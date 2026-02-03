فيلم "ميلانيا" الوثائقي يحقق رقماً قياسياً في شباك التذاكر

تركز اهتمام الصناعة أيضاً على ميزانية الفيلم الوثائقي. أفادت التقارير أن أمازون أنفقت 40 مليون دولار للحصول على الحقوق و35 مليون دولار إضافية على التسويق، مما يجعله أغلى فيلم وثائقي تم إنتاجه على الإطلاق. يقول المحللون إن الفيلم سيحتاج إلى عرض مسرحي طويل وإيرادات إضافية قوية لتحقيق التعادل، حيث يشير البعض إلى أن الصفقة قد تكون ذات دوافع سياسية وليست تجارية بحتة.