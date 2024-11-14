"كاشفي ماجموندار": موهبة فطرية تتألق في "سيتديل"

يكتسب البعض مهاراتهم مع تقدمهم في السن، بينما يولد آخرون بموهبة كبيرة، "كاشفي ماجموندار"، وهي فنانة موهوبة تبلغ من العمر 8 سنوات، هي واحدة من هؤلاء الأفراد النادرين الذين يبدو أنهم ولدوا للترفيه.
بفضل قدرتها على الرقص والغناء والتمثيل دون أي جهد يذكر، ودون أي تدريب رسمي، نجحت كاشفي في جذب انتباه الجماهير على نطاق واسع، ووجودها على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهورها لأول مرة كممثلة في فيلم "سيتديل هاني باني " Citadel: Honey Bunny، الذي يُبث على "امازون برايم" Amazon Prime، ما هو إلا بداية لرحلة غير عادية.
وسارع والدا كاشفي، براتيوشا وزوجها، إلى الاعتراف بأنهما لا يدركان من أين جاءت موهبتها الطبيعية، تقول براتيوشا ضاحكة: "بالكاد نستطيع أن نتحرك، ناهيك عن أداء حركات الرقص المعقدة التي تتقنها بسهولة"، ومع ذلك فمن الواضح أن موهبة كاشفي تتجاوز ما يمكن لأي تدريب رسمي أن يغرسه في نفوسنا.
وقد حظي ظهورها الأول كممثلة في فيلم "سيتديل هاني باني " Citadel: Honey Bunny للمخرج "راج أند دي كي " Raj and DK، حيث لعبت دور النسخة الأصغر من "ناديا" Nadia - التي جسدتها "بريانكا تشوبر" Priyanka Chopra - بتعليقات إيجابية من المعجبين والنقاد على حد سواء، وما يجعل هذا أكثر إثارةً للإعجاب هو أن "كاشفي " Kashvi لم تتلق تدريباً رسمياً على التمثيل قبل الحصول على هذا الدور.
ولكن كيف تحولت كاشفي من طفلة صغيرة تحب الرقص إلى نجمة مشهورة وممثلة ناشئة؟ تقول كاشفي بابتسامة بريئة: "لقد ولدت بهذه الموهبة، فمنذ أن كنت في الشهر السادس أو الثامن من عمري، كنت أحب الرقص دائماً، كانت أمي تشغل الموسيقى، فأبدأ في التحرك على إيقاعها".
تعيش كاشفي مع عائلتها في دبي، وتدرس في مدرسة الإمارات الدولية. وعندما سُئلت عما إذا كانت موهوبة في الأداء منذ البداية، أومأت برأسها بحماس قائلة: "نعم! لم أتلق تدريباً رسمياً من قبل، ولكنني الآن أريد أن أتعلم أشياء مثل الجمباز أو الرقص الجوي".
والآن، تلعب دوراً على منصّة دولية، وتشارك الشاشة مع ممثلين كانت تشاهدهم دائماً، تقول كاشفي وعيناها تتألقان بالطاقة عندما سُئلت عن شعورها بأنها جزء من مثل هذا العرض الضخم: "أنا متحمّسة للغاية وملهمة أيضاً".
مع أكثر من 175000 متابع على إنستغرام، تعد "كاشفي" أيضاً نجمة صاعدة في وسائل التواصل الاجتماعي، تقول "كاشفي": "أنا أحب وسائل التواصل الاجتماعي! أتمكن من صنع مقاطع فيديو رائعة، ويمكنني أن أكون أي شيء، مثل بطلة خارقة في يوم، وشخصية سينمائية في اليوم التالي، إنه أمر ممتع حقاً".
وتضيف: "بالإضافة إلى ذلك، أتمكن من التواصل مع أصدقاء جدد، وفي بعض الأحيان، عندما لا يكون أصدقائي الحقيقيون موجودين، أتحدث مع أشخاص من جميع أنحاء العالم على إنستغرام".
وتحرص براتيوشا، التي تدير حساب كاشفي، على إبقاء استخدام ابنتها لوسائل التواصل الاجتماعي تحت السيطرة. وتضيف: "يُسمح لكاشفي بـ 15 دقيقة يومياً لإدارة رسائلها ومنشوراتها، ونحن نحافظ على سيطرتنا على ذلك".
وفي حين أن صعود ابنتها على وسائل التواصل الاجتماعي فتح الباب أمام الفرص التجارية، مثل التزكيات رفيعة المستوى مع شركة الاتحاد للطيران ووارنر براذرز، فإن قدرتها على رسم البسمة على وجوه الناس هي التي تجعل رحلة كاشفي تستحق العناء حقاً.
