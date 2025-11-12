«كان يا ما كان في دبي»: العرض الموسيقي الأول بالإمارات في ديسمبر

تتجه دبي مرة أخرى إلى الأضواء العالمية — هذه المرة تحت أضواء المسرح. «كان يا ما كان في دبي»، مسرحية موسيقية جديدة رائدة، ستعرض لأول مرة في 20 ديسمبر 2025 في الأجندة بمدينة دبي للإعلام. تم إنتاجها بالتعاون مع يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هذه الإنتاجية لحظة تاريخية كأول مسرحية موسيقية أصلية تنتج في الإمارات، حيث تمزج نبض المدينة المتعدد الثقافات مع موضوعات عالمية عن الحب والطموح واكتشاف الذات.
تتبع القصة صوفيا، المؤدية الشغوفة التي تترك ماضيها وراءها لتلاحق أحلامها في دبي — المدينة التي تلتقي فيها الطموحات بالفرص. عندما يصل حبيبها السابق ويل مصممًا على استعادتها، يواجه الطموح وسوء الفهم والتلاعب الذي يختبر الحب والولاء. مع تصاعد التوترات، يساعد كيم، المخرج الرؤيوي، المجموعة في العثور على الخلاص من خلال أداء مسرحي مذهل يصبح قلب الذروة العاطفية للمسرحية الموسيقية.
مع موسيقى تصويرية أصلية تمزج بين الألحان الشرق أوسطية والإيقاعات المعاصرة، تعكس الإنتاجية الطاقة الإبداعية النابضة والحيوية الثقافية لدبي. توقعوا أكثر من ساعتين من الموسيقى والرقص والسرد — احتفال حسي بمدينة تتحقق فيها الأحلام.
«كان يا ما كان في دبي» يعرض في الأجندة من 20 ديسمبر 2025. التذاكر متاحة الآن عبر Fever.