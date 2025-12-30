لوست فريكوينسيز..دبي ليست مجرد "دي جي ست" إنها طاقة لا تشبه أي مكان في العالم

بالتأكيد أحب الذهاب إلى ما هو "أكبر" ليتماشى مع تلك الأجواء، لكن ذلك يتبع دائماً الموسيقى التي أحب عزفها وإنتاجها. عروضي هي دائماً انعكاس لصوتي الخاص، لكن دبي تسمح لي بطريقة ما بدفع الأمور نحو الأمام أكثر، وما هو أفضل وقت للقيام بذلك من ليلة رأس السنة! أنا في الواقع على وشك إصدار أغنية منفردة جديدة كهدية لمعجبيني على كل دعمهم في عام 2025، لذا ستكون دبي من أوائل المدن التي ستسمعها في ساحة الرقص ليلة رأس السنة.