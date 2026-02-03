فيلم "ميلانيا" الوثائقي يحقق رقماً قياسياً في شباك التذاكر

تجاوز فيلم ميلانيا: 20 يوماً إلى التاريخ توقعات الصناعة، محققاً أرقاماً قياسية في شباك التذاكر بالولايات المتحدة على الرغم من المراجعات السلبية والجدل الواسع. حقق الفيلم الوثائقي الجديد عن ميلانيا ترامب أكثر من 7 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مما يجعله أكبر افتتاح لفيلم غير روائي في العقد الماضي، وفقاً لموقع ديدلاين.
كان من المتوقع في البداية أن يحقق المشروع المدعوم من أمازون حوالي 5 ملايين دولار، لكن المنشورات التجارية فوجئت بالأرقام النهائية. وصفت مجلة فارايتي الفيلم بأنه “بداية ضخمة لفيلم وثائقي”، بينما قالت هوليوود ريبورتر إن “لا أحد توقع ذلك”.
يتتبع الفيلم السيدة الأولى للولايات المتحدة في الأيام العشرين التي تسبق تنصيب دونالد ترامب’ الرئاسي في يناير 2025، مقدماً ما يصفه المنتجون بأنه نظرة حميمة من وراء الكواليس على حياتها. ميلانيا ترامب مدرجة كواحدة من المنتجين.
شاهد المقطع الدعائي أدناه:
تركز اهتمام الصناعة أيضاً على ميزانية الفيلم الوثائقي. أفادت التقارير أن أمازون أنفقت 40 مليون دولار للحصول على الحقوق و35 مليون دولار إضافية على التسويق، مما يجعله أغلى فيلم وثائقي تم إنتاجه على الإطلاق. يقول المحللون إن الفيلم سيحتاج إلى عرض مسرحي طويل وإيرادات إضافية قوية لتحقيق التعادل، حيث يشير البعض إلى أن الصفقة قد تكون ذات دوافع سياسية وليست تجارية بحتة.
كان رد فعل الجمهور منقسماً بشدة. حصل الفيلم على درجة A في CinemaScore ويتباهى بتقييم جمهور بنسبة 99 بالمائة على Rotten Tomatoes، وهو ما قالت ميلانيا ترامب إنه يثبت أنه “أحبه الجميع”. ومع ذلك، كان النقاد أقل إعجاباً بكثير، حيث منحوه 10 بالمائة فقط على نفس المنصة.
أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى أن الفيلم حقق أداءً فاق التوقعات بين النساء البيض الأكبر سناً في معاقل مؤيدي ترامب مثل تكساس وفلوريدا. وقد عُرض الفيلم الوثائقي أيضاً في دور السينما بالمملكة المتحدة، على الرغم من أن أرقام شباك التذاكر هناك لم تصدر بعد.
الفيلم من إخراج بريت راتنر، ويمثل أول مشروع له منذ مزاعم سوء السلوك الجنسي في عام 2017، والتي نفاها، مما أضاف طبقة أخرى من الجدل إلى الفيلم الوثائقي.