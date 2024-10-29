ليلة الهالوين في دبي: مغامرات ممتعة وجوائز لأفضل الأزياء

هذه هي فرصتك الأخيرة لاحتساء لاتيه اليقطين بنكهة التوابل وبسكويت الهالوين من "جونز ذا جروسر". يتكون المشروب من مزيج من قهوة الإسبريسو الحارة مع رشة من توابل اليقطين والقرفة وقليل من جوزة الطيب، مع إضافة كريمة مخفوقة، ليكون بمثابة عناق دافئ على شكل كوب. أما بالنسبة للبسكويت، فهو ليس جميل المظهر ولذيذ المذاق فقط، بل يُعد أيضاً وجبة خفيفة مثالية إذا كنت تتوقع عدداً من الأطفال الذين يرتدون أقنعة الهالوين.

25 درهماً إماراتياً (لاتيه توابل اليقطين)؛ 15 درهماً إماراتياً (كوكيز، عبوة من ثلاث قطع). حتى 1 نوفمبر. متوفر في جميع متاجر جونز ذا جروسر في دبي والشارقة وأبو ظبي.