"كارتيك أريان" يحلم بطائرة خاصة في دبي بعد تحطيم أرقام "بهوول باهيالا 3"
برز "كارتيك أريان" كواحد من أكثر نجوم بوليوود ثباتاً بعد الوباء، حيث قدم نجاحات متتالية مع فيلم الإثارة النفسية "فريدي" Freddy، وفيلم "داماكا" Dhamaka المثير، والفيلم الناجح "بهوول باهيالا 2 " Bhool Bhulaiyaa 2.
والآن، مع تحطيم فيلم "بهوول باهيالا 3 " حاجز 150 كرور روبية في أقل من أسبوع، عزّز كارتيك مكانته كنجم بوليود، وحتى مع وجود أفلام أخرى ضخمة مثل "سينغام" Singham تتنافس في نفس عطلة نهاية الأسبوع، اقتحم فيلم "بهوول باهيالا 3 " شباك التذاكر، مما جعل كارتيك من المخضرمين في نادي الـ 100 كرور روبية، والمفضّل لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، وعلى الرغم من مكانته كنجم، لا يزال كارتيك يحمل معه روح صبي من بلدة جواليور الصغيرة، ممتناً للرحلة التي يخوضها. وخلال زيارته الأخيرة إلى دبي، تحدث إلى صحيفة خليج تايمز عن صعوده السريع.
"جواليور ترافقني أينما ذهبت"، هكذا شارك. "لقد كنت هناك، ورأيت الحياة هناك، واختبرت أشياء هناك، وكانت هذه الأشياء معي دائماً ... إنها بداخلي".
في حين يستمتع كارتيك بنجاح فيلم "بهوول باهيالا 3 " - من إخراج صانع الكوميديا الناجح أنيس بازمي - فإنه يشارك الأضواء أيضاُ مع نجوم مثل فيديا بالان ومادوري ديكسيت وتريبتي ديمري.
وقد أَطْلعَ المتحمّس لوسائل التواصل الاجتماعي مُعجبيه على إنجازات الفيلم في شباك التذاكر من خلال منشورات منتظمة، وقال مازحاً: "لم أنم منذ شهر"، بينما كان يستعد للدردشة معنا، بعد وصوله إلى دبي قبل ساعات قليلة.
في مدينة السيارات الفاخرة
من الطبيعي أن تدور في دبي، المعروفة بأسلوب حياتها الفاخر وسياراتها المذهلة، محادثة حول مجموعة السيارات الشهيرة التي يمتلكها كارتيك، وهي نقطة فخر وسعادة بالنسبة للممثل.
أهدى بوشان كومار، منتج فيلم "بهوول باهيالا 2 " ورئيس شركة "تي-سيرسز" T-Series، كارتيك سيارة "ماكلارين جي تي " McLaren GT حصرية بعد نجاح الفيلم، يمكن للسيارة الخارقة، وهي واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي على مستوى العالم، أن تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.1 ثانية فقط، تشمل مجموعة كارتيك الثمينة أيضاً سيارة "رانج روفر أس في و لامبورغني أوروس و بورش 718 بوكستر وميني كوبر أس " Range Rover SV وLamborghini Urus وPorsche 718 Boxster وMini Cooper S، والتي أهداها لوالدته.
في دبي، مدينة السيارات الخارقة، لم نستطع مقاومة سؤال كارتيك عن السيارة التي يرغب في قيادتها في جولة ليلية حول المدينة، فقال ضاحكاً: "ليس هنا في دبي، ولكنني أفعل ذلك كثيراً في مومباي، هنا، ليس لدي سيارة، وآمل أن أتمكن من شراء واحدة هنا أيضاً".
تلميح
وعندما اقترحنا أنه ربما يتمكن بوشان كومار من شراء سيارة له في دبي، ذهب كارتيك إلى أبعد من ذلك في النكتة.
"من فضلك قل لبوشان كومار أن يشتري لي طائرة!" ضحك، "من فضلك افعل، اطلب منه أن يشتري لي طائرة خاصة؛ لأنني أقوم بالكثير من الدعاية للأفلام؛ سيوفر ذلك المال، يجب علينا دائماً البحث عن تذاكر طيران للجميع، والفنادق، وما إلى ذلك، لذا سيكون ذلك أفضل، سأشتري طائرة خاصة في دبي"، أضاف كارتيك، مازحاً ولكن بلمحة من الطموح في عينيه.
مع انضمام "بهوول باهيالا 3 " إلى قائمة نجاحاته التي تجاوزت 100 كرور، قد لا تكون رغبة كارتيك في الحصول على طائرة بعيدة كل البعد عن الواقع، وإذا كان هذا يعني المزيد من زيارات الممثل إلى دبي، فإن معجبيه في المدينة ينتظرون الكثير من الأحداث بفارغ الصبر، ومن يدري، فقد نراه يسافر حول العالم بطائرته الخاصة!