"كولدبلاي" ..حفل حصري في أبوظبي ضمن جولتها العالمية
مع الإعلان عن ثمانية مواعيد جديدة في المملكة المتحدة والنجاح الكبير الذي حققته حفلاتهم في صيف 2024 في الملاعب الأوروبية، تأخذ فرقة "كولدبلاي" جولتها العالمية "موسيقى الأرض" (Music of the Spheres) إلى آفاق جديدة.
هذا الصباح، أعلنت فرقة الروك الشهيرة عبر حسابها على إنستغرام عن حفلها الحصري في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيُقام في أبوظبي!
وأعرب المعجبون عن سعادتهم الغامرة بإعلان فرقة "كولدبلاي" عن حفل حصري في الإمارات العربية المتحدة، وهو الحفل الوحيد الذي تقيمه الفرقة في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. يمكن للمعجبين التسجيل للحصول على التذاكر المسبقة لحفل "كولدبلاي" على الموقع www.coldplay.com للحصول على التذاكر أولاً.
ستقدم الفرقة الحائزة على جائزة "جرامي"، والتي تشتهر بأغانيها الخالدة وعروضها الحية المذهلة، عرضاً فردياً في أبوظبي في 11 يناير 2025، في استاد مدينة زايد الرياضية الأسطوري.
وستوفر منصة الترفيه "لايف نيشن للشرق الأوسط" (Live Nation Middle East) التذاكر لجولة "كولدبلاي" العالمية "موسيقى الأرض" (Music Of The Spheres) في أبوظبي.
سيبدأ بيع التذاكر المسبق لحفل "كولدبلاي" في أبوظبي عبر موقع www.coldplay.com في 25 سبتمبر 2024، الساعة 12 ظهراً. وفي 26 سبتمبر 2024، الساعة 12 ظهراً، سيبدأ بيع التذاكر المسبق عبر منصة "ليف نيشن" على www.livenation.me.
في 27 سبتمبر 2024، الساعة 12 ظهراً، سيبدأ البيع العام للتذاكر، ليحظى جميع المشجعين بفرصة حضور أحد أكثر العروض المنتظرة في العقد.