في "عيد الحب" بنيويورك.. "مايا هوك" تودع عالم "سترانجر ثينجز" لتدخل عش الزوجية

تزوجت الممثلة الهوليوودية مايا هوك، المعروفة بدورها في مسلسل الرعب الشهير"سترانجر ثينجز" Stranger Things، من المغني وكاتب الأغاني كريستيان لي هتسون.

تزوجت الممثلة، 27 عامًا، والمغني، 35 عامًا، في عيد الحب في نيويورك بحضور والدي مايا's المشهورين: الأب، إيثان هوك، والأم، أوما ثورمان، حسبما ذكرت مجلة People.

بينما ارتدت العروس فستان زفاف أبيض مع معطف شتوي ريشي، ارتدى العريس بدلة توكسيدو، وفقًا للمجلة.

كانت هوك—التي تلعب دور روبن باكلي في سلسلة الرعب والخيال العلمي التي عُرضت حلقتها الأخيرة في 1 يناير 2026—محاطة بالعديد من زملائها في العمل. حضر كل من فين وولفهارد، غاتن ماتاراتزو، كاليب ماكلولين، سادي سينك، ناتاليا داير، تشارلي هيتون، وجو كيري.

ثورمان وهوك، اللذان كانا متزوجين من عام 1998 إلى 2005، كانا برفقة ابنهما، ليفون روان ثورمان-هوك. ارتدت ثورمان فستانًا أزرق فاتحًا، بينما ارتدى شريكها السابق بدلة سوداء، حسبما ذكرت People.