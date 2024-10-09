"كولدبلاي" تتألق بأغنيتها الجديدة "نحن نصلي"
ولذلك نصلي
لكي يأتي شخص ما ويظهر لي الطريق
ولذلك نصلي
من أجل بعض المأوى وبعض الأغنيات لنسمعها
ولذلك نصلي
سوف نغني باراي
صلوا أن ننجح في النهاية
ولذلك نصلي
هذه هي جوقة أحدث عرض - (نحن نصلي) We Pray - لعشاق موسيقى الفرقة البريطانية الأسطورية Coldplay كولدبلاي. حققت الأغنية بالفعل أكثر من 2.2 مليون مشاهدة على منصة البث المباشر YouTube.
لم تنجح الأغنية في جذب حواس محبي الموسيقى وعشاق كولدبلاي فحسب، بل جذبت أيضاً معجبين جدداً للفرقة الشهيرة (قالت إحدى النساء غير المعجبات بكولدبلاي إنها كانت تسمع الأغنية بشكل متكرر).
الأغنية مفعمة بالحيوية والنشاط ومليئة بالطاقة الإيجابية، وتتميز بوجود مجموعة من الفنانين الذين يتألقون كالنجوم مع عبقريتهم المتألقة كريس مارتن على المسرح.
لقد دمجت الفرقة الشهيرة دائماً أنواعاً مختلفة من الموسيقى في ذخيرتها، وخاصة هيومن فور ذا ويكيند Hymn for the Weekend ، والتي شهدت تعاوناً مع المغنية بيونسيه وكانت ذات تأثيرات هندية كبيرة.
وتستمر حملة "نحن نصلي" مع المغنية الفلسطينية إليانا، المولودة باسم إليان مرجيه، وفنانين آخرين مشهورين كنجم الراب البريطاني ليتل سيمز، والمغني النيجيري بورنا بوي والمغنية الأرجنتينية تيني - الذين يتعاونون في هذه التحفة الفنية الأخيرة.
يمكن تفسير أغنية (نحن نصلي) We Pray بطرق مختلفة. فقد وصفت (مجلة ماجينتك) Magnetic Magazine الموسيقية الرائدة على الإنترنت الأغنية، التي ظهرت لأول مرة في مهرجان جلاستونبري الشهير في يونيو/حزيران، بأنها "صلاة عالمية". وربما تكون كذلك بالفعل.
ستحيي فرقة كولد بلاي وإيليانا حفلاً موسيقياً ضخماً في استاد مدينة زايد الرياضية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة بعد استقبال العام الجديد.
وقبيل العروض، لاحظنا شيئاً تساءل عنه غير المعجبين بفرقة كولدبلاي عند سماع الأغنية -- معنى كلمة "باراي".
القصة وراء باراي
العبارة: سوف نغني بارايي وكلمة بارايي لها معنيين مختلفين.
"باراي" هي كلمة فارسية تعني "من أجل..." أو "بسبب..."، وقد قدمت فرقة كولد بلاي أغنية "باراي " التي كتبها أحد كبار الموسيقيين الإيرانيين شرفين حاجي بور، مع الممثلة الإيرانية المنفية جولشيفته فراهاني التي غنت الأغنية باللغة الفارسية، خلال حفل موسيقي في بوينس آيرس، الأرجنتين في أكتوبر 2022.
استوحى حاجي بور أغنية "باراي " من وفاة الشابة الإيرانية ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي اعتقلت في عام 2022 بتهمة ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح، ويُزعم أنها توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة.
أصبحت أغنية "باراي" نشيداً للاحتجاجات التي أعقبت ذلك، وفي عام 2023 فازت بجائزة خاصة لأفضل أغنية للتغيير الاجتماعي في حفل توزيع جوائز جرامي.
في الواقع، هناك بعض الاستنتاجات الأخرى من الحياة الواقعية في الأغنية بصرف النظر عن (باراي) Baraye، حيث يغني مارتن في البداية: صلوا ليفوز فيرجيليو.
ويشير ذلك إلى عامل المزرعة الغواتيمالي فيرجيليو أغيلار مينديز البالغ من العمر 19 عاماً، والذي اتُهم بقتل ضابط شرطة في فلوريدا.
أغاني مستوحاة من الحياة الواقعية
لقد ظهرت العديد من الأغاني على مر السنين والعقود والتي كانت مستوحاة من الحياة الواقعية.
تم تأليف أغنية (أسطورة الريح) "The Legend of the Wind" من قبل المغني الرئيسي كلاوس ماين بعد زيارة الفرقة الألمانية للاتحاد السوفييتي آنذاك. الأغنية، التي أصبحت نشيداً عالمياً، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط جدار برلين في عام 1989.
الأغنية التي غنتها الراحلة دولوريس أوريوردان من فرقة كرانبيريز تتحدث عن تفجيرات عام 1993 في إنجلترا وعن حزن الأم التي فقدت طفلها.
أغنية من تأليف الفرقة الأمريكية (غريين دي) Green Day، تتناول موضوع الوطنية.
هناك أغنية سبقت عصرها وهي أغنية جون لينون العظيم، والتي تتحدث عن عالم يسوده السلام، عالم بلا حدود وعالم بلا دين.
ربما تحمل أغنية "نحن نصلي" كل هذه المعاني، خاصة في عالم تغمره الصراعات.
الأمر متروك لك لكيفية تفسيره.
سلام.