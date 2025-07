قرعة دوري المحترفين الإماراتي 2025-2026 تشعل المنافسة بمواجهات نارية من الجولة الأولى

قرعة دورية لإثارة قصوى

هذا الموسم، اعتمدت رابطة دوري أدنوك للمحترفين آلية قرعة جديدة، تُحدد فيها المباريات جولةً بجولة، بدلاً من الجدول التقليدي للموسم الكامل. ويعكس هذا النظام أفضل الممارسات المتبعة في الدوريات الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني.

يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات مدعومة بتقنيات OpenAI، لضمان جدول متوازن وتنافسي. ويراعي النظام عوامل متعددة، منها: تجنب إقامة عدة مباريات رفيعة المستوى في جولة واحدة، ومنع إقامة أكثر من مباراتين في المدينة نفسها خلال أسبوع واحد، وتوزيع عادل للمباريات ذهابًا وإيابًا، ومراعاة الأندية ذات الالتزامات القارية أو الدولية.

تشمل مواجهات الأسبوع الافتتاحي شباب الأهلي ضد الظفرة؛ عجمان ضد الوحدة؛ دبا ضد الشارقة؛ العين ضد البطائح. كلباء vs النصر. خورفكان vs الجزيرة والوصل vs بني ياس

وتشهد الجولات الافتتاحية من موسم دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026 سلسلة من المباريات الهامة، مع جدولة العديد من المباريات المهمة في الأسابيع الستة الأولى.

وفي الأسبوع الثاني، سيواجه شباب الأهلي، المنافس على اللقب، فريق الوحدة في مواجهة بين فريقين من العيار الثقيل، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة في اختبار مبكر آخر للقوة.

ويشهد الأسبوع الثالث مواجهة الوصل مع العين في مباراة من المتوقع أن تكون قوية ومتقاربة، فيما يواصل الجزيرة سلسلة مبارياته الصعبة ضد النصر.

وفي الأسبوع الرابع، يستضيف النصر فريق شباب الأهلي في مباراة حاسمة قد تؤثر على زخم المباريات في البداية.

يشهد الأسبوع الخامس العديد من المباريات القوية، بما في ذلك مواجهات شباب الأهلي ضد العين، والجزيرة ضد الوحدة، والوصل ضد الشارقة، وهي ثلاث مباريات قد تحدد مصير سباق اللقب.

تتصدر مباراة ديربي دبي المرتقبة بين الوصل والنصر منافسات الأسبوع السادس، حيث تجذب المشجعين من مختلف أنحاء المدينة في واحدة من أبرز مباريات الدوري.

ومن المقرر أن تشكل هذه المباريات المبكرة قصة الموسم، حيث تقدم للجماهير تشكيلة قوية من المباريات التنافسية والمشحونة عاطفياً منذ البداية.

وتتضمن المباريات الافتتاحية في النصف الثاني من الموسم، الوحدة ضد دبا، والظفرة ضد الشارقة، وعجمان ضد شباب الأهلي.

كأس ADIB: قرعة خروج المغلوب عالية المخاطر

كشفت قرعة بطولة كأس ADIB عن بعض المواجهات المثيرة في الجولة الافتتاحية، مما يبشر بإثارة مبكرة في منافسات خروج المغلوب.

أسفرت قرعة كأس ADIB لموسم 2025-2026 عن مجموعة تنافسية مع العديد من المواجهات الرئيسية في المراحل المبكرة.

في المجموعة الأولى، سيواجه النصر البطائح، والفائز سيواجه شباب الأهلي في الدور التالي. سيلتقي الشارقة مع دبا، والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة العين وخورفكان.

في المجموعة الثانية، يلتقي الوصل مع الظفرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الجزيرة، حامل اللقب. في المقابل، يلعب الوحدة مع عجمان، والفائز من هذه المواجهة سيواجه بني ياس أو خورفكان في الجولة التالية.

وتفتح القرعة الباب أمام مواجهات شديدة الأهمية في وقت مبكر من البطولة، وتبشر بمنافسة قوية حيث تسعى الأندية إلى الحصول على مكان في جولات خروج المغلوب اللاحقة.

بطولة دوري الإمارات للمحترفين: التركيز على النمو الرقمي

وتضمن السحب أيضًا النسخة السادسة من بطولة دوري الإمارات للمحترفين، مما يؤكد التزام الدوري المتزايد بالرياضات الإلكترونية والمشاركة الرقمية.

المجموعة الأولى تضم بني ياس، البطائح، الشارقة، كلباء، عجمان، دبا والجزيرة، بينما المجموعة الثانية تضم خورفكان، الوصل، العين، الوحدة، شباب الأهلي، النصر، الظفرة.

أكدت رابطة المحترفين الإماراتية إيمانها بالرياضات الإلكترونية كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في دولة الإمارات. وترى الرابطة أن الرياضات الإلكترونية وسيلة للوصول إلى الجمهور الأصغر سنًا، والانخراط في منظومة عالمية متنامية.

يعكس حفل قرعة المسابقات المتعددة جهود رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز الاحتراف والاستفادة من التقنيات الذكية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرياضة والابتكار الرقمي.