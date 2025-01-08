"كولدبلاي" في أبوظبي: دليل شامل للحضور وأهم القواعد
هل تشعر بالارتعاش - ليس بسبب طقس الإمارات العربية المتحدة، ولكن بسبب إمكانية التواجد تحت النجوم، والرقص على الأرض، والغناء مع فرقة كولدبلاي؟ أبوظبي على وشك إحداث موجة زلزالية عند صعود أساطير الروك البريطانيون على المسرح لأربع ليالٍ متتالية في العاصمة، وهو ما سيحطم الرقم القياسي.
أولاً وقبل كل شيء، تم بيع جميع تذاكر جولة كولدبلاي العالمية بعنوان "موسيقى الكرات" رسمياً. ومع ذلك، أفادت العديد من المنافذ بتوفر تذاكر في اللحظة الأخيرة. وعندما حاولت صحيفة خليج تايمز شراء أي تذكرة لكل موعد، قالت المنصة "لا يوجد عدد كافٍ من التذاكر" لإكمال الطلب.
لذا، بالنسبة للمحظوظين - قبل أن تبدؤوا في ترديد "في بعض الأحيان لا أستطيع تحمل الأمر" (القوة العليا) ، إليكم دليلاً مهماً يجب عليكم الاطلاع عليه إذا كنتم متجهين إلى استاد مدينة زايد الرياضية أيام 9 و11 و12 و14 يناير.
التوقيتات الرئيسية
سيتم فتح مناطق المعجبين في الساعة 3 مساءً، بينما ستُفتح أبواب استاد مدينة زايد الرياضية في الساعة 5 مساءً. سيبدأ عرض "شون زد أي" في الساعة 6 مساءً، يليه عرض إليانا على المسرح في الساعة 6:30 مساءً.
إذا سارت الأمور وفقاً للجدول الزمني، ستبدأ فرقة كولدبلاي عرضها في الساعة 7.45 مساءً. سيكون آخر دخول إلى المكان في الساعة 8.30 مساءً، وتذكر أنه لا يُسمح بإعادة الدخول.
الآباء والأمهات - لا يُسمح للأطفال دون سن 5 سنوات، ولا يُسمح للأطفال دون سن 14 عاماً بالدخول إلى منطقة الوقوف في الملعب. يجب أن يكون جميع الحاضرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عاماً أو أكثر.
هل ستمطر؟
الطقس سيكون غائماً جزئياً مع ظهور بعض السحب المتقطعة وهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا طيلة اليوم. اقرأ التفاصيل هنا .
ممنوع الوقوف
لن تتوفر مواقف للسيارات في موقع الحدث أو في الطرق المحيطة بالاستاد لتجنب الازدحام وضمان وصول حاملي التذاكر إلى الملعب بشكل آمن. سيتم توفير حافلات نقل مجانية من النقاط الرئيسية للجماهير؛ يرجى التأكد من حجز مقاعدك مسبقاً عبر "تيكت ماستر". اقرأ دليل مواقف السيارات الخاص بنا هنا.
المواد المحظورة
لتجنب أي ارتباك عند المدخل، تأكد من عدم حمل أي من العناصر المحظورة.
الزجاج بأي شكل من الأشكال - بما في ذلك زجاجات العطور وعطور ما بعد الحلاقة.
الزجاجات والعلب والقوارير المصنوعة من الألومنيوم والمعدن - يُسمح بدخول قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى المكان - ويجب إفراغ محتوياتها قبل الدخول.
أي عنصر يمكن اعتباره بشكل معقول للاستخدام كسلاح أو للتسبب في ضرر - بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأسلحة النارية، والحراب، والخناجر، والشفرات المعدنية، والسكاكين، والمواد المتفجرة، والأجهزة المتفجرة، وأجزاء المفجر، والقذائف، والبومرانج، وغاز سي إس ورذاذ الفلفل، والهراوات، والمواد المشعة والتآكلية.
أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبنوك الطاقة، وأجهزة التشويش، والماسحات الضوئية، وأجهزة الراديو، وأجهزة النداء.
الألعاب النارية (الألعاب النارية وعبوات الدخان) - بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال والمفرقعات النارية
الأعلام واللافتات والعلامات مع أو بدون أعمدة - العناصر السياسية والأيديولوجية والرسائل والملابس واللافتات المشمولة بالقيود.
الكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير والصوت—بما في ذلك الكاميرات الاحترافية ذات العدسات التي يزيد حجمها عن 35 مم، بما في ذلك العدسات المقربة.
الليزر/أقلام الليزر.
خوذات واقية وأحزمة وأساور مرصعة بالمسامير.
الولاعات والكبريت.
المركبات الجوية غير المأهولة/الطائرات بدون طيار.
الكحول والمواد غير القانونية والأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المبردات.
