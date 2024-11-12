"لانغ لانغ" يجلب سحر الموسيقى إلى أبوظبي بلمسة كلاسيكية

إن الهدف هو الحفاظ على جوهر الأصل، مع إثرائه بديناميكيات وتعقيد الموسيقى الكلاسيكية. آمل أن يشعر المستمعون بنفس السعادة والذهول التي شعروا بها عندما سمعوا هذه الأغاني لأول مرة، مع اكتشاف مشاعر وطبقات جديدة ربما لم يلاحظوها من قبل.