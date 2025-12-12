الإمارات: "تايلور سويفت".. وثائقي جولة العصور وفيلم الختام ينطلقان اليوم

الوثائقي المنتظر عن جولة العصور لتايلور سويفت يصل أخيراً في ديسمبر، مصحوباً بفيلم حفل ختامي يمنح المعجبين تجربة كاملة للجولة الأشهر في مسيرتها. العملان يشكّلان معاً ختاماً بصرياً ووجدانياً لحقبة موسيقية صنعت ظاهرة عالمية.
سلسلة [translate:Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era] تأتي في ست حلقات تروي كواليس الجولة القياسية التي انتهت قبل عام، من البروفات وتغييرات الأزياء إلى الحياة على الطريق وحجم الإنتاج الذي رافق حفلات امتدت من مارس 2023 حتى ديسمبر 2024. تغطّي الحلقات مراحل مختلفة من الجولة وتكشف لحظات شخصية ومهنية مع فريق العمل والضيوف والعائلة وجمهور الملاعب حول العالم.
تُطرح الحلقتان الأولى والثانية يوم الجمعة 12 ديسمبر، ثم حلقتان جديدتان أسبوعياً في 19 و26 ديسمبر حتى الحلقة السادسة والأخيرة. في الإمارات، تتوفر الحلقات عند الساعة 12 ظهراً بالتزامن مع توقيت الإطلاق المعتاد لإصدارات المنصة العالمية، ما يتيح للمعجبين متابعتها فور صدورها دون انتظار فروقات التوقيت مع أمريكا الشمالية.
بالتوازي مع السلسلة، يُعرض الفيلم الموسيقي [translate:The Final Show] في 12 ديسمبر، موثقاً آخر حفلات الجولة في [translate:BC Place] بفانكوفر بتاريخ 8 ديسمبر 2024. يختلف الفيلم عن نسخة 2023 السينمائية بإضافة كاملة لقسم [translate:Tortured Poets Department] الذي قُدم خلال المحطة الأخيرة، ليقدّم صورة أوفى لبناء الحفل ولتطوّر قائمة الأغاني بين بداية الجولة ونهايتها.
يُبث كل من الوثائقي والفيلم عبر منصتي Hulu وDisney+، إلا أن المشاهدين في الإمارات سيتمكنون من المتابعة حصراً عبر تطبيق [translate:Disney+] لعدم توفر Hulu محلياً. هذه الإتاحة الرقمية تُعد الفرصة الأولى لكثير من المعجبين في المنطقة لمشاهدة العرض كاملاً، خصوصاً لمن حُرموا من حفلات فيينا الملغاة العام الماضي وما رافقها من خسائر مادية وسفرية لعشرات من المقيمين في دبي.
يتضمّن الوثائقي ظهور خطيب سويفت لاعب كرة القدم الأمريكية [translate:ترافيس كيلسي] في لقطات خلف الكواليس، مع تعليق مؤثر من والدتها [translate:أندريا] تصف فيه أثره الإيجابي على حياتها. كما يشهد العمل مشاركات لفنانين مقربين مثل إد شيران، وسابرينا كاربنتر، وفلورنس ويلش، في مشاهد تضيء على شبكة العلاقات الإبداعية التي أحاطت بالجولة، لتقدّم للجمهور حكاية متكاملة عن مشروع موسيقي تحوّل إلى ظاهرة ثقافية عابرة للحدود.