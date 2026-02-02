لقاء رومانسي سري يشعل التكهنات بين كيم كارداشيان ولويس هاميلتون

أفادت صحيفة "ذا صن" (The Sun) أن أسطورة الفورمولا 1 لويس هاميلتون يواعد كيم كارداشيان، بعد أن قضى الزوجان عطلة نهاية أسبوع سرية وفائقة الفخامة معاً في المملكة المتحدة.
وقيل إن بطل العالم في الفورمولا 1 لسبع مرات، البالغ من العمر 41 عاماً، ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، البالغة من العمر 45 عاماً، قد تقاسما إقامة حميمة في قصر "إستيل مانور" (Estelle Manor) الحصري في منطقة كوتسوولدز، حيث تكلف الغرف أكثر من 1,000 جنيه إسترليني لليلة الواحدة. وبحسب ما ورد، سافرت كيم من لوس أنجلوس على متن طائرتها الخاصة التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، ووصلت وسط حراسة أمنية مشددة وحاشية كبيرة من الأمتعة.
ووفقاً لتقرير "ذا صن"، زعم مطلعون أن الزوجين مُنحا وصولاً حصرياً إلى المنتجع الصحي (السبا)، واستمتعا بجلسة تدليك للأزواج، وتناولا العشاء بشكل خاص بعيداً عن الضيوف الآخرين. ويُقال إن لويس، الذي يسابق حالياً لفريق فيراري، وصل بطائرة مروحية من لندن، محافظاً على سرية اللقاء رغم الموقع رفيع المستوى.
وعلى الرغم من أن هاميلتون وكارداشيان يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات — بما في ذلك من خلال زوجها السابق كانييه ويست، إلا أنه لم يسبق ربطهما عاطفياً من قبل. ولم يشارك أي من النجمين أي شيء من الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حدة التكهنات.