فين ديزل يعد بسباقات الشوارع وعودة"بول ووكر" في فيلم "فاست فيورييس11"

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيلم "Fast 11" سيضم نسخة رقمية كاملة لشخصية برايان، أو لقطات لم تُعرض من قبل، أو ظهوراً قصيراً تكريمياً. مع ذلك، يبدو أن تعليق ديزل يؤكد أن وجود برايان - بطريقة أو بأخرى - سيلعب دوراً في النهاية الحاسمة للسلسلة.