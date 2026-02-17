"كوكا كولا أرينا" تحتضن عرض "بيج تايم راش" في مارس

بعد توقف دام سبع سنوات، اجتمعت الفرقة مجددًا في عام 2020، مما أثار موجة من الإثارة بظهورهم الخاص، بما في ذلك أداء صوتي لأغنيتهم الناجحة Worldwide، والتي حققت أكثر من 10 ملايين استماع في ذلك العام وحده. في عام 2021، تم عرض جميع المواسم الأربعة من المسلسل على نتفليكس، وسرعان ما دخلت قائمة “أفضل 10” العناوين الأكثر رواجًا على المنصة.