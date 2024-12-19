فيلم "موانا 2" تحت النجوم على سطح "جاليريا مول" بدبي

للتذكير فقط: يعرض الفيلم شخصية فيريل، بادي، الذي نشأ على يد الجان في القطب الشمالي، حيث يكتشف أنه في الواقع إنسان ويذهب للبحث عن والده البيولوجي. الدخول إلى العروض هنا مجاني، ولكنك بحاجة إلى التسجيل على موقع jlt.ae.