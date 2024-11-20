ستانلي أبراهام، المدير المالي لقسم الأغذية والمشروبات في مجموعة كلداري، ونيلش ناير، المدير العام لقسم الأغذية والمشروبات في مجموعة كلداري، يتسلمان الجائزة من الضيف الرئيسي الدكتور عيسى البستكي في حفل توزيع جوائز الامتياز العربي في دبي

ترفيه "كلداري" تتألق في معرض الامتياز العربي 2024 بفوزها بجائزة قاعة المشاهير للسنة الثالثة التكريم شهادة على التزامنا المستمر بتقديم تجارب استثنائية للضيوف وتوسيع محفظتنا المتنوعة من العلامات التجارية