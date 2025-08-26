كنوز الجزيرة العربية المفقودة: فيلم وثائقي جديد يستكشف مملكة الأنباط القديمة

أحد هذه الاكتشافات هو عظام سمك صغيرة الحجم. عُثر عليها في رمال الحجر، ويعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، وقد قدّمت دليلاً على وجود طرق تجارية تمتد إلى ما وراء الصحراء. يقول فيرهي: "إنه لأمرٌ مثيرٌ للاهتمام، لأن الحجر بعيدةٌ كل البعد عن البحر الأحمر. ومع ذلك، كان هذا دليلاً على أن الأنباط كانوا يتاجرون بحراً وبراً".