لوجينا صلاح: رغم البهاق اصبحت ملكة جمال مصر للكون
فازت خبيرة التجميل المصرية "لوجينا صلاح"، المقيمة في دبي، بلقب ملكة جمال مصر للكون 2024، وستتنافس مع ملكات الجمال الأخريات في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستُقام في المكسيك في نوفمبر المقبل.
وقد تقبلت لوجينا، وهي أم لطفل واحد، حالتها الجلدية (البهاق) منذ سنوات، وقررت أن تُلهم العالم بقصتها.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، قالت لوجينا: "في عام 2017، كشفت لأول مرة عن بشرتي دون مكياج في صورة قبل وبعد. كان ذلك خلال ورشة عمل، حيث لم تتمكن العارضة من الحضور، واضطررت إلى أخذ مكانها في اللحظة الأخيرة. وانتشرت الصورة، ولم يهتم الناس بمظهر المكياج، بل علقوا على مدى شجاعتي لاتخاذ هذه الخطوة دون خوف".
ونجحت المؤثرة في توسيع نطاق حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيها على إنستغرام وحده 1.8 مليون شخص. وعند فوزها باللقب قالت: "لم يكن من ضمن خططي أن أكون شخصية عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما كنت أعمل كخبيرة مكياج وقررت مشاركة صورتي من دون مكياج وإظهار وجهي بشكل طبيعي، بدأت في جذب المزيد من المتابعين."
"لقد أصبحت صفحتي منصة قوية لإلهام الفتيات والنساء لكسر الصور النمطية، واليوم، أقولها بتواضع، لقد حققت إنجازاً تاريخياً كبيراً لكوني أول امرأة تعاني من حالة جلدية تفوز بمسابقة ملكة جمال عالمية. وكوني أماً، أثبت لي هذا أن لا شيء يمكن أن يقف في طريق تحقيق الأحلام. أعدكم بأنني سأستمر في تحدي معايير الجمال الضيقة، وسأواصل نشر رسالتي كقائدة تحويلية ملهمة. وسنواصل معاً كتابة التاريخ والتغلب على الصعاب".
كما نشرت صورة لها وهي ترتدي تاجاً، والابتسامة تعلو وجهها. وعلقت على الصورة: "كيف نمت الليلة الماضية 👑. الكون هو الحد ✨"