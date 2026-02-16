قصص معجبين في الإمارات يخططون لمستقبلهم حول مواعيد حفلات "أريرانغ"

إلى أي مدى أنت مستعد للذهاب من أجل مفضلاتك؟ بالنسبة لمعجبي BTS، يبدو أنه لا يوجد حد.

تستعد فرقة الكيبوب العملاقة حاليًا لعودتها في مارس، لتبدأ جولة عالمية كبرى ستستمر حتى العام المقبل.

في 13 يناير، تم الإعلان عن المواعيد المنتظرة بشدة لجولة BTS العالمية ‘أريرانغ’. وبعد أسبوع، طُرحت الدفعة الأولى من تذاكر الحفلات الموسيقية في كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية للبيع. في ذلك الوقت، أخذ معجبو BTS — المعروفون باسم ARMY — إجازة من العمل، وصلوا وتنافسوا بشدة للحصول على التذاكر الثمينة، وبعضهم خرج منتصراً وبعضهم الآخر تُرك ليجرب حظه في المبيعات العامة أو في مواعيد حفلات أخرى لاحقاً.

الآن، يظهر المعجبون في الإمارات — وخارجها — مدى أهمية الفرقة بالنسبة لهم، حيث يخططون لأحداث حياتية كبرى حول نجومهم المفضلين.