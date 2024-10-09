لوجينا صلاح: رغم البهاق اصبحت ملكة جمال مصر للكون

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، قالت لوجينا: "في عام 2017، كشفت لأول مرة عن بشرتي دون مكياج في صورة قبل وبعد. كان ذلك خلال ورشة عمل، حيث لم تتمكن العارضة من الحضور، واضطررت إلى أخذ مكانها في اللحظة الأخيرة. وانتشرت الصورة، ولم يهتم الناس بمظهر المكياج، بل علقوا على مدى شجاعتي لاتخاذ هذه الخطوة دون خوف".