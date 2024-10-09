"كولدبلاي" تتألق بأغنيتها الجديدة "نحن نصلي"

"باراي" هي كلمة فارسية تعني "من أجل..." أو "بسبب..."، وقد قدمت فرقة كولد بلاي أغنية "باراي " التي كتبها أحد كبار الموسيقيين الإيرانيين شرفين حاجي بور، مع الممثلة الإيرانية المنفية جولشيفته فراهاني التي غنت الأغنية باللغة الفارسية، خلال حفل موسيقي في بوينس آيرس، الأرجنتين في أكتوبر 2022.