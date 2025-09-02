"كريشا باجاج" تحتفل بإطلاق مجموعتها العالمية في أسبوع دبي للموضة

ولم يُنظر إلى تصاميم كريشا من منظور جمالي فحسب، بل أكثر من ذلك، إذ قالت سامانثا:"عندما ترتدين تصميماتها، لا تطغى عليكِ القطع، بل أنتِ من يرتديها، وهذا ما أحبه. قليل من المصممين يفعلون ذلك، حيث تشعرين أنك تنتمين إلى التصميم وتُبرز شخصيتك من خلاله." وتضيف أن تصاميم باجاج تجسد "الطاقة الأنثوية الحادة - المرحة، العصرية، وحتى المشاغبة - التي تحتضن الأنوثة بشكل جميل."