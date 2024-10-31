"كيت ميدلتون" و"مانيشا كويرالا" تتشاركان الدعم في محاربة السرطان
دارت مؤخراً محادثة مؤثرة بين أميرة ويلز "كيت ميدلتون" والممثلة الهندية "مانيشا كويرالا"، حيث شاركت كل منهما تجربتهما في محاربة السرطان. ففي مارس، تم الكشف عن تشخيص إصابة كيت ميدلتون بنوع غير معلن من السرطان، وفي الشهر الماضي، أعلنت الأميرة عن اكتمال علاجها الكيميائي. وقد لفت الخبر اهتمام كويرالا، حيث تواصلت مع كيت برسالة صادقة وداعمة للتعبير عن تضامنها معها، حيث تحدثت معها عن رحلتها في التغلب على سرطان المبيض في عام 2012.
وفي حديثها عما دعاها للتواصل مع كيت، قالت كويرالا: "أردت التواصل مع أميرة ويلز لإرسال أطيب تمنياتي لها، وخاصةً بسبب تجاربي الخاصة". بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة منذ أكثر من عقد من الزمان، كانت رحلة كويرالا صعبة، لكنها في النهاية ألهمتها لاستخدام صوتها لرفع مستوى الوعي بالسرطان والدعوة إلى توفير الرعاية الصحية العادلة.
وقد أثر رد الأميرة على نجمة بوليوود بشكل كبير. وقالت كويرالا: "أنا سعيدة للغاية لتلقي مثل هذا الرد منها وأتمنى لها كل الصحة والعافية"، وقالت أنها تأمل أن تساهم قصتها في إنشاء شبكة دعم لمن يواجهون تحديات مماثلة. وفي حديثها مع دار النشر النيبالي "Online Khabar" ، أضافت: "أعلم كيف قد تمثل هذه الرحلة تحدياً وشعور العزلة كوني واجهت السرطان بنفسي، وأعتقد أنه من الضروري أن نشارك جميعاً في تغيير هذا الواقع للآخرين".