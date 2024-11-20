"كلداري" تتألق في معرض الامتياز العربي 2024 بفوزها بجائزة قاعة المشاهير للسنة الثالثة
حصلت شركة كلداري للأغذية والمشروبات على جائزة قاعة المشاهير المرموقة في معرض الامتياز العربي 2024 في وقت سابق من هذا الشهر، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها بالجائزة.
وقد فازت الشركة، التي تعد المشغل الرسمي للعلامات التجارية العالمية "باسكن روبنز" و"دنكن وكيوتشون في المنطقة والعلامات التجارية المحلية هالا شاورما وشابستان، بالجائزة عن ممارساتها المبتكرة.
وقال "ستانلي أبراهام"، الرئيس المالي لقسم الأغذية والمشروبات في مجموعة كلداري: "إنه لشرف عظيم أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة للعام الثالث على التوالي. ويشكل هذا التكريم شهادة على التزامنا المستمر بتقديم تجارب استثنائية للضيوف وتوسيع محفظتنا المتنوعة من العلامات التجارية الدولية والمحلية. ونحن فخورون بنجاحنا المستمر والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا".
جمع المعرض العربي للامتياز التجاري 2024 قادة أعمال الامتياز التجاري والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وعرض إمكانات فرص الامتياز التجاري في العالم العربي وخارجه في كوين إليزابيث 2 في دبي.
وشهد المعرض، الذي نظمته مجموعة الإعلام العربي للأعمال برئاسة الإعلامي خالد المعينا، مشاركة 30 دولة و200 علامة تجارية متميزة، كما ساهم في تبادل الخبرات في مجال الامتياز التجاري، وتوج بتوقيع صفقات بقيمة 200 مليون درهم، تم توقيعها خلال القمة العربية للاستثمار في الامتياز التجاري.
وكان المتحدث الرئيسي في المؤتمر هذا العام هو الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي. وقال: "يتطور العالم بسرعة، والآن هو الوقت المناسب للشركات العربية لتوسيع نفوذها على مستوى العالم. إن توسيع نطاق علاماتنا التجارية المحلية لن يبرز الثراء الإبداعي والثقافي لمنطقتنا فحسب، بل سيساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التجارة الثنائية".