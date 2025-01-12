"كولدبلاي"بأبو ظبي: ليلة ساحرة مليئة بالوعود في الحفلات المقبلة
في هذه الأيام، بمجرد الإعلان عن حفل موسيقي ضخم، يمكنك أن تراهن على أن الجمهور والمؤثرين يستعدون بالفعل للفيديو الفيروسي الكبير التالي. في بعض الأحيان، تبدأ حالة الهياج عبر الإنترنت حتى قبل انتهاء الحفل.
سواء كان الأمر يتعلق بنجم البوب البنجابي "ديلجيت دوسانج"، أو فرقة "باك ستريت بويز" الأمريكية، أو أي نجم عالمي آخر، فإن خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي لدينا تغمرها الدعاية قبل الحفلات الموسيقية والمراجعات بعد الحفلات الموسيقية من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. لدرجة أنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الفنان في جولته أخيرًا إلى مسقط رأسنا، ربما نكون قد شاهدنا بالفعل نصف العرض من خلال مقاطع لا حصر لها.
ولكن هل ترقى الضجة الإعلامية إلى المستوى المطلوب؟ وهل يشعر الناس بالحماسة الحقيقية لحضور الحفل، أم أنهم أكثر حماسة لرؤيتهم في الحفل؟ إن الشعور بالإثارة والتشويق أمر معقد، ويتطلب قدراً معيناً من الوعي الذاتي لنسأل أنفسنا: هل نحن هنا لأننا نحب الموسيقى حقاً، أم أننا في عصر الإشباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي نخشى أن نستبعد من السرد الثقافي الشعبي؟
ولم يكن حفل كولدبلاي، الذي أُعلن عنه كحفل مذهل من أربع حفلات في أبو ظبي، استثناءً. فمنذ لحظة طرح التذاكر للبيع، سارع المعجبون إلى تأمين أماكنهم، الأمر الذي جعل قائمة الانتظار نفسها موضوعًا شائعًا. وبحلول التاسع من يناير/كانون الثاني، بلغ الترقب ذروته، حيث نزل أكثر من 45 ألف شخص إلى استاد مدينة زايد الرياضية لحضور أمسية لا تُنسى تحت سماء مليئة بالنجوم.
للمرة الأولى منذ أدائها المميز في إكسبو 2020 دبي، عادت فرقة الروك البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ أول حفل لها في عام 2025 بمبيعات كاملة. ومنذ اللحظة التي طرحت فيها التذاكر للبيع، كان المعجبون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها يحلمون بهذه اللحظة بالذات، ومن الآمن أن نقول إن فرقة كولد بلاي لم ترق إلى مستوى التوقعات فحسب، بل تجاوزتها في كل شيء.
كان الحدث بسهولة واحدًا من الأحداث المسجلة في كتب التاريخ للعاصمة - والتي تم تحديدها من خلال حجمها وعظمتها والتنفيذ السلس الذي جمع كل شيء معًا.
ولكن إذا خسرت، لأي سبب من الأسباب، المعركة الرئيسية للحصول على التذاكر ولن تتمكن من مشاهدتها مباشرة هذه المرة، فإليك كل ما حدث في أول أربعة أحداث سحرية (هذا لضمان حصولك بالتأكيد على تذكرة في المرة القادمة):
عرض مسرحي أبهر الجماهير
بمجرد صعود كريس مارتن وجاي بيريمان وجوني باك لاند وويل شامبيون على المسرح، أصبح من الواضح أن هذه لن تكون مجرد ليلة موسيقية عادية. فقد استمتع المعجبون بإنتاج كامل النطاق تم تصميمه لجذب الانتباه، حيث يمزج بين الصور المسرحية والمناظر الصوتية التي لا تشوبها شائبة منذ البداية.
وقد جلبت فرقة كولدبلاي لمستها المميزة في تقديم تجارب غامرة، حيث أضاءت أساور LED في تناغم تام مع الموسيقى، مما حوّل الحشد إلى مشهد حي ينبض بالحياة. كما تم تعليق "كواكب" ضخمة، تتوافق مع موضوع ألبومهم Music of the Spheres، في جميع أنحاء الاستاد، مما حوّل المكان إلى أرض عجائب كونية.
أضافت شاشات LED الديناميكية ودشات القصاصات الملونة وعرض الألعاب النارية المصمم بعناية طبقات من القصص البصرية إلى ليلة آسرة بالفعل.
