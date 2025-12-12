الإمارات: "تايلور سويفت".. وثائقي جولة العصور وفيلم الختام ينطلقان اليوم

مواعيد العرض في الإمارات

تُطرح الحلقتان الأولى والثانية يوم الجمعة 12 ديسمبر، ثم حلقتان جديدتان أسبوعياً في 19 و26 ديسمبر حتى الحلقة السادسة والأخيرة. في الإمارات، تتوفر الحلقات عند الساعة 12 ظهراً بالتزامن مع توقيت الإطلاق المعتاد لإصدارات المنصة العالمية، ما يتيح للمعجبين متابعتها فور صدورها دون انتظار فروقات التوقيت مع أمريكا الشمالية.

فيلم الحفل الختامي

بالتوازي مع السلسلة، يُعرض الفيلم الموسيقي [translate:The Final Show] في 12 ديسمبر، موثقاً آخر حفلات الجولة في [translate:BC Place] بفانكوفر بتاريخ 8 ديسمبر 2024. يختلف الفيلم عن نسخة 2023 السينمائية بإضافة كاملة لقسم [translate:Tortured Poets Department] الذي قُدم خلال المحطة الأخيرة، ليقدّم صورة أوفى لبناء الحفل ولتطوّر قائمة الأغاني بين بداية الجولة ونهايتها.

المنصات المتاحة في الإمارات

يُبث كل من الوثائقي والفيلم عبر منصتي Hulu وDisney+، إلا أن المشاهدين في الإمارات سيتمكنون من المتابعة حصراً عبر تطبيق [translate:Disney+] لعدم توفر Hulu محلياً. هذه الإتاحة الرقمية تُعد الفرصة الأولى لكثير من المعجبين في المنطقة لمشاهدة العرض كاملاً، خصوصاً لمن حُرموا من حفلات فيينا الملغاة العام الماضي وما رافقها من خسائر مادية وسفرية لعشرات من المقيمين في دبي.

حضور ترافيس كيلسي والضيوف

يتضمّن الوثائقي ظهور خطيب سويفت لاعب كرة القدم الأمريكية [translate:ترافيس كيلسي] في لقطات خلف الكواليس، مع تعليق مؤثر من والدتها [translate:أندريا] تصف فيه أثره الإيجابي على حياتها. كما يشهد العمل مشاركات لفنانين مقربين مثل إد شيران، وسابرينا كاربنتر، وفلورنس ويلش، في مشاهد تضيء على شبكة العلاقات الإبداعية التي أحاطت بالجولة، لتقدّم للجمهور حكاية متكاملة عن مشروع موسيقي تحوّل إلى ظاهرة ثقافية عابرة للحدود.