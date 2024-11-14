"كاشفي ماجموندار": موهبة فطرية تتألق في "سيتديل"

يكتسب البعض مهاراتهم مع تقدمهم في السن، بينما يولد آخرون بموهبة كبيرة، "كاشفي ماجموندار"، وهي فنانة موهوبة تبلغ من العمر 8 سنوات، هي واحدة من هؤلاء الأفراد النادرين الذين يبدو أنهم ولدوا للترفيه.

بفضل قدرتها على الرقص والغناء والتمثيل دون أي جهد يذكر، ودون أي تدريب رسمي، نجحت كاشفي في جذب انتباه الجماهير على نطاق واسع، ووجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهورها لأول مرة كممثلة في فيلم "سيتديل هاني باني " Citadel: Honey Bunny، الذي يُبث على "امازون برايم" Amazon Prime، ما هو إلا بداية لرحلة غير عادية.

وسارع والدا كاشفي، براتيوشا وزوجها، إلى الاعتراف بأنهما لا يدركان من أين جاءت موهبتها الطبيعية، تقول براتيوشا ضاحكة: "بالكاد نستطيع أن نتحرك، ناهيك عن أداء حركات الرقص المعقدة التي تتقنها بسهولة"، ومع ذلك فمن الواضح أن موهبة كاشفي تتجاوز ما يمكن لأي تدريب رسمي أن يغرسه في نفوسنا.