كانت جودة الصوت رائعة بنفس القدر، حيث كانت كل كلمات الأغنية تتردد بوضوح وكان صوت مارتن المرتفع يتناغم مع الآلات الموسيقية المحكمة للفرقة. سواء كانت مقدمة البيانو المؤثرة في أغنية The Scientist أو الكريسندو المبهج في أغنية Sky Full of Stars ، فقد ضمن إعداد الصوت عالي الدقة عدم فقدان نغمة واحدة، حتى في الاستاد المزدحم بالآلاف.
لحظات المشجعين التي سرقت العرض
تتميز فرقة كولدبلاي بقدرتها على ابتكار اللحظات التي تجعل المعجبين يشعرون بأنهم مرئيون حقًا، ولم يكن عرضهم في أبو ظبي استثناءً. في وقت مبكر من الليل، رصد مارتن معجبة تحمل لافتة كتب عليها "سافرت 10000 كيلومتر من أجل هذا". ودعاها إلى المسرح وسألها من أين أتت، فأجابت "باكستان"، ثم أهدى" إيفرجلو" لها ولأولئك الذين يواجهون صعوبات في الضفة الغربية وغزة وإيران.
وكانت هناك لحظة بارزة أخرى عندما أوقفت الفرقة العرض لمساعدة زوجين في الكشف عن جنس طفلهما، مما أدى إلى تحويل الإعلان الحميم إلى احتفال مشترك.
لاحقًا، أثناء حفل Sky Full of Stars ، توقف مارتن في منتصف الحفل ليحث المعجبين على وضع هواتفهم في جيوبهم والتلويح بأيديهم بدلاً من ذلك. وأصر على ذلك قائلًا: "لا تسجيل، يرجى وضع هاتفك في جيبك ووضع يديك في السماء". والنتيجة؟ بحر خلاب من الأيدي المتمايله تحت مظلة من النجوم - وهو مشهد يلتقط سحر الليل بشكل جميل.
إليانا: المقدمة المثالية
افتتحت إليانا حفل فرقة كولدبلاي، وهي المغنية التشيلية الفلسطينية التي كان مزيجها من التأثيرات الشرق أوسطية والبوب بمثابة النغمة المثالية لتلك الليلة.
وقد أضفت أدائها لأغنية "تامالي ماك" نكهة إقليمية مميزة إلى الأمسية، في حين كانت نسختها العربية من أغنية "ديواني ماستاني" بمثابة إشارة مفاجئة وعميقة إلى بوليوود. وكان تعاون إليانا مع فرقة كولدبلاي في أغنية "وي براي" نقطة بارزة أخرى، حيث امتزجت صوتها القوي مع صوت الفرقة الأيقوني لخلق لحظة من الانسجام الموسيقي الخالص.
كان أداء إليانا بمثابة كشف حقيقي عن تلك الليلة، حيث أظهرت براعة صوتية لا مثيل لها وحضورًا قويًا على المسرح يستحق أن يكون من نجوم العروض العالمية. لقد تركت الكلمات العربية التي غنتها الجمهور يتأرجح، وكانت بمثابة تذكير حقيقي بأن كولدبلاي كانت تؤدي بالفعل في قلب الشرق الأوسط.
احتفال بالحب والاستدامة
وقد تم عرض مقطع فيديو قبل الحفل لتذكير المعجبين بأن الاستدامة هي جوهر هذه الجولة. فمن الأساور القابلة لإعادة الاستخدام إلى تصميمات المسرح الصديقة للبيئة، أكدت فرقة كولدبلاي أن حفلاتها الموسيقية لا تهدف فقط إلى ترفيه الناس بل وأيضًا إلى تعزيز الحب والرعاية - لبعضهم البعض وللكوكب.
حتى أن مارتن، المغني الرئيسي ذو الشخصية الكاريزمية الدائمة، شكر معجبيه باللغة العربية قائلاً: "شكرًا حبيبي"، مما أثار الهتافات.
وانتهى الحفل بشكل مذهل كما بدأ، مع أغنية feelslikeimfallinginlove التي أدت إلى عرض مذهل للألعاب النارية أضاء سماء أبو ظبي ليلاً.
وبينما ترددت الألحان النهائية في أرجاء الملعب وبدأ المشجعون في المغادرة على مضض، خدم الجو كتذكير قوي بقدرة الموسيقى على توحيد الناس عبر الحدود واللغات وربما حتى المجرات.
وانتهت الليلة التي احتفلت بإرث الفرقة الممتد لعقود من الزمن في صمت شبه تأملي بينما كانت فرقة A Wave تعزف بهدوء في الخلفية، مما أدى إلى خروج الحشد المذهول من الساحة - تاركة لهم ذكرى أساسية ومهمة محددة لعام 2025: الإيمان بالحب.