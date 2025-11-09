قضايا المرأة والهوية في مسرحيات مهرجان دبي التاميلي

عندما تدخل الشابة أفني بخوف إلى مركز شرطة النساء لتقديم شكوى، يتنفس الجمهور بقلق. هل هي حالة تنمر في المدرسة؟ تحرش؟ مضايقات عبر الإنترنت؟ لا شيء من هذا. الفتاة الصغيرة في المركز لتقديم شكوى ضد والدتها. بسبب الإساءة الجسدية والعاطفية؛ بسبب التحدث إليها بازدراء بشكل متكرر، مما دفعها في النهاية إلى إيذاء نفسها. الضابط، الذي أدرك خطورة الجريمة، يسجل القضية على الفور، رغم أن الأم تتوسل بأن كل ذلك كان بنية حسنة من أجل مصلحة الطفل.

كان هذا هو الموضوع المؤثر والملائم للمسرحية الفائزة بالجائزة مغالير كافال نيلايام (مركز شرطة النساء) في مهرجان المسرح التاميلي السنوي العاشر في الإمارات، أميراجا كوروناداجا فيزا، الذي أقيم في 2 نوفمبر 2025. مفهوم فريد مستوحى من مسرح Short+Sweet في سيدني – أكبر مهرجان للمسرحيات التي تستغرق عشر دقائق في العالم – يجمع أميراجا كوروناداجا فيزا أفضل المواهب غير المحترفة من جميع أنحاء الإمارات لعرض سلسلة من المسرحيات، كل منها مدتها 12 دقيقة، تتنافس على جوائز في 12 فئة.

ما بدأ كفكرة صغيرة في ذهن المصرفي أناند سوبرامانيان قبل عشر سنوات، تطور الآن إلى مهرجان كامل يجمع بين المواضيع والسرديات التي تعكس الواقع الاجتماعي: من الصراعات المنزلية والانفصالات العاطفية إلى المفاهيم الخاطئة الاجتماعية، والنغمات الروحية، والتحديات التكنولوجية التي نواجهها كل يوم. وقد حظي بدعمه الكامل من المؤثرة المحلية ومنظمة الفعاليات ليون راما مالار، والباقي هو قصة ملهمة من الشغف والتفاني والموهبة الخالصة التي تجمعت مثل باقة من الزهور.

“كنت أعلم أن هناك جمهورًا للمسرح في دبي، وأردت إعادة خلق ما رأيته في Short+Sweet بلغتي الأم، التاميلية. كل ما كان علي فعله هو نقل الفكرة إلى راما مالار، وهي قامت بالباقي. من نشر الكلمة بين مجتمعنا إلى جمع المواهب وتنظيم هذا الحدث السنوي، كل ذلك من مبادرتها”، يقول سوبرامانيان، معطيًا الفضل لشريكته المؤسسة.