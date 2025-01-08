"كولدبلاي" في أبوظبي: دليل شامل للحضور وأهم القواعد

هل تشعر بالارتعاش - ليس بسبب طقس الإمارات العربية المتحدة، ولكن بسبب إمكانية التواجد تحت النجوم، والرقص على الأرض، والغناء مع فرقة كولدبلاي؟ أبوظبي على وشك إحداث موجة زلزالية عند صعود أساطير الروك البريطانيون على المسرح لأربع ليالٍ متتالية في العاصمة، وهو ما سيحطم الرقم القياسي.

أولاً وقبل كل شيء، تم بيع جميع تذاكر جولة كولدبلاي العالمية بعنوان "موسيقى الكرات" رسمياً. ومع ذلك، أفادت العديد من المنافذ بتوفر تذاكر في اللحظة الأخيرة. وعندما حاولت صحيفة خليج تايمز شراء أي تذكرة لكل موعد، قالت المنصة "لا يوجد عدد كافٍ من التذاكر" لإكمال الطلب.

لذا، بالنسبة للمحظوظين - قبل أن تبدؤوا في ترديد "في بعض الأحيان لا أستطيع تحمل الأمر" (القوة العليا) ، إليكم دليلاً مهماً يجب عليكم الاطلاع عليه إذا كنتم متجهين إلى استاد مدينة زايد الرياضية أيام 9 و11 و12 و14 يناير.