ليلة رأس السنة 2026 في دبي: تجارب فريدة للاحتفال

عندما يتعلق الأمر بليلة رأس السنة، فإن دبي لا تعرف الهدوء. من تناول الطعام على ارتفاع مئات الأمتار فوق المدينة إلى استقبال عام 2026 مع نجوم عالميين، قوائم طعام حاصلة على نجمة ميشلان وألعاب نارية تنعكس على المياه، فإن الاحتفالات هنا مصممة لتكون لا تُنسى. سواء كنت تبحث عن إطلالات على الأفق، ترفيه عالمي المستوى أو ليلة حميمة وفاخرة، فإن هذه التجارب الفريدة والفاخرة لليلة رأس السنة في دبي والإمارات تعد ببداية مذهلة للعام الجديد.
ليلة رأس السنة على ارتفاعات جديدة
عين دبي، أعلى عجلة مراقبة في العالم، تقدم طريقة فريدة لاستقبال عام 2026 مع احتفال حصري بليلة رأس السنة على ارتفاع 250 مترًا فوق المدينة. تقع على جزيرة بلوواترز، وتجمع التجربة السنوية بين إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على أفق دبي، ومقعد في الصف الأول لمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل، وأجواء احتفالية تناسب العائلات، الأصدقاء أو المجموعات الخاصة. تبدأ أسعار التذاكر من 315 درهمًا لكبائن العرض القياسية و695 درهمًا لكبائن العرض المميزة، وكلاهما يشمل الطعام والمشروبات، بينما تعد الكبائن الخاصة من 12,000 درهم لما يصل إلى 20 ضيفًا بتجربة فاخرة خالية من الطوابير مع وصول VIP، مقبلات متدفقة، ومشروبات مميزة، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق التي لا تُنسى والمرتفعة لتحية العام الجديد في الإمارات.
ليلة رأس السنة بنجمة ميشلان في برج العرب
يستضيف المطعم المنتها في جميرا برج العرب عشاء فاخر لليلة رأس السنة من إعداد الشيف الحاصل على نجمة ميشلان سافيريو سباراجلي، مقدماً للضيوف رحلة طهي راقية. مع إطلالات بانورامية خلابة، نكهات راقية، وقواعد لباس أنيقة وذكية، يعد المساء بطريقة راقية لاستقبال عام 2026 في واحدة من أكثر الأماكن شهرة في دبي. يبدأ العشاء الفاخر في الساعة 8 مساءً في 31 ديسمبر، مع أسعار محددة عند 8,000 درهم بالإضافة إلى رسوم البلدية للضيوف الخارجيين و7,000 درهم بالإضافة إلى الرسوم للضيوف المقيمين، وهو مفتوح للضيوف الذين تبلغ أعمارهم ثماني سنوات فما فوق.
احتفل برأس السنة مع مارون 5
تختتم أتلانتس، النخلة العام بعشاء غالا ليلة رأس السنة الذي يتصدره نجوم البوب العالميون مارون 5، حيث يتم تحويل سطح مفتوح مخصص إلى أرض عجائب شتوية مع إطلالات شاملة على نخلة جميرا وأفق دبي. يمكن للضيوف توقع عرض حي مليء بالأغاني الشهيرة مثل Moves Like Jagger، She Will Be Loved وPayphone، مصحوبًا بمأكولات حائزة على جوائز وعد تنازلي عالي الطاقة حتى منتصف الليل، يتوج بعرض مذهل للألعاب النارية عبر أتلانتس، النخلة وأتلانتس ذا رويال. تتراوح خيارات التذاكر من 4500 درهم للمقاعد المميزة إلى 200,000 درهم لجناح VIP Sky Suite الفائق الحصرية، مما يجعله أحد أكثر الطرق بريقًا ونجومية للاحتفال بالعام الجديد في دبي.
حفلة تنكرية عند منتصف الليل على مياه دبي
تحتفل ليدي نارا بالعام الجديد بعشاء تنكري فاخر يحول الداو الفاخر إلى مسرح عائم على قناة دبي. في إطار إطلالات بانورامية على الأفق، تتكشف الأمسية في مساحة أنيقة تمزج بين الأناقة المتوسطية والتأثيرات الإقليمية، مصحوبة بعشاء متعدد الأطباق ومشروبات متدفقة. يضيف المؤدون المتجولون طاقة مسرحية، تكاد تكون سينمائية، بينما ينزلق الداو عبر المدينة، قبل أن يتوجه الضيوف إلى السطح العلوي المفتوح للحصول على مقعد في الصف الأول لمشاهدة الألعاب النارية في دبي تنعكس عبر الماء. مع أسعار تبدأ من 2000 درهم، إنها طريقة حميمة وأنيقة للترحيب بالعام الجديد في بريق حقيقي على الواجهة البحرية.
عشاء فاخر ليلة رأس السنة
يعد 99 سوشي بار ومطعم، العنوان داون تاون، باحتفال مرتفع المستوى بقيادة العشاء مع باقات منسقة مصممة لليلة ساحرة. يمكن للضيوف الاختيار بين تناول الطعام في الداخل بسعر 4999 درهم، أو تناول الطعام على التراس بسعر 7999 درهم، أو تجربة تناول الطعام الفاخرة في الصالة الكبرى بسعر 9999 درهم للشخص الواحد، كل منها يتميز بقائمة طعام متعددة الأطباق مع مشروبات فاخرة غير محدودة. يتم إحياء الليلة بمجموعات دي جي حية وعروض رقص ديناميكية، بينما يتم تلبية احتياجات العائلات أيضًا، مع توفر أسعار خاصة للأطفال وإمكانية الوصول للضيوف الصغار في مناطق تناول الطعام المختارة، مما يجعلها طريقة مصقولة ولكنها عالية الطاقة للترحيب بالعام الجديد.