"كانتين إكس": تجربة طعام فريدة ومجانية في"دبي للتسوق"
تقدم دبي مهرجاناً للطعام... مرة أخرى. ومن المتوقع أن يكون مهرجاناً شهياً يضم علامات تجارية مثل "لازو" و"أد برغر" و"كوم فراي سوشي".
وتفتح النسخة الثانية من فعالية "كانتين إكس"، التي تُعد جزءاً من مهرجان دبي للتسوق، أبوابها للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة الواحدة صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك حتى 31 ديسمبر 2016. وتوفر الفعالية مجموعة متنوعة من الأطباق، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطعام.
ولا تقتصر قائمة الطعام في حديقة مشرف على المأكولات الشهية فقط، بل هناك أيضاً ورش عمل لتعليمك كيفية صنع شاي "الماتشا" و"الآيس كريم" بنفسك.
وستكون هذه التجربة مجانية، حيث لا تقتصر على الطعام فحسب، بل تهدف أيضاً إلى جمع أفراد المجتمع في أجواء ترفيهية مميزة. وتتميز الفعالية بتقديم عروض موسيقية حية، إلى جانب عروض دي جي بإيقاعات رائعة، بالإضافة إلى بث مباشر لبرنامج (إكس فاكتور) "X Factor" المفضل لدى الجماهير، مما يضفي على المكان أجواءً دافئة تشبه أجواء المنزل."
هل أنت في مزاج لالتقاط الصور؟ (ومن يستطيع أن يلومك؟) قف بجانب "تويرلو" أو "بونزي" أو "بيتزاني" أو "ماتشو" أو "سكوبي" أو "الخبيزة" ، الذين سيكونون على استعداد لاتخاذ وضعية معينة؛ كل منهم لديه منطقته الخاصة ليرشدك خلالها.
"تتضمن الفعالية أربع مناطق بأجواء مميزة يمكن للزوار استكشافها. الأولى هي منطقة "سافوري فريج "، التي تضم متاجر مؤقتة ومطاعم محلية، إلى جانب عروض طهي حية. أما منطقة "بليس تريتس"، فهي الوجهة المثالية لعشاق الحلويات والمأكولات السكرية. في منطقة "ماتشا مانيا"، يحتل الماتشا مكان الصدارة. وللأطفال، هناك منطقة "مملكة الأطفال" المخصصة لتوفير أجواء ممتعة للصغار."
مجاناً. حتى 31 ديسمبر، من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل (أيام الأسبوع)؛ ومن الساعة 4 مساءً حتى 1 صباحاً (عطلات نهاية الأسبوع). حديقة مشرف، البوابة 1.