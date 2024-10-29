ليلة الهالوين في دبي: مغامرات ممتعة وجوائز لأفضل الأزياء
يصادف عيد الهالوين هذا العام (31 أكتوبر) يوم الخميس، مما يعني أن عطلة نهاية الأسبوع بأكملها جاهزة لقضاء وقت سحري، ويقول البعض إنه وقت رائع ومخيف. إذا لم تقرر إلى أين ستذهب بعد، أعددنا لك قائمة بالأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها في عيد الهالوين هذا العام. لذا، ارتدِ ملابس مثل شخصيتك المفضلة، حيث ستُمنح جوائز لأفضل الأزياء في العديد من هذه الفعاليات.
مشروب يدفىء قلبك
هذه هي فرصتك الأخيرة لاحتساء لاتيه اليقطين بنكهة التوابل وبسكويت الهالوين من "جونز ذا جروسر". يتكون المشروب من مزيج من قهوة الإسبريسو الحارة مع رشة من توابل اليقطين والقرفة وقليل من جوزة الطيب، مع إضافة كريمة مخفوقة، ليكون بمثابة عناق دافئ على شكل كوب. أما بالنسبة للبسكويت، فهو ليس جميل المظهر ولذيذ المذاق فقط، بل يُعد أيضاً وجبة خفيفة مثالية إذا كنت تتوقع عدداً من الأطفال الذين يرتدون أقنعة الهالوين.
25 درهماً إماراتياً (لاتيه توابل اليقطين)؛ 15 درهماً إماراتياً (كوكيز، عبوة من ثلاث قطع). حتى 1 نوفمبر. متوفر في جميع متاجر جونز ذا جروسر في دبي والشارقة وأبو ظبي.
أظافر جميلة
احصلِ على مظهر مرعب من خلال فن تزيين أظافرك وأطراف أصابعك. تقدم (وي نيلز) We Nails خصماً بنسبة 20% على جميع فنون تزيين الأظافر في عيد الهالوين - مما يعني أنه سواء كنت ترغبين في تزيين أظافرك بشخصية كاسبر الشبح الودود أو اليقطين المخيف، يمكن تلبية رغبتك بأسعار معقولة.
31 أكتوبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساءً، نايلز، ترايدنت جراند ريزيدنس ,شاطئ جميرا السكني , جميرا بيتش ريزيدنس
وقت الغداء
سيحظى برانش دبي بلمسة مرحة هذا الأسبوع في فندق راديسون بلو ديرة كريك دبي. سيتحول بهو "الميزانين" إلى سوق مركزي مسكون، مع أشهى المأكولات من سوق السمك، وأصيلة، وذا باب ، وميناتو، وشبستان. ويمكن للأطفال الاستمتاع بهذا أيضاً، حيث يمكنهم تجربة نحت اليقطين، ورسم الوجوه، وتزيين الكعك، ولف البالونات.
هل تبحث عن الاستمتاع في فترة ما بعد الظهر الممتعة؟ هل ترغب في تجربة شيء جديد؟؟ ستحتاج إلى نفض الغبار عن أزيائك الرائعة، لتشارك في مسابقة لأفضل زي هالوين. وإذا لم تكن مستعداً للعودة إلى المنزل في الساعة 4 مساءً، فلا تقلق، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بالأجواء في"آب أون ذا تينث"( Up On The 10th) حتى الساعة 6 مساءً. لا يُسمح للأطفال بدخول "آب أون ذا تينث" Up On The 10th، ولكن يمكنهم الاسترخاء في الملعب أثناء احتساء مشروبك.
299 درهماً إماراتياً. يوم 2 نوفمبر من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة 4 مساءً مع الدخول إلى Up في اليوم العاشر من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.
شاهد عرضاً
لا تتفاجأ إذا وجدت نفسك بالكاد تجلس في عرض السيرك الموسم الثاني من بلوما. يتميز هذا العرض المذهل في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، بلحظات رائعة وحيل جديدة ستجذب انتباهك. يعدك هذا العرض الملائم للعائلات بمشاهد ساحرة والكثير من الحيل والهدايا الرائعة. استخدم الرمز الترويجي "إتش 30" (H30) للحصول على خصم 30% على تذاكر الفئات الزرقاء والحمراء والفضية.
