"كولد بلاي" في أبوظبي: أبرز اللحظات من الحفلات المذهلة
لقد كان أسبوعاً حافلاً بالأحداث في عاصمة الإمارات العربية المتحدة! فمع أربع حفلات متتالية بيعت تذاكرها بالكامل من 9 يناير إلى 14 يناير، قدّم "كريس مارتن" وزملاؤه في الفرقة الثلاثية المميزة من الموسيقى، والضوء، والعروض المذهلة إلى المدينة. وتوافد المعجبون من كل أنحاء العالم - المقيمون في الإمارات العربية المتحدة والسياح والمشجعون المتحمسون، وحتى بعض القادمين لأول مرة - إلى استاد مدينة زايد الرياضية، مما جعل هذه الحفلات الموسيقية أبرز ما يميز شهر يناير.
ولنكن صادقين، لا تقدّم فرقة "كولد بلاي" أي شيء بنصف جهد. فقد كان إنتاج هذه العروض مذهلاً: حيث تراقصت البالونات العادية و البالونات الكوكبية الشكل بين الحشود، وزينت أساور المعصم المضيئة الأرجاء، وأمطرت السماء بالقصاصات الورقية المتلألئة، وأضاءت الألعاب النارية سماء أبوظبي ليلاً. وكان حجم المشهد كافياً ليأسر كل الحضور.
ولكن ما يجعل فرقة "كولد بلاي" مميزة هو أنهم، بعيداً عن الأجراس والصفارات، يعرفون كيف يشركون جميع الحضور بالأجواء وكأنهم جزء من العرض. فعلى مدار ستة أيام استثنائية، امتلأت صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بلحظات رائجة متتالية.
من مساعدة الأزواج في الكشف عن جنس المولود وتقديم عروض الزواج إلى استعراض "كريس" لمهاراته في اللغة العربية وحتى استدعاء الطلاب على خشبة المسرح، لم تدخر الفرقة أي جهد لضمان استمتاع المعجبين بليلة استثنائية خلال زيارتهم لأبوظبي.
هل فاتتكم المتعة؟ لا تقلق، فقد قمنا بتغطية أفضل 10 لحظات من حفل "كولد بلاي" في أبوظبي والتي أحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1. كريس مارتن يتحدث باللغة العربية
لنكن واقعيين، لا شيء يكسب القلوب في الشرق الأوسط مثل الجهد الحقيقي للتحدث باللغة العربية. لذا، عندما قال "كريس" "شكراً" و"حبيبي" على المسرح، انفجر الجمهور بالهتاف ولم يستطعيوا كبح أنفسهم عندما أشعرهم "كريس" بالتقدير. هذا بالإضافة إلى إتقانه النطق، "كريس" - لقد أذهلتنا!
2. رسالة إلى غزة والضفة الغربية
في لحظة مؤثرة، أهدت فرقة "كولد بلاي" أغنية لشعب غزة والضفة الغربية، حيث أرسلت رسالة مليئة بالحب والتضامن لأولئك الذين يواجهون المصاعب. وقد لاقت هذه البادرة صدى عميقاً بين الجماهير، حيث أشاد المعجبون بالفرقة لاستخدامها منصتها لنشر رسالة الوحدة. كانت لحظة تأمل هادئة في ليلة مفعمة بالحيوية.
3. كولد بلاي تكشف عن جنس المولود
انسَ البالونات الوردية أو الزرقاء في حفل استقبال المولود - ماذا عن إعلان فرقة "كولد بلاي" عن خبر كبير في حفل موسيقي مكتظ بالجمهور؟ هذا ما حدث بالضبط عندما ساعد "كريس" زوجين في الكشف عن خبر إنجابهما لطفلة.
مع تأثر الزوجين عاطفياً على كاميرا "كولد بلاي" وهتاف الجمهور في انسجام تام، كانت طريقة الكشف عن جنس الجنين هذه الأكثر ملحمية على الإطلاق.
4. صيحات المعجبين والظهور المفاجئ
يتمتع "كريس" بمهارة كبيرة في رصد المشجعين وسط الحشود، ولم تكن أبوظبي استثناءً. فقد تمت دعوة مشجعين محظوظين من باكستان والمملكة العربية السعودية إلى المسرح للاستمتاع بأضواء المسرح. وكانت فرحتهم غامرة، ولم تكتف منصات الإنترنت بهذه التفاعلات الرائعة.
خلال العرض الأخير لـ"كولد بلاي" في أبوظبي، وجه "كريس" تحية صادقة لوالده، "أنتوني مارتن"، الذي كان حاضراً بين الجمهور. وعندما رأى والده على كاميرا "كولد بلاي"، توقف ليعترف له، وغنى: "أنا أعرفه جيداً، لأنه على الشاشة، هذا والدي!"
