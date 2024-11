"لانغ لانغ" يجلب سحر الموسيقى إلى أبوظبي بلمسة كلاسيكية

في أبوظبي، يَعِد لانغ لانغ بتقديم تجربة موسيقية وبصرية جديدة، تمزج بين الموسيقى التصويرية الشهيرة لديزني والأداء الكلاسيكي. ستتضمن حفلته الموسيقية أغاني ديزني المحبوبة، مصحوبة بأوركسترا كاملة وضيوف مميزين، وتقدم رحلة عبر الذكريات من عبر مقطوعات خالدة مثل "Let It Go" و"Th Bare Necessities".