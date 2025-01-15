"كولد بلاي" في أبوظبي: أبرز اللحظات من الحفلات المذهلة

لقد كان أسبوعاً حافلاً بالأحداث في عاصمة الإمارات العربية المتحدة! فمع أربع حفلات متتالية بيعت تذاكرها بالكامل من 9 يناير إلى 14 يناير، قدّم "كريس مارتن" وزملاؤه في الفرقة الثلاثية المميزة من الموسيقى، والضوء، والعروض المذهلة إلى المدينة. وتوافد المعجبون من كل أنحاء العالم - المقيمون في الإمارات العربية المتحدة والسياح والمشجعون المتحمسون، وحتى بعض القادمين لأول مرة - إلى استاد مدينة زايد الرياضية، مما جعل هذه الحفلات الموسيقية أبرز ما يميز شهر يناير.