5. الطلاب والامتحانات والاعتذارات
تخيل أن تغيب عن امتحان لحضور حفل موسيقي لفرقة "كولد بلاي" ثم تصعد على خشبة المسرح. هذا بالضبط ما حدث لمجموعة من الطلاب الذين اعترفوا بجرأتهم لـ"كريس" أثناء العرض. كان رد فعله مزيجاً من الفكاهة والمسؤولية، حيث دعا الطلاب إلى المسرح واعتذر لآبائهم وشجعهم على الدراسة.
وقال "كريس": "شكراً لكم على تواجدكم هنا، لكن أرجوكم أن تعدوني بأنكم ستعودون إلى المنزل وتدرسون غداً، وإلا سأشعر بالاستياء. تخيلوا لو عدت إلى أبوظبي بعد عشرين عاماً وانتهى بي المطاف مع طبيب فظيع".
6. الحب يملأ الأرجاء
خلال الحفل الختامي لفرقة "كولد بلاي" في أبوظبي، رفعت فتاة لافتة مكتوب عليها: "اجعله يطلب يدي للزواج"، ممّا لفت انتباه "كريس" الذي قرأ العبارة بصوت عالٍ وغنّى للثنائي بروح مرحة. وتحوّل الموقف إلى لحظة استثنائية عندما جثا الرجل على ركبته وقدّم عرض الزواج. وافقت الفتاة، وانفجر الحضور بالتصفيق والهتاف احتفالاً بتلك اللحظة المميزة.
وفي الوقت نفسه، كانت الرومانسية في أوجها بين الجمهور، حيث قام أزواج آخرون بتقديم عروض الزواج أيضاً. كان الحب يملأ الأجواء والإنستغرام أيضاً!
7. لحظة "نظارات القمر"
أصبحت "نظارات القمر" الخاصة بفرقة "كولد بلاي" - وهي نظارات كبيرة الحجم ومتوهجة تشبه تلك الموجودة في أفلام الخيال العلمي - مفضلة لدى المعجبين على الفور. وقد شارك الجمهور مقاطع فيديو مذهلة تم التقاطها من خلال الإكسسوار الشهير للفرقة، ممّا أدى إلى خلق مشهد ساحر من القلوب المتوهجة عبر الاستاد والذي انتشر بسرعة.
8. دويتو "إليانا" و"كولد بلاي": أغنية "وي براي" تخطف الأنظار
وفي مفاجأة مذهلة، انضمت الفنانة التشيلية الفلسطينية "إليانا" إلى الفرقة لتقديم دويتو لأغنية "وي براي". وقد ترك الأداء العاطفي الجمهور دامع العينين وعاجزاً عن الكلام. وشارك العديد من المعجبين مقاطع من العرض على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه بأنه أحد أجمل التعاونات التي رأوها على الإطلاق.
وهذا ليس كل شيء! فقد خلقت الفنانة القوية أيضاً لحظة بوليوودية جعلت المعجبين في حالة من الجنون، حيث غنت نسخة عربية من الأغنية الهندية الشهيرة "ديواني ماستاني"، والتي شاركت فيها في الأصل الممثلة الهندية "ديبيكا بادوكون".
9. المشجع الأروع على الدراجة الحركية
ما الأروع من تشغيل حفل "كولد بلاي" على دراجة حركية؟ القيام بذلك مع الحفاظ على مظهر هادئ للغاية على كاميرا "كولد بلاي". أصبح أحد المعجبين الذي كان يرتدي اللون الأصفر الزاهي مشهوراً على الإنترنت بسبب أجوائه المريحة أثناء ضغطه على دواسات الدراجة، مما ساعد في الحفاظ على استدامة العرض. هل لديك أهداف لحفل موسيقي؟
10. الموجة المكسيكية الملحمية
هناك شيء سحري في الموجة المكسيكية المتزامنة، والتي أتقنها جمهور"كولد بلاي". وبينما كانت الموجة تتدفق عبر الملعب، بدا وكأنه العرض النهائي للسعادة والوحدة. وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو لتلك اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثبت أن أبسط الأشياء أحياناً تجلب أكبر قدر من الفرح.
ومن الإيماءات العاطفية إلى اللحظات المضحكة، كانت حفلة "كولد بلاي" في أبوظبي بمثابة رحلة مليئة بالعواطف. ففي نهاية المطاف، كانت قدرة الفرقة على التواصل مع جمهورها - سواء من خلال الموسيقى، أو اللغة، أو ببساطة السماح للمعجبين بسرقة الأضواء - هي ما جعل هذه الحفلات مميزة للغاية.
أما بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، فإن هذه اللحظات التي انتشرت على نطاق واسع ما هي إلا لمحة عن سحر حفلات "كولدبلاي". وبالنسبة لمن حالفهم الحظ في مشاهدة العروض مباشرة، فنحن على يقين من أنكم ما زلتم ترتدون "نظارات القمر" وتستذكرون الحفل بشكل متكرر!