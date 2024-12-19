فيلم "موانا 2" تحت النجوم على سطح "جاليريا مول" بدبي
الآن، أصبحت ليلة مشاهدة الأفلام أكثر متعة. احصل على تذكرة سينما على سطح مركز "جاليريا مول"، حيث سيستمتع الجميع بمشاهدة الفيلم.
بينما تتلألأ النجوم في السماء وتداعب الرياح أذنيك، استلقِ على أحد المقاعد المريحة، حيث يمكنك أن تجد الأكواخ الخاصة والوسائد المريحة، ومشاهدة فيلمك.
يُعرض هذا الأسبوع فيلم "موانا 2" (Moana 2)، وهو مغامرة مثيرة تأخذ موانا وماوي في رحلة إلى أراض بعيدة لكسر لعنة.
يمكنك أن تحصل على تجربة فخمة في الهواء الطلق؛ اطلب لنفسك وجبات خفيفة فاخرة مثل السوشي والبرغر (أو يمكنك اختيار الفشار في وعاء كبير).
تبدأ أسعار تذاكر سينما "فوكس مون لايت" في الهواء الطلق من 60 درهماً.
إذا كنت من محبي فيلم "إلف" (Elf) للنجم ويل فيريل، فلديك خيار آخر - حيث تعود السينما الخارجية (Under The Stars) في أبراج بحيرات جميرا هذا العام، وسيتم عرض فيلم عيد الميلاد في 21 ديسمبر.
للتذكير فقط: يعرض الفيلم شخصية فيريل، بادي، الذي نشأ على يد الجان في القطب الشمالي، حيث يكتشف أنه في الواقع إنسان ويذهب للبحث عن والده البيولوجي. الدخول إلى العروض هنا مجاني، ولكنك بحاجة إلى التسجيل على موقع jlt.ae.