الحقائب والأغراض الكبيرة، يجب أن تكون أي حقيبة ظهر بحجم 30 × 30 × 15 أو أقل.
مكبرات الصوت.
المظلات، وعصي التصوير الذاتي، وعبوات من أي نوع.
آلات بطاقات الدفع.
ملابس عالية الوضوح أو زي تنكري.
أي عنصر آخر قد يسبب الانزعاج أو الإزعاج.
الأدوية - يجب أن تتم الموافقة على أي دواء يتم إحضاره إلى المكان من قبل الفريق الطبي للفعاليات ويجب أن يكون في عبوته الصحيحة والأصلية.
الدراجات الهوائية، سكوتر، سيجواي، ألواح التزلج.
الحيوانات - الحيوانات المساعدة المعتمدة المسموح بها للعملاء الذين يحتاجون إلى الوصول إليها على أساس كل حالة على حدة.
الكراسي.
أدوات التسويق الكمين.
الأبواق والصفارات.
عربات الأطفال والألعاب المحشوة.
لا يُسمح بالحقائب التي يزيد حجمها عن ورقة A4. يُرجى ترك هذه العناصر في المنزل.
الأطعمة والمشروبات
إذا كنت قلقاً بشأن الجوع أثناء الحدث، فسيكون هناك عدد من الحانات ومنافذ الطعام المتاحة لتلبية رغباتك.
سيتم أيضاً توفير خيارات نباتية خالصة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتنوعة. يُرجى ملاحظة أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 21 عاماً بشراء أو استهلاك الكحول في المبنى. لشراء الكحول، يجب على الحضور الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً زيارة إحدى المحطات المخصصة للحصول على سوار معصم.
كم عدد الأشخاص الموجودين في استاد زايد؟
تم افتتاح أكبر ملعب في الإمارات العربية المتحدة، الذي يتسع لـ 45,000 مقعد، في عام 1979. وقد خضع الملعب لتجديدات كبيرة في عام 2009 لضمان توافقه مع المعايير الدولية، مما جعله مناسباً لاستضافة مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية والثقافية.
يتميز الملعب التقليدي المفتوح بتصميمه المميز الذي يشتمل على أقواس أيقونية، مما يضيف لمسة فنية على هيكله الخارجي. داخل الملعب، يوجد ملعب كرة قدم كامل الحجم، محاط بمئزر خرساني عريض. يحتوي الملعب على 42,355 مقعداً للجمهور موزعة على مستويين، بالإضافة إلى 1,436 مقعداً مخصصاً للضيافة و277 مقعداً لوسائل الإعلام. كما يحتوي المكان على ثلاث لوحات نتائج "أل أي دي" لتوفير المعلومات بشكل سريع وواضح، إلى جانب نظام صوتي متطور لضمان تجربة صوتية مميزة للمتفرجين. الملعب مضاء بالكامل وفقاً للمعايير المطلوبة لبث "أتش دي تي في"،
لماذا تعتبر فرقة كولد بلاي مشهورة جداً؟
هل تساءلت يوماً ما الذي يجعل فرقة كولد بلاي مشهورة جداً وما كل هذا الجنون؟
بسيطة وجميلة - هذا هو رأي المعجبين. الإنتاج الاستثنائي لفرقة كولدبلاي وكلماتها العاطفية وصوتها المميز يجعلها محط إعجاب عالمي. أغانيهم غالباً ما تتناول موضوعات مثل الحب والأمل والتأمل، مما يخلق صدى قوياً لدى جمهور واسع ومتعدد.
تتمتع فرقة كولد بلاي بحضور دولي قوي، حيث تجتذب جولاتها جمهوراً ضخماً من جميع أنحاء العالم. وعلى مر السنين، فإن إعادة ابتكارها المستمر - من الروك البديل إلى التأثيرات الإلكترونية والبوب - تجعلها ذات صلة.
ألبوم ميوزك اوف سفيرس
العروض الحالية هي جزء من جولة من ميوزك اوف سفيرس أو"موسيقى الكرات" العالمية المستمرة لفرقة كولدبلاي، والتي حققت ضجة كبيرة منذ انطلاقها في مارس 2022. أصبحت هذه الجولة الآن الأكثر حضوراً في تاريخ الفرق الموسيقية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني من ألبومهم ميوزك اوف سفيرس بالإضافة إلى أغاني جديدة من ألبومهم القادم موون ميوزك "موسيقى القمر".
ميوزك اوف سفيرس أو"موسيقى الكرات" هو ألبوم مكون من 12 مساراً يتحدث عن نظام كوكبي خيالي يسمى سفيرس؛ الأوبرا الفضائية هي مزيج غير متوازن من موسيقى البوب القوية المشبعة بالموسيقى الإلكترونية والفواصل الكونية.