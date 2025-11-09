قضايا المرأة والهوية في مسرحيات مهرجان دبي التاميلي

عندما تدخل الشابة أفني بخوف إلى مركز شرطة النساء لتقديم شكوى، يتنفس الجمهور بقلق. هل هي حالة تنمر في المدرسة؟ تحرش؟ مضايقات عبر الإنترنت؟ لا شيء من هذا. الفتاة الصغيرة في المركز لتقديم شكوى ضد والدتها. بسبب الإساءة الجسدية والعاطفية؛ بسبب التحدث إليها بازدراء بشكل متكرر، مما دفعها في النهاية إلى إيذاء نفسها. الضابط، الذي أدرك خطورة الجريمة، يسجل القضية على الفور، رغم أن الأم تتوسل بأن كل ذلك كان بنية حسنة من أجل مصلحة الطفل.
كان هذا هو الموضوع المؤثر والملائم للمسرحية الفائزة بالجائزة مغالير كافال نيلايام (مركز شرطة النساء) في مهرجان المسرح التاميلي السنوي العاشر في الإمارات، أميراجا كوروناداجا فيزا، الذي أقيم في 2 نوفمبر 2025. مفهوم فريد مستوحى من مسرح Short+Sweet في سيدني – أكبر مهرجان للمسرحيات التي تستغرق عشر دقائق في العالم – يجمع أميراجا كوروناداجا فيزا أفضل المواهب غير المحترفة من جميع أنحاء الإمارات لعرض سلسلة من المسرحيات، كل منها مدتها 12 دقيقة، تتنافس على جوائز في 12 فئة.
ما بدأ كفكرة صغيرة في ذهن المصرفي أناند سوبرامانيان قبل عشر سنوات، تطور الآن إلى مهرجان كامل يجمع بين المواضيع والسرديات التي تعكس الواقع الاجتماعي: من الصراعات المنزلية والانفصالات العاطفية إلى المفاهيم الخاطئة الاجتماعية، والنغمات الروحية، والتحديات التكنولوجية التي نواجهها كل يوم. وقد حظي بدعمه الكامل من المؤثرة المحلية ومنظمة الفعاليات ليون راما مالار، والباقي هو قصة ملهمة من الشغف والتفاني والموهبة الخالصة التي تجمعت مثل باقة من الزهور.
“كنت أعلم أن هناك جمهورًا للمسرح في دبي، وأردت إعادة خلق ما رأيته في Short+Sweet بلغتي الأم، التاميلية. كل ما كان علي فعله هو نقل الفكرة إلى راما مالار، وهي قامت بالباقي. من نشر الكلمة بين مجتمعنا إلى جمع المواهب وتنظيم هذا الحدث السنوي، كل ذلك من مبادرتها”، يقول سوبرامانيان، معطيًا الفضل لشريكته المؤسسة.
في وقت لا تقول فيه المقاطع القصيرة والقصص الكثير، وعندما تكون فترات الانتباه بحجم رمشة، يمكن لمشهد مدته 12 دقيقة أن يروي الكثير من خلال عرضه المباشر وتقديمه الواضح. ما يميز هذا المهرجان عن العروض المسرحية الأخرى في دبي هو أن أياً من المشاركين ليسوا محترفين. الممثلون والكتاب والمخرجون جميعهم رجال ونساء عاملون، ويضيف الأطفال الذين يوازنون بين هذا وبين قائمة طويلة من الأنشطة التي لديهم بالفعل كطلاب، لمسة من البريق لجهودهم. بالمناسبة، حصل الأخوان موكوندان، 12 عامًا، وميرودالا، 10 سنوات، على الجائزة الثانية لأفضل نص في نسخة 2025 عن تصويرهم الحاد والفكاهي للغرائب في عالم الكبار في كانادي كوزهاندايغال (أطفال المرآة). إنه شهادة بليغة على ثروة المواهب التي يحملها ويقدمها المهرجان.
“إنها شغف خالص يتحدث هنا. تلقينا 25 نصًا هذا العام، تم اختيار 12 منها للعرض على المسرح بواسطة تي في فاراداراجان، الشخصية التلفزيونية البارزة والممثل المسرحي في التاميل”، تقول راما مالار، التي كانت على رأس المهرجان منذ بدايته. “حتى خلال كوفيد، كان هناك دافع وحماس بين الفنانين لعدم التوقف. قادنا ذلك إلى ابتكار فكرة أميراجا كورومبادا فيزها (مهرجان الإمارات للأفلام القصيرة)، وهو تكييف سينمائي للمسرح. منذ ذلك الحين، لدينا مهرجانان كل عام - واحد للمسرح وآخر للشاشة - وكلاهما يحظى بشعبية كبيرة ويشارك فيهما بنشاط.”
أحد التحديات العديدة التي يواجهها المنظمون هو جمع الأموال، خاصة لأن الحدث ليس مدفوعًا، لا من قبل الجمهور ولا من قبل المشاركين. “حدث مجاني من هذا النوع يتطلب رعاة وداعمين. نرغب في أخذ أميراجا كوروناداكا فيزها إلى الخارج، إذا استطعنا فقط جمع المزيد من الموارد”، تقول مالار، مع لمسة من الأمل في صوتها.
الطاقة التي يظهرها المشاركون في المكان تتحدث عن حرصهم على إعطاء الحياة أكثر مما يمكن أن تقدمه روتينهم اليومي. تعدل ربات البيوت جداولهن المنزلية، يتخلى الموظفون عن عطلات نهاية الأسبوع، يضغط الأطفال التدريبات في وقت دراستهم، ويقدم مجتمع كامل الدعم من خلال الحضور عامًا بعد عام لمشاهدة والتصفيق لشغفهم بالتمثيل.
فاراداراجان، الذي كان القاضي في حدث هذا العام، كان مليئًا بالثناء على المشاركين والمنظمين لالتزامهم وإبداعهم. إن وجود مثل هؤلاء الرواد من المسرح المحلي يضيف فقط إلى هيبة ومصداقية الحدث.
ما يجعل العروض أصيلة للغاية هو القوس الذي يتبعه كل نص، محاولًا عكس الحياة في شكلها الخام. معظم السرديات مستوحاة من حالات واقعية كتبها أولئك الذين عاشوها وتم تمثيلها من قبل أولئك الذين شاهدوا تطورها عن كثب حولهم.
قالت الطالبة في الصف السابع، ثانوسري كريشنا، التي لعبت دور أفني في Magalir Kaval Nilayam وفازت بجائزة أفضل ممثل في دور شخصية، عندما سُئلت عن دقة تصويرها: “لدي أصدقاء مروا بهذا العلاج في المنزل، وقد أخبروني كيف يشعرون”.
بالنسبة للمشاركين، لم يكن الأمر يتعلق بتجسيد دور معين؛ بل كان يتعلق بتجسيد الحياة بكل ألوانها المختلفة – بشكل حي. هذا ما يحققه Ameeraga Kurunadaga Vizha: على المسرح وخلف الشاشة.
في عالم تُحركه كل تعاونات لتحقيق الربح التجاري أو بناء العلامة التجارية، حيث تُضحى بالهوايات من أجل مكاسب ملموسة، فإن مبادرة من هذا النوع ليست فقط جديرة بالثناء بل تستحق أيضًا أن تُحتذى.