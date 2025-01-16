"كريس فيد" وزوجته ينسحبان من"دبي بلينج": العائلة أولاً

افتتح الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات بسرعة، بمشهد كريس وبريانا جالسين في المنزل. "مرحبًا، أنا كريس وبريانا فيد، وأعتقد أننا هنا للحديث عن الموسم الثالث من Dubai Bling. تلقينا آلاف الرسائل تسأل، "أين عائلة فيد؟ أين أنتم يا رفاق؟ نحن لا نراكم"،" بدأ كريس، ثم كشف أن القرار لم يكن سهلاً.