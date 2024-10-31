"كيت ميدلتون" و"مانيشا كويرالا" تتشاركان الدعم في محاربة السرطان

دارت مؤخراً محادثة مؤثرة بين أميرة ويلز "كيت ميدلتون" والممثلة الهندية "مانيشا كويرالا"، حيث شاركت كل منهما تجربتهما في محاربة السرطان. ففي مارس، تم الكشف عن تشخيص إصابة كيت ميدلتون بنوع غير معلن من السرطان، وفي الشهر الماضي، أعلنت الأميرة عن اكتمال علاجها الكيميائي. وقد لفت الخبر اهتمام كويرالا، حيث تواصلت مع كيت برسالة صادقة وداعمة للتعبير عن تضامنها معها، حيث تحدثت معها عن رحلتها في التغلب على سرطان المبيض في عام 2012.