كارتيك أريان يستعرض هاتفه الجديد آيفون 17 أمام برج خليفة

مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 المرتقبة في الإمارات العربية المتحدة اليوم، اصطفت طوابير طويلة منذ الرابعة فجرًا في دبي مول بانتظار فتح الأبواب. ولأول مرة منذ سنوات، منعت آبل شراء هواتف iPhone 17 مباشرةً من المتاجر. ولم يُسمح بدخول المتاجر إلا للعملاء الذين حجزوا مسبقًا.