"كولدبلاي"بأبوظبي: إرشادات الدخول.. النقل وتوقعات الطقس

ستُقام حفلات "كولدبلاي" في 9، و11، و12، و14 يناير. وفي كل مساء، ستقدم الفرقة مجموعة مختارة بعناية من العروض، بدءاً من افتتاح مناطق المشجعين في الساعة 3 مساءً، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بالترفيه والأنشطة. ويبدأ الدخول العام إلى الملعب في الساعة 5 مساءً، مما يمنح المشجعين الوقت الكافي للاستقرار قبل بدء الموسيقى.