"كولدبلاي" في أبوظبي: تذاكر تبدأ من 82 درهماً
من المقرر أن تقدم فرقة كولد بلاي، الحائزة على جائزة جرامي والمعروفة بأغانيها المميزة وعروضها الحية المفعمة بالطاقة، عرضاً لليلة واحدة فقط في أبوظبي في 11 يناير 2025.
سيقام هذا الحفل المرتقب للغاية في ملعب مدينة زايد الرياضية الذي يتسع لـ 44600 شخص، كجزء من جولتهم العالمية (ميوزك او ذا سفيرفس) 2025. وبما أن هذا سيكون العرض الوحيد لفرقة كولد بلاي في الشرق الأوسط، فمن المتوقع بيع التذاكر بسرعة.
كيفية الحصول على التذاكر
بالنسبة للمعجبين المتحمسين الذين يسعون لتأمين مكانهم، سيبدأ بيع التذاكر المسبق يوم الأربعاء 25 سبتمبر، الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي عبر الموقع الرسمي لفرقة كولد بلاي. وإذا فاتتك عملية البيع المسبق، فلا تقلق؛ ستبدأ مبيعات التذاكر العامة يوم الجمعة 27 سبتمبر، الساعة 12 ظهراً على موقع الفرقة الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع لايف نيشن , تيكت ماستر .
يجب على أولئك الذين سجلوا للحصول على حق البيع المسبق في 19 سبتمبر مراقبة صندوق الوارد الخاص بهم، حيث من المتوقع أن يتلقوا حق الوصول الفريد الخاص بهم للبيع المسبق بحلول يوم الثلاثاء 24 سبتمبر. نشجع السكان على عدم مشاركة حق الوصول مع الآخرين، حيث يختلف هذا الحق من شخص لآخر.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم فرقة كولد بلاي عدداً محدوداً من "تذاكر انفنتي" لكل عرض في جولتها العالمية (ميوزك او ذا سفيرفس) لعام 2025. وتبلغ تكلفة هذه التذاكر الخاصة ما يعادل 20 يورو بالعملة المحلية لكل تذكرة. وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتم تسعير "تذاكر انفنتي" بـ 81.78 درهماً إماراتياً، وستكون متاحة اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 22 نوفمبر.
يجب شراء هذه التذاكر بشكل ثنائي، وهناك حد صارم لا يتجاوز تذكرتين لكل شخص. ونظراً لأن هذه التذاكر محدودة، يُنصح السكان بالتسجيل على موقع كولد بلاي الإلكتروني للحصول على تنبيه عند توفرها.
يتم تذكير رواد الحفل أيضاً بأن تلقي تنبيه أو الوصول إلى البيع المسبق لا يضمن الحصول على التذاكر، حيث سيتم بيعها على أساس أسبقية الحضور.
أسعار التذاكر
عندما يتعلق الأمر بحجز مقعدك في حفل كولد بلاي في أبو ظبي، فهناك مجموعة من خيارات التذاكر التي تناسب ميزانية وتفضيلات كل معجب. سواء كنت تبحث عن مقعد بأسعار معقولة أو تجربة مميزة، فإليك تفصيلاً لفئات التذاكر المتاحة:
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كيفية الوصول إلى التذاكر
ستكون جميع تذاكر هذا العرض متاحة عبر الإنترنت. بعد شراء التذاكر بنجاح، يمكن لعشاق الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى تذاكرهم إما عبر الدخول إلى حسابهم، الذي يُنشأ عند التسجيل على موقع كولد بلاي الإلكتروني، أو من خلال تنزيل تطبيق تكت ماستر ولايف نيشن .
بالنسبة لشركة تكت ماستر، لن تكون الباركودات متاحة إلا قبل 72 ساعة من الحدث. وبالنسبة لشركة لايف نيشن، لن تكون التذاكر الإلكترونية متاحة إلا قبل 48 إلى 72 ساعة من الحفل.
قواعد
يجب على جميع الضيوف تقديم تذكرة صالحة من البائعين المعتمدين (لايف نيشن، تكت ماستر)
لن يسمح بإعادة الدخول.
يحق لكل شخص شراء 4 تذاكر كحد أقصى. ينطبق هذا القيد على الأفراد وبطاقات الائتمان. إذا تجاوز أي شخص الحد الأقصى، فقد يتم إلغاء أي أو كل طلباته وتذاكره دون إشعار مسبق. ويشمل ذلك الطلبات المرتبطة بنفس الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الفاتورة أو رقم بطاقة الائتمان أو أي معلومات أخرى.
يجب أن يكون عمر الضيوف 5 سنوات على الأقل.
لا يُسمح للأطفال دون سن 14 عاماً بالدخول إلى منطقة الوقوف في الملعب
يجب أن يكون جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً برفقة شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل أثناء تواجدهم في المكان.
لا يُسمح بحقائب أكبر من 30x30x15. ويجب أخذ العلم أنه لا تتوفر مرافق تخزين أو غرفة ملابس في المكان.
التذاكر غير قابلة للاسترداد أو التحويل أو الاستبدال، وهي مخصصة للاستخدام الشخصي لرواد الحفل فقط.
وحذرت المواطنين من إعادة بيع التذاكر، حيث سيتم مصادرة التذاكر حال التأكد من إعادة بيعها.
أية تذاكر تم شراؤها من بائعين غير معتمدين مثل فيا غوغو وستاب هاب وغرانت هاب ودوبيزول ليست صالحة للدخول وسيتم إلغاؤها.
لن تكون تذكرة الدخول عبر الهاتف المحمول متاحة إلا على هاتف الحاضرين في الحفل ولن تكون متاحة للطباعة من حسابهم على الإنترنت. كما لن يتم إرسالها إليهم عبر البريد الإلكتروني.
الشمولية وإمكانية الوصول
تتوفر أماكن إقامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب شراء التذاكر المخصصة لهم.
بالنسبة للضيوف الصم وضعاف السمع، سيتم توفير ترجمة بلغة الإشارة المحلية وأجهزة (ساب باس). بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر جولات تاتش قبل العرض، مما يسمح للضيوف المكفوفين أو ضعاف البصر بتجربة معاينة ملموسة لحفل كولد بلاي.