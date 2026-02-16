قصص معجبين في الإمارات يخططون لمستقبلهم حول مواعيد حفلات "أريرانغ"

إلى أي مدى أنت مستعد للذهاب من أجل مفضلاتك؟ بالنسبة لمعجبي BTS، يبدو أنه لا يوجد حد.
تستعد فرقة الكيبوب العملاقة حاليًا لعودتها في مارس، لتبدأ جولة عالمية كبرى ستستمر حتى العام المقبل.
في 13 يناير، تم الإعلان عن المواعيد المنتظرة بشدة لجولة BTS العالمية ‘أريرانغ’. وبعد أسبوع، طُرحت الدفعة الأولى من تذاكر الحفلات الموسيقية في كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا الشمالية للبيع. في ذلك الوقت، أخذ معجبو BTS — المعروفون باسم ARMY — إجازة من العمل، وصلوا وتنافسوا بشدة للحصول على التذاكر الثمينة، وبعضهم خرج منتصراً وبعضهم الآخر تُرك ليجرب حظه في المبيعات العامة أو في مواعيد حفلات أخرى لاحقاً.
الآن، يظهر المعجبون في الإمارات — وخارجها — مدى أهمية الفرقة بالنسبة لهم، حيث يخططون لأحداث حياتية كبرى حول نجومهم المفضلين.
مع دخول معجبي BTS سوق العمل، فإنهم يجلبون أولوياتهم الخاصة. في الشهر الماضي، انتشر مقطع فيديو نشرته جوهي بهاتيا، مؤسسة شركة التوظيف JB ومقرها دبي، بشكل كبير. ذكرت فيه أن مرشحًا من الهند رفض وظيفة في دبي لأن تاريخ البدء تزامن مع بداية جولة BTS العالمية.
“كانت هذه في الواقع المرة الأولى في مسيرتي المهنية في التوظيف التي أواجه فيها سببًا فريدًا لطلب تاريخ انضمام لاحق. بينما رأيت مرشحين يطلبون تمديدات لأسباب شخصية أو لوجستية، كان هذا غير متوقع — ولكنه منعش بطريقة ما،” قالت.
“كان رد فعل الجمهور على مقطعي مذهلاً حقًا. فقد وصل إلى حوالي 1.7 مليون مشاهدة، وما يقرب من 90 بالمائة من التعليقات كانت لأشخاص يدعمون المرشحة ويطلبون مني تأجيل تاريخ انضمامها. لقد لامس هذا الأمر بوضوح وتراً حساساً لدى العديد من المهنيين،” أضافت.
يمكنك مشاهدة المقطع الفيروسي أدناه.
قالت روث دي سوزا، التي تعمل في مجال العقارات، إنها رفضت عرض عمل عندما قالت المديرة التي كانت تجري معها المقابلة إنها لا تحب فرقة BTS — وأن هذا الكره يمتد إلى أي شخص يحبها. قالت روث إنها اتخذت قرارًا فوريًا برفض الدور، قائلة إن الفرقة هي “السبب الذي يدفعني لأكون أفضل كل يوم.” وعندما سُئلت عما إذا كانت نادمة على اختيارها، تمسكت به، قائلة إنه كان شعورًا صحيحًا.
نجحت معجبة أخرى في التفاوض على عقدها ليشمل إجازة لمدة أسبوع كل عام في يونيو لحضور مهرجان BTS Festa — وهو احتفال يستمر لمدة أسبوع للفرقة ومعجبيها لإحياء ذكرى ترسيمهم في 13 يونيو.
بينما وافقت شركتها في النهاية على هذا الشرط، اضطرت ديفيكا، محللة مالية مقيمة في الشارقة، إلى أن تكون مبدعة عند تقديم سبب لهم.
“قلت إنه من الضروري أن أحصل على إجازة لمدة أسبوع واحد كل شهر يونيو لأنه عيد ميلاد قطتي.”
“لم أمتلك قطة قط،” اعترفت. “لقد عملت هناك لمدة خمس سنوات حتى الآن. لم ير أحد هذه القطة. أعتقد أنهم بدأوا يدركون… آمل ألا يكتشفوا الأمر؛ أحتاج هذه الوظيفة لتذاكر الحفلات الموسيقية!”
تفاوضت بهاتيا في النهاية على تاريخ بدء متأخر للمرشح المذكور في مقطع الفيديو الفيروسي الخاص بها. وقالت إنها تعتقد أنه يجب على الناس أخذ إجازة للأشياء التي تعني لهم الكثير، وتشجع المرشحين على توصيل احتياجاتهم بشكل احترافي.
لاحظت تحولًا في مواقف التوظيف، من جانب أصحاب العمل والمرشحين على حد سواء، موضحة أن العملية برمتها أصبحت أكثر إنسانية، وأن التركيز يتحول بشكل متزايد إلى “جودة الحياة والتجارب والرفاهية الشخصية.”