تتذكر براتيوشا رسالة من امرأة في جنوب إفريقيا، قالت فيها: "إن برائتها هي الشيء الوحيد الذي يضع ابتسامة على وجهي بعد وفاة زوجي مؤخراً". مثل هذه الرسائل العاطفية ليست سوى عدد قليل من الرسائل العديدة التي تتلقاها كاشفي، والتي تؤثر عليها وعلى والدتها بعمق.
في عام 2022، في حفل توزيع جوائز "إيفا" IIFA في جزيرة ياس بأبو ظبي، تواصلت الممثلة والراقصة الكندية المغربية نورا فتحي مع كاشفي عبر إنستغرام لتقديم عرض منفرد مع النجمة على المسرح، تقول براتيوشا: "تواصل فريق نورا فتحي وطلب من كاشفي تقديم عرض منفرد معها في حفل توزيع جوائز "إيفا" IIFA".
وقد لفتَ العرضُ، الذي نال تصفيقاً مدوياً من الجمهور، انتباهَ الراقصة نفسها أيضاً، حيث توقفت نورا في منتصف العرض لتلاحظ حركات كاشفي الباهرة.
تتذكر براتيوشا تلك اللحظة بحنان قائلة: "في تلك اللحظة بدأ الجميع يلاحظونها، نعم! لقد فوجئت نورا، وحتى شاهيد كابور مازحها قائلاً: أنت تجعليننا نبدو سيئين!".
لم يمضِ وقتٌ طويل بعد أداء كاشفي الخرافي حتى عُرض عليها الدور في "سيتديل هاني باني " Citadel: Honey Bunny . "كانت نقطة تحول كبيرة. بعد ذلك، تم مشاهدة كاشفي في المسلسل على الويب، اتصل بنا فريق مدير اختيار الممثلين موكيش تشابرا لإجراء اختبار أداء، وبعد شهرين، تواصل معنا راج ودي كي ليقولا: إنهما يريدان كاشفي للدور"، تروي براتيوشا.
كان نجاح هذه الرحلة أشبه بالخيال بالنسبة للعائلة، فمن فتاة صغيرة تشارك حبها للرقص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الظهور إلى جانب نجوم عالميين، كان صعود كاشفي إلى النجومية سريعاً.
وعندما سُئلت عما إذا كانت النجمة الشابة تشعر بالخجل عندما تم تشغيل الكاميرا، أجابت بثقة: "لا على الإطلاق". ضحكت براتيوشا، وأضافت: "كان عليّ أن أذكّرها بأنني ما زلت هناك بعد بضع ساعات!".
كان التصوير مع الممثلين سامانثا روث برابهو وفارون داوان، اللذين يلعبان دور والديها في المسلسل، تجربة لا تُنسى بالنسبة لكاشفي. تقول وهي لا تزال تشعّ بالبهجة: "في اليوم الأول، لم أستطع التوقف عن الاحمرار والضحك لأنني كنت متحمّسة للغاية لمقابلة فارون بهايا ".
"حتى قبل المسلسل، كنت من أشد المعجبين برقصه، لقد جعلني أشعر براحة كبيرة، لقد سألني عن دبي وحياتي المدرسية وحتى الطعام الغوجاراتي؛ لأن زوجته غوجاراتية أيضاً"، تقول كاشفي: "أتطلع حقاً للعمل معه مرة أخرى!"
كان العمل مع سامانثا، التي تلعب دور والدة كاشفي على الشاشة في المسلسل على شبكة الإنترنت، تجربة أخرى محفورة في ذاكرة الفتاة الصغيرة، تقول: "لقد كان لدي العديد من المشاهد مع سامانثا، خارج الشاشة كانت مشجعة للغاية، في بعض الأحيان عندما أعجبت بي كانت تجعلني أقول: "من الأفضل؟ كاشفي هي الأفضل".
"ذات مرة، أخذتني سام دي معها إلى صالة الألعاب الرياضية، إنها ملتزمة جداً بلياقتها البدنية، لقد ألهمتني حقاً!" تبتسم كاشفي وهي تتذكر اللحظات الممتعة التي شاركتها مع الممثلة. "لقد أريتها أيضاً بعضاً من حركات الجمباز الخاصة بي، وكان الأمر رائعاً".
وعندما سُئلت عن تطلعاتها للمستقبل، أجابت كاشفي بحماس وطموح كبيرين: "أريد أن أكون مثل بريانكا شوبرا، وأن أسيطر على هوليوود وبوليوود!
"لقد مهدت موهبتها الطبيعية، إلى جانب طاقتها المعدية، الطريق لمستقبل واعد في صناعة الترفيه، ففي سن الثامنة فقط، بدأت بالفعل في ترك بصمتها على العالم، وإلهام كل من يشهد رحلتها.
السماء هي الحد الأقصى للنجم الصاعد!