في دبي: تجارب فريدة للاحتفال

عين دبي، أعلى عجلة مراقبة في العالم، تقدم طريقة فريدة لاستقبال عام 2026 مع احتفال حصري بليلة رأس السنة على ارتفاع 250 مترًا فوق المدينة. تقع على جزيرة بلوواترز، وتجمع التجربة السنوية بين إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على أفق دبي، ومقعد في الصف الأول لمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل، وأجواء احتفالية تناسب العائلات، الأصدقاء أو المجموعات الخاصة. تبدأ أسعار التذاكر من 315 درهمًا لكبائن العرض القياسية و695 درهمًا لكبائن العرض المميزة، وكلاهما يشمل الطعام والمشروبات، بينما تعد الكبائن الخاصة من 12,000 درهم لما يصل إلى 20 ضيفًا بتجربة فاخرة خالية من الطوابير مع وصول VIP، مقبلات متدفقة، ومشروبات مميزة، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق التي لا تُنسى والمرتفعة لتحية العام الجديد في الإمارات.