"كارتيك أريان" يحلم بطائرة خاصة في دبي بعد تحطيم أرقام "بهوول باهيالا 3"

برز "كارتيك أريان" كواحد من أكثر نجوم بوليوود ثباتاً بعد الوباء، حيث قدم نجاحات متتالية مع فيلم الإثارة النفسية "فريدي" Freddy، وفيلم "داماكا" Dhamaka المثير، والفيلم الناجح "بهوول باهيالا 2 " Bhool Bhulaiyaa 2.

والآن، مع تحطيم فيلم "بهوول باهيالا 3 " حاجز 150 كرور روبية في أقل من أسبوع، عزّز كارتيك مكانته كنجم بوليود، وحتى مع وجود أفلام أخرى ضخمة مثل "سينغام" Singham تتنافس في نفس عطلة نهاية الأسبوع، اقتحم فيلم "بهوول باهيالا 3 " شباك التذاكر، مما جعل كارتيك من المخضرمين في نادي الـ 100 كرور روبية، والمفضّل لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من مكانته كنجم، لا يزال كارتيك يحمل معه روح صبي من بلدة جواليور الصغيرة، ممتناً للرحلة التي يخوضها. وخلال زيارته الأخيرة إلى دبي، تحدث إلى صحيفة خليج تايمز عن صعوده السريع.