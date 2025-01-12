"كولدبلاي"بأبو ظبي: ليلة ساحرة مليئة بالوعود في الحفلات المقبلة

للمرة الأولى منذ أدائها المميز في إكسبو 2020 دبي، عادت فرقة الروك البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، لتبدأ أول حفل لها في عام 2025 بمبيعات كاملة. ومنذ اللحظة التي طرحت فيها التذاكر للبيع، كان المعجبون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها يحلمون بهذه اللحظة بالذات، ومن الآمن أن نقول إن فرقة كولد بلاي لم ترق إلى مستوى التوقعات فحسب، بل تجاوزتها في كل شيء.