"كانتين إكس": تجربة طعام فريدة ومجانية في"دبي للتسوق"

وتفتح النسخة الثانية من فعالية "كانتين إكس"، التي تُعد جزءاً من مهرجان دبي للتسوق، أبوابها للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة الواحدة صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك حتى 31 ديسمبر 2016. وتوفر الفعالية مجموعة متنوعة من الأطباق، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطعام.

ولا تقتصر قائمة الطعام في حديقة مشرف على المأكولات الشهية فقط، بل هناك أيضاً ورش عمل لتعليمك كيفية صنع شاي "الماتشا" و"الآيس كريم" بنفسك.

وستكون هذه التجربة مجانية، حيث لا تقتصر على الطعام فحسب، بل تهدف أيضاً إلى جمع أفراد المجتمع في أجواء ترفيهية مميزة. وتتميز الفعالية بتقديم عروض موسيقية حية، إلى جانب عروض دي جي بإيقاعات رائعة، بالإضافة إلى بث مباشر لبرنامج (إكس فاكتور) "X Factor" المفضل لدى الجماهير، مما يضفي على المكان أجواءً دافئة تشبه أجواء المنزل."