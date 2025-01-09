"كولدبلاي"بأبوظبي: إرشادات الدخول.. النقل وتوقعات الطقس
يسود جو من الحماس والترقب مع انطلاق جولة "ميوزيك أوف ذا سفيرز" العالمية لفرقة "كولدبلاي" في أبوظبي اليوم 9 يناير، لتكون أولى أربع حفلات استثنائية ستقام في ملعب مدينة زايد الرياضية. يستعد عشاق الفرقة من جميع أنحاء المنطقة لتجربة لا تُنسى، ومع بيع جميع التذاكر بالكامل، يصبح التأكد من استعدادك بكافة التفاصيل أمراً بالغ الأهمية.
لكن لا تقلق، فقد جعلنا العملية أسهل بالنسبة لك. بدءاً من إرشادات الدخول إلى لوجستيات النقل وجهود الاستدامة، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته قبل التوجه إلى الحدث.
الجدول الزمني وما يمكن توقعه
ستُقام حفلات "كولدبلاي" في 9، و11، و12، و14 يناير. وفي كل مساء، ستقدم الفرقة مجموعة مختارة بعناية من العروض، بدءاً من افتتاح مناطق المشجعين في الساعة 3 مساءً، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بالترفيه والأنشطة. ويبدأ الدخول العام إلى الملعب في الساعة 5 مساءً، مما يمنح المشجعين الوقت الكافي للاستقرار قبل بدء الموسيقى.
وستبدأ فعاليات الترفيه المسائية في الساعة 6 مساءً مع "شون"، فنان الهيب هوب الفرنسي المعاصر المعروف بأدائه الحيوي. وسيتبعه "إليانا"، مغنية وكاتبة أغاني فلسطينية تشيلية تشتهر بمزجها الفريد بين الموسيقى العربية والبوب، في الساعة 6:30 مساءً.
وفي الساعة 7:45 مساءً، ستعتلي فرقة "كولدبلاي" المسرح لتقديم عرض مذهل مليء بأروع أغانيها والصور الغامرة التي أصبحت سمة مميزة لجولتها العالمية. وتنقسم الحفلات الموسيقية إلى عروض موضوعية: الكواكب، والأقمار، والنجوم، والوطن. وفي حين لم يتم الكشف رسمياً عن قائمة الأغاني الدقيقة لعروض أبوظبي، يمكن للحاضرين توقع مجموعة مختارة من الأغاني المستندة إلى العروض الأخيرة من جولة "كولدبلاي" العالمية "ميوزيك أوف ذا سفيرز" :
هاير باور
أدفينشر أوف لايف تايم
بارادايس
ذا ساينتيست
فيفا لا فيدا
هيم فور ذا ويكيند
يالو
كلوكس
ماي يونيفيرس
اسكاي فول أوف ستارز
فيكس يو
لتجنب التأخير في اللحظات الأخيرة، يجب عليك التخطيط للوصول قبل وقت كافٍ من موعد الدخول النهائي في الساعة 8:30 مساءً.
إرشادات الدخول
نظراً لأن هذا الحدث قد نفدت تذاكره بالكامل، يُنصح الحضور بتنزيل تذاكرهم الرقمية عبر تطبيق "تيكيت ماستر". ستصبح رموز الاستجابة السريعة القابلة للمسح الضوئي متاحة قبل 72 ساعة من بدء العرض، ويُسمح بالدخول فقط من خلال البوابة المخصصة المذكورة على تذكرتك. تأكد من حفظ تذكرتك على هاتفك لتجنب مشكلات الاتصال في المكان.
لا يُسمح للأطفال دون سن الخامسة بدخول الفعالية، ويجب على أي شخص يقل عمره عن 14 عاماً أن يكون برفقته شخص بالغ يبلغ من العمر 21 عاماً أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لمن هم دون سن 14 عاماً بدخول منطقة الوقوف في الملعب لأسباب تتعلق بالسلامة. يوصى بشدة بالوصول مبكراً لضمان عملية دخول سلسة.
الوصول إلى المكان ومواقف السيارات
ونظراً للطلب المرتفع، لن تتوفر مواقف للسيارات في الموقع والطرق المحيطة. ولتسهيل الوصول، تم تنظيم خدمة حافلات مجانية. ويمكن للمشجعين القادمين من دبي ركوب الحافلات التي تغادر من مدينة إكسبو دبي اعتباراً من الساعة 12:50 ظهراً. وفي أبوظبي، تشمل نقاط المغادرة الشهامة، وساس النخل، والراحة، وأبراج نيشن، حيث تغادر الحافلات في الساعة 1:57 ظهراً.
سيتم تخصيص المقاعد في حافلات النقل المكوكة على أساس أسبقية الحضور، كما ستتوفر رحلات العودة إلى جميع نقاط المغادرة بعد الحفل. للحصول على آخر التحديثات بشأن لوجستيات النقل، بما في ذلك أي تغييرات في نقاط إنزال سيارات الأجرة، يمكنك مراجعة موقع "لايف نيشن" الإلكتروني.
