"كريس فيد" وزوجته ينسحبان من"دبي بلينج": العائلة أولاً
أعلن "كريس فيد"، صوت صباحات دبي والرجل الذي لفت الأنظار وفاز بالقلوب في برنامج الواقع"دبي بلينج" Dubai Bling ، رسمياً انسحابه من ركب الموضة البراقة.
وقرر الرجل الذي انتقل من النجومية الإذاعية إلى ملوك تلفزيون الواقع - وحتى حصل على لقب "شخصية العام في تلفزيون الواقع" على طول الطريق - عدم الظهور في الموسم الأخير من العرض الذي جذب انتباه العالم.
لكن لا تقلق، لم يتجاهلنا كريس فحسب. ففي تحديث صريح على إنستغرام مع زوجته "بريانا فيد"، كشف لنا عن سبب استبدال بريق دبي بنوع مختلف من التألق. المفسد: الأمر كله يتعلق بالعائلة والنمو والقيام بأشياء كريس فيد.
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افتتح الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات بسرعة، بمشهد كريس وبريانا جالسين في المنزل. "مرحبًا، أنا كريس وبريانا فيد، وأعتقد أننا هنا للحديث عن الموسم الثالث من Dubai Bling. تلقينا آلاف الرسائل تسأل، "أين عائلة فيد؟ أين أنتم يا رفاق؟ نحن لا نراكم"،" بدأ كريس، ثم كشف أن القرار لم يكن سهلاً.
"لقد ظهرنا بشكل بسيط في الحلقة الأولى، لكننا شعرنا وكأننا نعرف إلى أين تتجه معظم برامج الواقع"، كما شارك. "لقد فكرنا للتو، في الموسم الثالث، أنه من الأفضل لعائلتنا أن تغيب عن هذا الموسم".
وأضافت بريانا: "إن تصوير برنامج تلفزيوني يستغرق الكثير من الوقت، ومع ولادة طفل جديد وطفل آخر اسمه كروز، أردنا فقط أن نركز طاقتنا هناك. بالإضافة إلى ذلك، ندير برنامج Fade Fit، وهذا يستغرق الكثير من الوقت أيضًا".
بين العمل والأسرة، بدا هذا وكأنه الخطوة الصحيحة للزوجين، كما قال كريس، بينما أعطى إشارة صادقة لزملائه السابقين ومبدعي العرض. "تهانينا لجميع الممثلين ولفريق دبي بلينج ونيتفليكس بأكملهم. أنتم يا رفاق تحطمون الأرقام القياسية العالمية بالموسم الثالث. لذا، أحسنتم".
إذن، ما الذي يخطط له الزوجان بخلاف الزينة؟
تواصلت صحيفة خليج تايمز لمعرفة كيف تبدو الحياة بالنسبة للزوجين بعيدًا عن بريق وجمال برامج تلفزيون الواقع. بالنسبة لبريانا، كل ما يهم هو أن تكون أمًا لأول مرة لابنهما كروز وتقود نمو شركة Fade Fit، شركة الوجبات الخفيفة الناجحة.
وقالت كريس لصحيفة خليج تايمز : "إنها تبذل قصارى جهدها لتكون أفضل أم ممكنة وتنمية الأعمال التجارية. نحن الآن نتوسع في أمريكا وأستراليا هذا العام، بينما نواصل النمو هنا في الإمارات العربية المتحدة. هذا هو تركيزها الرئيسي".
أما كريس، فجدول أعماله ليس أقل ازدحامًا. فبين مسيرته الإذاعية المزدهرة ومشاريعه الريادية، كان مشغولًا بتنمية ما يسميه "إمبراطوريته الصغيرة". وأضاف: "أنا الآن شريك في 3 أو 4 شركات، لذا فأنا أركز فقط على تنمية هذه الشركات أيضًا".
إن قرار كريس وبريانا بإعطاء الأولوية للعائلة والأعمال التجارية على متطلبات برنامج الواقع يعكس أيضًا أصالة منعشة أحبها المعجبون.
وفي معرض إظهاره للحب والدعم الذي أبداه المتعاطفون في إعلانهم المصور، قال أحد المعلقين: "انتقل إلى الصف الأول يا أخي. كل الاحترام. العائلة أولاً". وأضاف آخر: "أقول لك أن تقدم برنامج الواقع الخاص بك. احذر يا كارداشيان - لقد أصبحت الآن عائلة فيد!"
كما شاركت عضوات فريق عمل "دبي بلينج"، مثل منى قطان ولجين عضاضة، في التعليقات على الصور دعمهن للحملة. فقالت منى: "افتقدتك كثيرًا. لم يكن الأمر كما كان من دونك". وأضافت لجين: "لقد افتقدناك كثيرًا".
وعلى الرغم من أن الزوجين اختارا الابتعاد عن الأضواء في برامج تلفزيون الواقع، إلا أنهما لا يستبعدان العودة في المستقبل.
إذن، هل من الممكن أن يكون فيلم Keeping Up with the Fades في الأفق؟ أجابت كريس بابتسامة مازحة: "لا أحد يعرف ما سيحدث. كما قلت في ذلك الفيديو، لا أحد يعرف ما سيحدث".
ولكن في الوقت الحالي، يركز فريق Fades على بناء إرثهم - سواء كان ذلك من خلال نشر Fade Fit عالميًا، أو توسيع قائمة المشاريع المتنامية، أو الاستمتاع بكل اللحظات الثمينة مع فتىهم المحبوب. بالتأكيد، قد تكون أيام تلفزيون الواقع الخاصة بهم متوقفة مؤقتًا، لكن لا يزال بإمكان المعجبين الحصول على جرعتهم من متعة عائلة Fade على وسائل التواصل الاجتماعي!