"كولدبلاي" تتألق بأغنيتها الجديدة "نحن نصلي"

تم تأليف أغنية (أسطورة الريح) "The Legend of the Wind" من قبل المغني الرئيسي كلاوس ماين بعد زيارة الفرقة الألمانية للاتحاد السوفييتي آنذاك. الأغنية، التي أصبحت نشيداً عالمياً، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسقوط جدار برلين في عام 1989.