تبدأ أسعار التذاكر من 95 درهماً إماراتياً. من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. الخميس، 7 مساءً؛ الجمعة والسبت، 5 مساءً و7:30 مساءً؛ والأحد، 5 مساءً. دبي فستيفال سيتي مول
استمتع بمغامرة الغابة
لقضاء يوم ترفيهي تعليمي مع العائلة، توجه إلى (ذا غرين بلانيت) The Green Planet، حيث يمكنك الاستماع إلى حكايات مخيفة عن الغابات المطيرة والحيوانات، والانطلاق في مغامرة ستُريك ثعابين وصراصير وزواحف متقشرة. تُعد الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي موطناً لـ 3000 نبات وحيوان، ومن المتوقع أن يكون التفاعل مع هذه المخلوقات جذاباً للغاية. ستتضمن المتعة الإضافية للأطفال أنشطة الفنون والحرف اليدوية المستدامة. هل تريد حقاً أن تخيف شخصاً ما؟ احجز لقاءً مع الزواحف واستمع إلى صراخهه. هاهاهاها (حسناً، لقد استدعى الأمر ضحكة شريرة، أليس كذلك؟)
من 135 درهماً إماراتياً (تذكرة يومية). حتى 3 نوفمبر. سيتي ووك.
ليلة الفيلم حصلت للتو على ترقية
هل يمكنك أن تقول لنفسك بصدق، "أنا لست خائفاً من أي شبح"؟ لماذا لا تتحدى الأصدقاء في ليلة سينمائية حيث يمكنك الاستمتاع بقصص عن الأشباح أو المخلوقات الخطيرة ومعرفة الشخص الأكثر جرأة؟ تحتوي "روكسي سينما" (Roxy Cinemas) على بوفيه شهي من القصص المخيفة لاكتشافها، مثل "فينوم و سمايل2 وتيررافير2".
تحقق من (روكسي بلاتينيوم) Roxy Platinum، حيث ستحصل على مقاعد يمكنك التمدد عليها، والأهم من ذلك، مكافآت مخيفة مثل مصاصات العنكبوت التي تصدر صريراً عند حدوث قفزة مخيفة أخرى.
الأفلام متاحة في دبي هيلز مول، ذا بيتش جي بي آر، سيتي ووك، بوكس بارك، ووك الخوانيج حتى 31 أكتوبر.
اللعب على طريقة هوليوود
على طريقة هوليوود الحقيقية، يستعد موشنجيت دبي للاحتفال بليلة الهالوين. ارتدِ ملابسك الأكثر رعباً وانغمس في هذه التجربة الممتعة، حيث تنتظرك مغامرات مثيرة وجلسات سرد قصص وعروض حية، بالإضافة إلى العديد من الفرص للحصول على حلوى لذيذة. حتى الصغار الزرق يشاركون في الحدث في قرية السنافر، حيث سيستمتع الأطفال برقصة الهالوين وجلسة سرد قصص تفاعلية مع السنافر. قل "blah blah blah" مع الكونت دراكولا أثناء مشاهدتك لعرض "فندق ترانسلفانيا مانيا"، الذي يضم جميع شخصياتك المفضلة من الفيلم الممتع. هل أنت شجاع؟ اتخذ خطوات جريئة نحو ليالي الرعب؛ ففي هذا القسم، ستجد متاهة مستوحاة من فيلم "سو" ، وموكب ليالي الرعب الذي يضم شخصيات رعب شهيرة وسيرك مصاصي الدماء.
من 295 درهماً إماراتياً حتى 31 أكتوبر، من الساعة 3 مساءً فصاعداً. دبي باركس آند ريزورتس
حل اللغز
ستضحك بجنون في هذه الفعالية (خاصةً إذا كنت جيداً فيها). لدى "هورس آند هاوند (Horse and Hound) مسابقة خاصة بمناسبة الهالوين. ستحصل على نقاط مقابل ارتداء ملابس تنكرية (في الواقع، فقط من يرتدي ملابس تنكرية يحصل على جائزة - قسيمة للإقامة لمدة ليلة واحدة مع وجبة إفطار لشخصين في منتجع الحبتور للبولو).
31 أكتوبر، الساعة 7.30 مساءً، نادي الحبتور للبولو، هورس آند هاوند.
قم برحلة مثيرة
يعد حفل الهالوين في حديقة وايلد وادي المائية، الذي سيقام في الثاني والثالث من نوفمبر، بأنشطة مرعبة وعروض DJ حية على السطح، بالإضافة إلى عروض الطبول الأفريقية. أما بالنسبة للصغار، فسيكون هناك أيضاً نشاط رسم على الوجوه. ولكن الآن دعنا ننتقل إلى الإثارة- إذا كنت تبحث عن مغامرة يمكنك الصراخ خلالها، فتزحلق على زحليقة "جميرا سكيرا" التي يبلغ طولها 120 متراً، والتي يمكن أن تجعل سرعتك تصل إلى 80 كم/ساعة. تمتع بركوب الأمواج في (ويبوت) "Wipeout" و (رابتيد)"Riptide" واستمتع بالسباحة في أحد أكبر أحواض الأمواج في الشرق الأوسط، (بريكرس باي) "Breaker’s Bay". كن جاهزاً وارتدِ أجمل ما لديك في التاريخ المحدد وتواجد في هذه الحديقة الترفيهية، لأن هناك جوائز لأكثر الأزياء إبداعاً.
195 درهماً إماراتياً (للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت). حتى 3 نوفمبر. جميرا.