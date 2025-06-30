فين ديزل يعد بسباقات الشوارع وعودة"بول ووكر" في فيلم "فاست فيورييس11"

أكد الممثل فين ديزل رسمياً أن الجزء الأخير من سلسلة أفلام Fast & Furious ، والذي يحمل عنواناً مؤقتاً Fast 11، من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية في أبريل 2027.
في مهرجان فيول، وهو فعالية ثقافية ورياضية للسيارات في بومونا، كاليفورنيا، ظهر ديزل بشكل مفاجئ إلى جانب نجمي السلسلة تايريس جيبسون وكودي ووكر (شقيق الراحل بول ووكر). ووفقاً لمجلة فارايتي، ألقى ديزل، مخاطباً حشداً متحمساً، تلميحات مهمة حول مستقبل - وإرث - السلسلة الشهيرة التي بدأت عام 2001.
قال ديزل: "سألني الاستوديو: 'فين، هل يمكننا عرض الحلقة الأخيرة من فيلم 'Fast & Furious' في أبريل 2027؟' فقلت: 'بشروط ثلاثة'".
تلك الظروف؟ العودة إلى الجذور التي جعلت من Fast ظاهرة عالمية.
أولاً، إعادة السلسلة إلى لوس أنجلوس. ثانياً، العودة إلى ثقافة السيارات، إلى سباقات الشوارع. ثالثاً، لمّ شمل دوم وبرايان أوكونر، قال ديزل.
كان لقاء دومينيك توريتو وبريان أوكونر، وهو آخر ما أنتجه ديزل، مثيراً للاهتمام بقدر ما هو غامض. توفي بول ووكر، الذي لعب دور برايان، بشكل مأساوي في حادث سيارة عام 2013عن عمر يناهز الأربعين، في منتصف تصوير فيلم " Furious7" . استخدم صانعو الفيلم صوراً متحركة بالكمبيوتر وإخوته كبدائل لإكمال الفيلم، تاركين برايان في وداع عاطفي ورمزي.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيلم "Fast 11" سيضم نسخة رقمية كاملة لشخصية برايان، أو لقطات لم تُعرض من قبل، أو ظهوراً قصيراً تكريمياً. مع ذلك، يبدو أن تعليق ديزل يؤكد أن وجود برايان - بطريقة أو بأخرى - سيلعب دوراً في النهاية الحاسمة للسلسلة.
صدر فيلم "فاست إكس" في مايو 2023، وحقق إيرادات تجاوزت 700 مليون دولار عالمياً، على الرغم من تعرضه لانتقادات بسبب ميزانيته الضخمة التي بلغت 340 مليون دولار. وسُوّق الفيلم على أنه الجزء الأول من ملحمة من جزأين، وانتهى بنهاية مشوقة مع تهديد دانتي رييس، الشرير المتبجح الذي يؤدي دوره جيسون موموا، لتوريتو وفريقه.
مع وجود مثل هذه الفجوة الزمنية الكبيرة بين Fast X و Fast 11 ، يبقى أن نرى ما إذا كان الفيلم القادم سيستمر من حيث انتهى Fast X أو سيتخذ نهجاً أكثر استقلالية يركز على الإرث والحنين إلى الماضي.
لا شك أن عشاق الأفلام السابقة من السلسلة سيشعرون بسعادة غامرة لوعد العودة إلى لوس أنجلوس وجذور سباقات الشوارع السرية التي ميّزت سلسلة "Fast & Furious" . على مر السنين، تحوّلت السلسلة إلى أفلام إثارة تجسسية تجوب العالم، بسيارات طائرة وحركات بهلوانية تتحدى الجاذبية. قد يكون العودة إلى الأسفلت والأجواء الهادئة هو ما يحتاجه المعجبون - والسلسلة نفسها.