توقعات الطقس وماذا نرتدي
هل تتساءل عن كيفية ارتداء الملابس لحضور الحفل؟ تتوقع توقعات الطقس في أبوظبي ليوم 9 يناير أن تصل درجة الحرارة إلى 74 درجة فهرنهايت (23 درجة مئوية) و62 درجة فهرنهايت (17 درجة مئوية)، مع هطول أمطار خفيفة في الصباح تليها أشعة الشمس وبعض السحب. يجب على الحضور ارتداء ملابس مريحة، مع مراعاة درجات الحرارة المعتدلة في المساء، وإحضار سترة خفيفة. نظراً لأن المظلات ممنوعة، يوصى بارتداء بونشو أو هودي مقاوم للماء في حالة هطول أمطار غير متوقعة.
الاستدامة في المقدمة
كانت فرقة "كولدبلاي" في طليعة الجولات المستدامة، ولا تشكل حفلات أبوظبي استثناءً. وتعد خدمة النقل المكوكة مبادرة رئيسية للحد من انبعاثات الكربون. ويتم تشجيع الضيوف على إحضار زجاجات مياه قابلة لإعادة التعبئة (حتى 750 مل، باستثناء الزجاج أو المعدن) لاستخدامها في محطات المياه المجانية المتوفرة في جميع أنحاء المكان.
تمشياً مع مهمتهم البيئية، سيتم التبرع بالطعام المتبقي من الحدث للجمعيات الخيرية المحلية، ودعم المبادرات المجتمعية والتقليل من النفايات.
الأطعمة والمشروبات والبضائع
ستتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب، بما في ذلك الخيارات النباتية والنباتية الصرفة. تعمل الحفلات الموسيقية بنظام غير نقدي، لذا تأكد من امتلاك بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، أو استخدم تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول.
كما ستُطرح بضائع "كولدبلاي" الرسمية للبيع، مما يتيح للمعجبين فرصة الحصول على تذكارات من الحفل. ونعم، هذا يشمل نظارات "مونجوجلز" الشهيرة الخاصة بفرقة كولدبلاي! يتم توزيع هذه النظارات الفريدة على حاملي التذاكر قبل الحفل، وهي تشبه النظارات ثلاثية الأبعاد ولكنها تستخدم فلتراً ملوناً يحول رؤيتك إلى عرض من القلوب متعددة الألوان.
الأمن والأشياء المحظورة
ولضمان سلامة جميع الحاضرين، لن يُسمح بإدخال بعض العناصر إلى داخل مكان الحدث. وتشمل هذه العناصر الحقائب الكبيرة (يُسمح فقط بالحقائب التي يقل حجمها عن ورقة A4)، والأطعمة والمشروبات من الخارج، والكاميرات الاحترافية، ومعدات التسجيل، ,والقوارير الزجاجية، والألعاب النارية، والأعلام أو اللافتات ذات الأعمدة، وأية أشياء يمكن اعتبارها أسلحة. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالعناصر المحظورة على موقع الحدث.
إمكانية الوصول
لتسهيل الوصول، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى customerservice@ticketmaster.ae مسبقاً. يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إلى المنصات المرتفعة بالقرب من المبنى 4. توجد منطقة مترجمين من ذوي الاحتياجات الخاصة/الصم في الملعب، وتتوفر حزم حسية من "كالتشر سيتي" (KultureCity) عند المدخل "أف". توجد دورات مياه يمكن الوصول إليها بسهولة في جميع أنحاء المكان لضمان تجربة مريحة للجميع.
تذاكر اللحظة الأخيرة وتجنب عمليات الاحتيال
مع نفاد تذاكر الحفلات الموسيقية، أصبحت التذاكر المزيفة مصدر قلق كبير. يجب على المشجعين شراء التذاكر فقط من خلال المنصات الرسمية مثل "تيكيت ماستر". يعد نقل التذاكر عبر تطبيق "تيكيت ماستر" الطريقة الأكثر أماناً لمشاركة الوصول مع الأصدقاء أو العائلة الذين يحضرون معك.
بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يأملون في حضور حفلات "كولدبلاي" في أبوظبي، تتوفر تذاكر محدودة في اللحظة الأخيرة من خلال منصات رسمية مثل "تيكيت ماستر". من الضروري التصرف بسرعة، حيث من المتوقع أن تنفد تذاكر هذه العروض أيضاً.
ليلة لا تنسى!
بفضل التخطيط الدقيق - من وسائل النقل الصديقة للبيئة إلى تشكيلة الحفلات الموسيقية المدروسة بعناية - يسلط الحدث الضوء على تفاني الفرقة على مدار عقود من الزمن لتقديم تجربة ذات مغزى ولا تُنسى لمعجبيهم المحبوبين.
إذن، ما الذي تنتظره؟ احرص على الوصول مبكراً، واتبع الإرشادات، وانغمس في سحر أحد أشهر العروض المباشرة في العالم.
لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ"لايف نيشن".