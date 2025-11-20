كيم وو-بين وشين مين-آ.. قصة حب تستمر 10 سنوات تُكلل بزفافٍ في ديسمبر﻿

قصة خرافية كورية أخرى على وشك أن تتحقق! نجما مسلسل Our Blues كيم وو-بين وشين مين-آ سيتزوجان في ديسمبر بعد 10 سنوات من العلاقة العلنية.
قالت وكالة إدارة أعمالهما AM Entertainment، في بيان الخميس: "لقد وعد شين وكيم بأن يصبحا شريكين مدى الحياة، مستندين إلى الثقة العميقة التي بنياها خلال علاقتهما الطويلة".
وأضاف البيان: "سيقام حفل الزفاف بشكل خاص في 20 ديسمبر في سيؤول، بحضور العائلة والأقارب والأصدقاء المقربين"، مشيراً إلى أن كِلا الممثلَين سيواصلان مسيرتهما الفنية.
كما نشر كيم رسالة بخط يده في مجتمعه الخاص بمعجبيه يوم الخميس، قال فيها: "أردت أن أشارك هذا الخبر أولاً مع (مجتمعي من المعجبين) الذين يمنحونني دائماً حباً غير مشروط ودعماً كبيراً رغم عيوبي."
وقال أيضاً: "نعم، سأتزوج. سأبني عائلة مع الشخص الذي ظل إلى جانبي لفترة طويلة، ونحن مستعدان للمضي قدماً معاً."
شوهد كيم وو بين مؤخرًا في الدراما الكورية 'جين، حقق أمنية' التي تم تصويرها في دبي. كما شاركت الممثلة شين مين آه في بعض الدراما الشهيرة، بما في ذلك الكوميديا الرومانسية الناجحة 'هومتاون تشا تشا تشا'.