"لوهري 2025": بوليوود تتألق في مهرجان الحصاد

احتفل نجوم بوليوود بمهرجان "لوهري" السنوي في 13 يناير، وهو مهرجان حصاد هندي. في هذا اليوم، يجتمع الناس حول النيران، يغنون الأناشيد التقليدية ويشاركون الحلويات للاحتفال بالمناسبة التي تمثل الوحدة والأمل والازدهار. النجوم المشهورون عبروا عن تهانيهم على وسائل التواصل الاجتماعي. إليكم ما قالوه.