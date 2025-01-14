ترفيه
"لوهري 2025": بوليوود تتألق في مهرجان الحصاد
بهاجياشري ورافينا تاندون يحتفلان
احتفل نجوم بوليوود بمهرجان "لوهري" السنوي في 13 يناير، وهو مهرجان حصاد هندي. في هذا اليوم، يجتمع الناس حول النيران، يغنون الأناشيد التقليدية ويشاركون الحلويات للاحتفال بالمناسبة التي تمثل الوحدة والأمل والازدهار. النجوم المشهورون عبروا عن تهانيهم على وسائل التواصل الاجتماعي. إليكم ما قالوه.
وكتبت رافينا تاندون: " Lohri di lakh lakh vadhaiyan!!!! (رموز تعبيرية على شكل قلب أحمر) [تهانينا على لوهري]".
وشاركت الممثلة الهندية بهاجياشري، التي كانت حاضرة في حفل تاندون، مقاطع فيديو من الاحتفال المسائي، وعلقت عليها: "عن الليلة الماضية!"
وكانت شيلبا شيتي موجودة أيضاً في الحفلة.
كما تمنى نجم بوليوود "سونيل شيتي" للجميع عيد لوهري سعيد. ونشر على موقع التواصل الاجتماعي: "دعونا نحتفل معاً بالبدايات الجديدة وموسم الحصاد. عيد لوهري سعيد".