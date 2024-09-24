"كولدبلاي" في أبوظبي: تذاكر تبدأ من 82 درهماً

بالنسبة للمعجبين المتحمسين الذين يسعون لتأمين مكانهم، سيبدأ بيع التذاكر المسبق يوم الأربعاء 25 سبتمبر، الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي عبر الموقع الرسمي لفرقة كولد بلاي. وإذا فاتتك عملية البيع المسبق، فلا تقلق؛ ستبدأ مبيعات التذاكر العامة يوم الجمعة 27 سبتمبر، الساعة 12 ظهراً على موقع الفرقة الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع لايف نيشن , تيكت ماستر .

يجب على أولئك الذين سجلوا للحصول على حق البيع المسبق في 19 سبتمبر مراقبة صندوق الوارد الخاص بهم، حيث من المتوقع أن يتلقوا حق الوصول الفريد الخاص بهم للبيع المسبق بحلول يوم الثلاثاء 24 سبتمبر. نشجع السكان على عدم مشاركة حق الوصول مع الآخرين، حيث يختلف هذا الحق من شخص لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم فرقة كولد بلاي عدداً محدوداً من "تذاكر انفنتي" لكل عرض في جولتها العالمية (ميوزك او ذا سفيرفس) لعام 2025. وتبلغ تكلفة هذه التذاكر الخاصة ما يعادل 20 يورو بالعملة المحلية لكل تذكرة. وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتم تسعير "تذاكر انفنتي" بـ 81.78 درهماً إماراتياً، وستكون متاحة اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 22 نوفمبر.