يان هينولان، التي تدير نادي Bangtan UAE، وهو نادٍ محلي ضخم للمعجبين، تتغيب عن لم شمل مدرستها الثانوية — وقد تم اختيارها لتكون مقدمة الحفل. “دفعتنا تستضيف الحدث وكنا نخطط له على مدار السنوات الثلاث الماضية،” اعترفت.
“سيحدث ذلك ولكن بدوني،” قالت المغتربة الفلبينية. “بمجرد الإعلان عن الجولة، أخبرتهم أنني لا أستطيع العودة إلى الوطن.” ستشاهد فرقة BTS على المسرح في لوس أنجلوس في سبتمبر.
يان ليست وحدها. ماريا ليريو، التي تعمل مساعدة مدير مسؤولية اجتماعية للشركات، ذهبت إلى المدرسة في الفلبين وتخرجت عام 1991. هذا العام، تحتفل دفعتها بلم شملهم الخامس والثلاثين في لوس أنجلوس. كانت تخطط لرحلة إلى المدينة الأمريكية لأشهر، حتى أنها دفعت رسوم الحدث البالغة 250 دولارًا وجمعت بين رحلة عائلية في شمال غرب المحيط الهادئ. ولكن الآن، بعد أن تمكنت هي وأختها من الحصول على تذاكر لحفل بالتيمور، تغير مسار رحلتها إلى الولايات المتحدة.
“علينا تمديد إجازتنا والسفر من سياتل إلى بالتيمور لهذا الغرض،” قالت، مشيرة إلى رحلة عائلتها في المدينة الأولى.
ومع ذلك، ليس لدى ليريو أي ندم. “فرقة BTS أهم،” قالت - وهو شعور يردده ملايين المعجبين حول العالم.
قالت نيفيديتا، وهي معجبة هندية في الإمارات، إن عائلتها كانت تخطط لقضاء إجازة الربيع السنوية في مارس، قبل أن تعلم ببث حفل Netflix المباشر. ضاحكة، قالت: “جعلت (عائلتي) تؤجل الإجازة إلى الأسبوع التالي.”
وأضافت أن التذاكر أصبحت الآن “باهظة الثمن للغاية” - حيث قفزت 3000 درهم من 4000 درهم إلى 7000 درهم، لكنها ستتغلب على هذه العقبة. اعترفت بأن تغيير التواريخ قد يجبر عائلتها على اختيار وجهة جديدة، أو مجرد قضاء العطلة داخل الإمارات، لكن “لا توجد طريقة للسفر في ذلك اليوم.”
شاركت سيدة نواب فاطمة، وهي مغتربة هندية، كيف أن كونها معجبة بالفرقة أبقاها مستمرة خلال الأوقات الصعبة.
“بدأت بمتابعة BTS حوالي عام 2019 وفي ذلك الوقت كنت أعاني من العقم،” قالت. كانت العملية صعبة، وشعرت سيدة بالإحباط خلال هذه الفترة. دخولها إلى عالم معجبي BTS غير ذلك.
“أعتقد أنني بدأت أرى فكرة الحمل بمنظور مختلف. كنت أفكر ‘دعونا ننجب طفلاً قبل عام 2026 من أجل BTS’، بدلاً من الأفكار السلبية الأخرى.”
في النهاية، سارت الأمور على ما يرام. “كنا نبحث عن طريق التلقيح الصناعي وأتذكر أن الطبيب سألنا عن تاريخ الزرع،” قالت سيدة. أجرت بعض الحسابات الذهنية وقررت أن يتم الزرع في أغسطس 2023 - حتى يولد طفلها بمجرد انتهاء عضو فرقتها المفضل، جين، من خدمته العسكرية.
“لقد سارت الأمور بشكل مثالي لأن ابني ولد في مايو وعضوي المفضل، جين، خرج من الخدمة في يونيو،” قالت. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا طريقة غريبة لتحديد تاريخ ميلاد الطفل، ولكن كما قالت سيدة، “لقد ساعدتني BTS حقًا في تجاوز بعض الأوقات الصعبة خلال علاج العقم والحمل.”
“كان الجميع في العائلة يعلمون أنني كنت أنتظر الطفل وجين،” قالت، مضيفة أن ما تحبه في المغني هو حبه لنفسه، مما ألهمها لفعل الشيء نفسه.
لم تنجح فرقة BTS في أسر قلوب معجبيها فحسب، بل حفزتهم أيضًا على تولي مسؤولية حياتهم. أحيانًا، تمارس هذه الفرقة تأثيرها في إعادة جدولة أحداث الحياة الكبرى حول الحفلات الموسيقية والألبومات، ولكن كما سيخبرك أي معجب بفرقة BTS، إنها تضحية سيقدمونها بكل سرور.