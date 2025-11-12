«كان يا ما كان في دبي»: العرض الموسيقي الأول بالإمارات في ديسمبر

تتجه دبي مرة أخرى إلى الأضواء العالمية — هذه المرة تحت أضواء المسرح. «كان يا ما كان في دبي»، مسرحية موسيقية جديدة رائدة، ستعرض لأول مرة في 20 ديسمبر 2025 في الأجندة بمدينة دبي للإعلام. تم إنتاجها بالتعاون مع يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هذه الإنتاجية لحظة تاريخية كأول مسرحية موسيقية أصلية تنتج في الإمارات، حيث تمزج نبض المدينة المتعدد الثقافات مع موضوعات عالمية عن الحب والطموح واكتشاف الذات.