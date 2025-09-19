كارتيك أريان يستعرض هاتفه الجديد آيفون 17 أمام برج خليفة

بينما سارع عشاق آيفون في الإمارات العربية المتحدة لاستلام أجهزتهم الجديدة آيفون 17 صباح الجمعة، نشر نجم بوليوود كارتيك آريان صورة له وهو يقف بجانب هاتفه الذكي الجديد في دبي.
يبدو أن نجم فيلم "بهول بهولايا 3" كان من بين المحظوظين القلائل الذين حصلوا على أحدث إصدارات آبل مبكرًا. حيث طُرحت أحدث سلسلة هواتف آيفون في متاجر الإمارات العربية المتحدة صباح الجمعة. يتوفر هاتف آيفون 17 برو بألوان البرتقالي الكوني والأزرق الداكن والفضي.
التقط صورةً مع هاتف آيفون 17 برو بلون برتقاليّ كونيّ، وفي الخلفية برج خليفة. ويمكنك رؤية أضواء دبي مول المتلألئة وأطول مبنى في العالم يلوحان خلفه.
ونشر الصورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها: "هناك خليفة في هاتفي"، متبوعًا بقلب برتقالي.
يبدو أن أحدث هواتف آيفون قد وصلت إلى نجوم آخرين أيضًا. نشر الممثل إبراهيم علي خان صورةً لهواتفه الجديدة، شاكرًا شركة آبل على الهدية.
مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 المرتقبة في الإمارات العربية المتحدة اليوم، اصطفت طوابير طويلة منذ الرابعة فجرًا في دبي مول بانتظار فتح الأبواب. ولأول مرة منذ سنوات، منعت آبل شراء هواتف iPhone 17 مباشرةً من المتاجر. ولم يُسمح بدخول المتاجر إلا للعملاء الذين حجزوا مسبقًا.