"كولدبلاي" ..حفل حصري في أبوظبي ضمن جولتها العالمية

وأعرب المعجبون عن سعادتهم الغامرة بإعلان فرقة "كولدبلاي" عن حفل حصري في الإمارات العربية المتحدة، وهو الحفل الوحيد الذي تقيمه الفرقة في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. يمكن للمعجبين التسجيل للحصول على التذاكر المسبقة لحفل "كولدبلاي" على الموقع www.coldplay.com للحصول على التذاكر أولاً.