ترفيه
"كولد بلاي" تعلن اعتزالها بعد إصدار ألبومها الثاني عشر
جاء ذلك بعد أن أعلنت الفرقة عن إصدار ألبومها العاشر والذي سيكون متاحاً يوم الجمعة 4 أكتوبر.
في مقابلة أجريت مؤخراً، أعلنت فرقة "كولد بلاي" عن خططها للاعتزال بعد إصدار ألبومها الثاني عشر.
وأكد "كريس مارتن"، المغني الرئيسي للفرقة، أن الفرقة الحائزة على جائزة جرامي لن تنتج أكثر من 12 ألبوماً، مما يمثل نهاية رحلتها التسجيلية.
وقال "سنقوم بإصدار 12 ألبوماً فقط وهذا حقيقي. وصولنا إلى هذا الحد يعني أن مستوى الجودة مرتفع للغاية في الوقت الحالي، ومن المستحيل تقريباً أن لا تنجح أغنية، وهو أمر رائع. لذا فإننا نحاول التحسين ما دمنا نسير على الطريق الصحيح".
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الفرقة عن إصدار ألبومها العاشر "موسيقى القمر"، والذي سيكون متاحاً يوم الجمعة 4 أكتوبر.