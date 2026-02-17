"كوكا كولا أرينا" تحتضن عرض "بيج تايم راش" في مارس

فرقة بيج تايم راش، فرقة البوب التي اشتهرت لأول مرة من خلال برنامجها التلفزيوني الناجح على نكلوديون، ستقدم عرضًا في كوكا كولا أرينا في 26 مارس 2026، ضمن جولتهم العالمية In Real Life Worldwide Tour. يضم العرض ضيوفًا مميزين كيتلين تارفر وستيفن كرامر غليكمان (المعروف أيضًا باسم جو غوستافو).
أصبحت فرقة بيج تايم راش ظاهرة بين عشية وضحاها في عام 2009 عندما عُرض المسلسل التلفزيوني المكتوب الذي يحمل نفس الاسم لأول مرة، والذي يتبع مغامرات أربعة لاعبي هوكي من مينيسوتا تحولوا إلى نجوم فرقة فتيان في هوليوود. أدى النجاح الهائل للمسلسل إلى انتقال كارلوس وكيندال وجيمس ولوغان من الشاشة إلى العالم الحقيقي كفرقة، حيث أصدروا ثلاثة ألبومات كاملة وقاموا بجولات حول العالم قبل أخذ استراحة في عام 2013.
بعد توقف دام سبع سنوات، اجتمعت الفرقة مجددًا في عام 2020، مما أثار موجة من الإثارة بظهورهم الخاص، بما في ذلك أداء صوتي لأغنيتهم الناجحة Worldwide، والتي حققت أكثر من 10 ملايين استماع في ذلك العام وحده. في عام 2021، تم عرض جميع المواسم الأربعة من المسلسل على نتفليكس، وسرعان ما دخلت قائمة “أفضل 10” العناوين الأكثر رواجًا على المنصة.
منذ لم شملهم، حققت فرقة بيج تايم راش نجاحًا ملحوظًا بجولات بيعت تذاكرها بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية وخارجها. تشمل أبرز الإنجازات إصدار أول ألبوم استوديو جديد لهم منذ عقد، Another Life، في عام 2023، وجولتهم Can’t Get Enough Tour التي شملت 39 مدينة، والتي شهدت بيع تذاكر قاعات مثل KIA Forum في لوس أنجلوس و Jones Beach في نيويورك. في عام 2024، وسعت الفرقة نطاقها بعروض بيعت تذاكرها بالكامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا، واختتمت العام بحدثها الفريد من نوعه للعطلات، Big Time Rush On Ice.
التذاكر متاحة عبر الإنترنت على Livenation وموقع كوكا كولا أرينا. يبدأ العرض الساعة 8 مساءً.