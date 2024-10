ليلة الهالوين في دبي: مغامرات ممتعة وجوائز لأفضل الأزياء

سيحظى برانش دبي بلمسة مرحة هذا الأسبوع في فندق راديسون بلو ديرة كريك دبي. سيتحول بهو "الميزانين" إلى سوق مركزي مسكون، مع أشهى المأكولات من سوق السمك، وأصيلة، وذا باب ، وميناتو، وشبستان. ويمكن للأطفال الاستمتاع بهذا أيضاً، حيث يمكنهم تجربة نحت اليقطين، ورسم الوجوه، وتزيين الكعك، ولف البالونات.

هل تبحث عن الاستمتاع في فترة ما بعد الظهر الممتعة؟ هل ترغب في تجربة شيء جديد؟؟ ستحتاج إلى نفض الغبار عن أزيائك الرائعة، لتشارك في مسابقة لأفضل زي هالوين. وإذا لم تكن مستعداً للعودة إلى المنزل في الساعة 4 مساءً، فلا تقلق، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بالأجواء في"آب أون ذا تينث"( Up On The 10th) حتى الساعة 6 مساءً. لا يُسمح للأطفال بدخول "آب أون ذا تينث" Up On The 10th، ولكن يمكنهم الاسترخاء في الملعب أثناء احتساء مشروبك.