"كريشا باجاج" تحتفل بإطلاق مجموعتها العالمية في أسبوع دبي للموضة

عندما قدمت المصممة كريشا باجاج عرضها الدولي الأول في أسبوع الموضة بدبي، لم يقتصر الحضور على عارضات الأزياء فقط، بل حمل العرض وزنًا شخصيًا كبيرًا، وكان من بين الضيوف في الصف الأمامي الممثلة سامانثا روث برابهوت، التي تعد الموديل والطالبة المقربة لكريشا، والتي اعترفت بأنها كانت تشعر بالتوتر والفخر في الوقت نفسه.
قالت سامانثا في حديث لـ"سيتي تايمز" بعد العرض:
"كريشا مثل أخت بالنسبة لي، لذلك كان هناك بعض التوتر، وكأنك تخوض اختبارًا يجب أن تجتازه. لكن بمجرد ظهور العارضة الأولى، عرفت أن الأمور ستسير بشكل رائع. كل قطعة كانت مذهلة."
تميزت المجموعة، التي حملت عنوان "أرشيف الأشياء المخفية"، بلمسات جريئة من الإكسسوارات والتفاصيل المرحة، وأثارت إعجاب سامانثا بشدة، حيث أشادت بالحقائب اليدوية الفريدة التي كانت بيانًا بحد ذاتها، مشيرة إلى بدلة منظمة مع حقيبة سوداء منسقة كانت من بين المفضلات لديها.
ولم يُنظر إلى تصاميم كريشا من منظور جمالي فحسب، بل أكثر من ذلك، إذ قالت سامانثا:"عندما ترتدين تصميماتها، لا تطغى عليكِ القطع، بل أنتِ من يرتديها، وهذا ما أحبه. قليل من المصممين يفعلون ذلك، حيث تشعرين أنك تنتمين إلى التصميم وتُبرز شخصيتك من خلاله." وتضيف أن تصاميم باجاج تجسد "الطاقة الأنثوية الحادة - المرحة، العصرية، وحتى المشاغبة - التي تحتضن الأنوثة بشكل جميل."
يعود هذا التوافق إلى علاقة صداقة وثيقة، فقد اعتمدت سامانثا في السنوات الأخيرة بشكل شبه حصري على تصميمات كريشا باجاج، قائلة: "كوننا صديقتين وتعرفني جيدًا، يخلق ذلك تناغمًا خاصًا. لا أشعر برغبة في ارتداء تصاميم أي أحد آخر. نحن فريق رائع."
تطرقت سامانثا أيضًا إلى الصورة الأوسع لموضة الهند التي تخطو بثقة على المستوى العالمي، وقالت:
"الهند غنية جدًا بالتقاليد، والآن لدينا مصممون يمزجون بين القديم والجديد بطرق ترضي الجميع عالميًا. وهذا ما تُمثله كريشا - فهي تعتقد أن الموضة هي رومانسية الماضي والحاضر. يمكنها أن تأخذ شيئًا قديمًا، مثل عقد عتيق، وتبني عليه مجموعة كاملة."
أما عن تحولات أسلوبها الشخصي، فقد كشفت: "كنت في السابق مجرد متبعة للاتجاهات، سواء كانت تناسبني أم لا. لكن الآن أصبحت أكثر وعيًا بذاتي، فالملابس لا تلبسني، بل أنا من يلبس الملابس."
وبالنسبة للممثلة التي تتغير باستمرار في أدوارها على الشاشة، أصبحت الموضة وسيلة نادرة للتعبير الحقيقي عن الذات. وقالت: "فنانة مثلي لا تتاح لها كثيرًا فرصة عرض شخصيتها الحقيقية لأنها دائمًا تصبح شخصيات مختلفة. بالنسبة لي، الموضة تمنحني هذه الفرصة لأظهر حقيقتي، وهذا أمر مهم للغاية."
وهي لا تتردد في اختيار تصاميم تمثلها على السجادة الحمراء:"أي شيء من كريشا باجاج."