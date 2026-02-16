في "عيد الحب" بنيويورك.. "مايا هوك" تودع عالم "سترانجر ثينجز" لتدخل عش الزوجية

تزوجت الممثلة الهوليوودية مايا هوك، المعروفة بدورها في مسلسل الرعب الشهير"سترانجر ثينجز" Stranger Things، من المغني وكاتب الأغاني كريستيان لي هتسون.
تزوجت الممثلة، 27 عامًا، والمغني، 35 عامًا، في عيد الحب في نيويورك بحضور والدي مايا's المشهورين: الأب، إيثان هوك، والأم، أوما ثورمان، حسبما ذكرت مجلة People.
بينما ارتدت العروس فستان زفاف أبيض مع معطف شتوي ريشي، ارتدى العريس بدلة توكسيدو، وفقًا للمجلة.
كانت هوك—التي تلعب دور روبن باكلي في سلسلة الرعب والخيال العلمي التي عُرضت حلقتها الأخيرة في 1 يناير 2026—محاطة بالعديد من زملائها في العمل. حضر كل من فين وولفهارد، غاتن ماتاراتزو، كاليب ماكلولين، سادي سينك، ناتاليا داير، تشارلي هيتون، وجو كيري.
ثورمان وهوك، اللذان كانا متزوجين من عام 1998 إلى 2005، كانا برفقة ابنهما، ليفون روان ثورمان-هوك. ارتدت ثورمان فستانًا أزرق فاتحًا، بينما ارتدى شريكها السابق بدلة سوداء، حسبما ذكرت People.
التقى هوك وهتسون في جلسة تسجيل قبل سنوات. تبع ذلك تعاونات، مثل ألبومي مايا's الاستوديو الثاني والثالث، Moss و Chaos Angel. في فبراير 2024، شارك هتسون منشورًا بمناسبة عيد الحب على إنستغرام يظهر فيه هوك.
في أوائل العام الماضي، أكد هتسون أن هوك كانت خطيبته. وسرعان ما شوهدت هوك في نيويورك وهي ترتدي خاتمًا من الألماس.
بدأت هوك مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لمجلة Vogue، ثم قدمت أول ظهور لها في التمثيل عام 2017 بدور جو مارش في مسلسل بي بي سي القصير المقتبس من Little Women. وبعد عام، شاركت في بطولة فيلم الإثارة Ladyworld. ومع ذلك، جاء دورها البارز في الموسم الثالث من مسلسل نتفليكس's Stranger Things، مما جعلها اسمًا مألوفًا. تشمل أعمالها التمثيلية الأخرى Once Upon a Time in Hollywood للمخرج كوينتن تارانتينو's، و Human Capital، و Do Revenge.
بدأ كريستيان مسيرته المهنية كعضو في فرقة The Driftwood Singers قبل أن يختار مسيرة فردية. لقد أصدر ثلاثة ألبومات: Beginners، Quitters وParadise Pop. 10.