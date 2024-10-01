"كولد بلاي" تعلن اعتزالها بعد إصدار ألبومها الثاني عشر

وقال "سنقوم بإصدار 12 ألبوماً فقط وهذا حقيقي. وصولنا إلى هذا الحد يعني أن مستوى الجودة مرتفع للغاية في الوقت الحالي، ومن المستحيل تقريباً أن لا تنجح أغنية، وهو أمر رائع. لذا فإننا نحاول التحسين ما دمنا نسير على الطريق الصحيح".