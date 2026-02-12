فيلم "مرتفعات ويذرنغ" يضع مشاعرنا تحت المجهر في سينمات الإمارات

إنها عطلة نهاية أسبوع عيد الحب، وبدلاً من الشوكولاتة والورود، لدينا واحدة من أكثر قصص الحب مأساوية التي عُرضت على الشاشة على الإطلاق. مرتفعات ويذرنغ، الذي يُعرض الآن في دور السينما الإماراتية، هو تفسير إيميرالد فينيل، وليس اقتباسًا، كما تصر، لعمل إميلي برونتي الكلاسيكي لعام 1847.
أوه، ولقد كان جيدًا جدًا.
إفصاح كامل: لم أقرأ الرواية. لذا فإن هذه الأفكار تدور حول نسخة فينيل من الأحداث بحتة. وكتجربة سينمائية مستقلة؟ لقد كنت منغمسًا تمامًا. انجذبت خلال أول 20 دقيقة إلى عالمها البارد المبلل بالمطر. ومع ذلك، يمكنني أن أرى تمامًا لماذا يثير الانقسام. هذه دراما مكثفة، حسية حتى، وشخصياتها؟ ربما مدمرة. لن يقيمها الجميع، وهذا أمر طبيعي.
في جوهرها، تتبع القصة العلاقة المضطربة بين كاثرين إيرنشو وهيثكليف، وهو حب يبدأ مبكرًا، في رفاة جامحة ويتطور إلى شيء أكثر تعقيدًا بكثير. إنها قصة خيارات؛ تلك التي نتخذها من أجل الأمان مقابل تلك التي نتوق إليها في أرواحنا، والآثار المدمرة التي تتبع ذلك.
في تفسيرها، تحلل فينيل الحب وجميع مرادفاته. الرعاية. الإعجاب. النظرات المتلهفة عبر الغرف والإسطبلات. الشغف الحار الذي يحبس الأنفاس. الإيثار. ثم الجانب الآخر — الأنانية، الغيرة، الهوس، التملك، السمية. إنه فوضوي ومدمر؛ أجرؤ على القول، بالنسبة للبعض، قد يبدو مألوفًا بشكل غير مريح. ليس لأننا نؤيد الفوضى، ولكن لأننا ندرك شدة حب شخص تشعر وكأنه جزء لا يتجزأ من كيانك.
ولكن دعونا نكون واضحين: هناك سمية واضحة كامنة هنا، وفي بعض الأحيان تجعل الفيلم أكثر إثارة للجدل من كونه رومانسيًا. هناك لحظة مزعجة بشكل خاص حيث يقوم هيثكليف، مدفوعًا بالغيرة، بالتلاعب بفتاة بريئة واستغلالها. يبدو أنها تستسلم لذلك، وتنجذب تقريبًا إلى الخطر، لكن فجائية الأمر مرعبة. إنه غير مريح للمشاهدة لأنه يجبرك على مواجهة ما يمكن أن تظهره بعض المشاعر في الناس.
ويطرح سؤالاً مثيرًا للاهتمام: لماذا غالبًا ما يُصوَّر أن النساء، إيزابيلا في هذه الحالة، يقعن في حب الرجال الخطأ حتى عندما يستطعن رؤيتهم بوضوح؟ أثار المشهد ضحكًا في عرضي، وكأن الجمهور أدرك بشكل جماعي أنها تسير مباشرة إلى فخ فهمته تمامًا. لا يوجد حكم هنا، مجرد ديناميكية نُجبر على التعايش معها.
لإضفاء الحيوية على هذه الديناميكيات الشديدة، لدينا مارغو روبي (35 عامًا) في دور كاثرين وجاكوب إلوردي في دور هيثكليف (28 عامًا).
لديهم كيمياء — ربما ليست من النوع الذي سيقنع كل متشكك — ولكنها كافية لإشعال الشاشة في اللحظات المهمة. روبي، التي سبح فيلمها السابق، A Big Bold Beautiful Journey، أيضًا في المياه الرومانسية، تواصل إثبات أنها تفهم كيفية تجسيد الشوق. هناك’ تهور في خياراتها العاطفية يجعلها آسرة. والأزياء؟ مذهلة. أقمشة متدفقة، حمراء بشكل خاص، مقابل أنقاض متداعية، شعر متطاير بفعل الرياح في أمطار لا نهاية لها، لوحات ألوان باهتة تعكس الكآبة العاطفية للقصة’. الريف المظلم والبارد يعمل بشكل جيد.
إلوردي، من ناحية أخرى، يقف شامخًا — حرفيًا وعاطفيًا. هناك بقايا خافتة من تجسيده الأخير لفرانكشتاين تلوح في الطريقة التي يلقي بها بعض الجمل، وفي الثقل الذي يمنحه لصمته. يتميز إلقاؤه للحوار بكثافة متحكم بها، وكأنه’ يكبح عاصفة باستمرار. “لم أكسر قلبك — أنت من كسرته؛ وبكسره، كسرت قلبي أنا،” يقول هيثكليف الذي يجسده إلوردي' في إحدى النقاط. على الرغم من الدرامية، فإن الجمل تهبط كالصاعقة.
هناك المزيد: “قبلني ودعنا نلعن كلانا،” وتوسل كاثرين' الآسر، “مهما كانت أرواحنا مصنوعة، فروحه وروحي هما نفس الشيء.”
عندما تُقال هذه الكلمات، يكون التوتر خارج المألوف. من المفترض أن تشعر به، وأنت تفعل ذلك. الموسيقى التصويرية، هنا، حاسمة. إنها تبث الحياة في كل نظرة مسروقة وكل مواجهة متفجرة. معها، يبدو الفيلم عظيمًا. مكثفًا، ربما بالضبط كما قصدت فينيل: رومانسيًا بالمعنى الأكثر مأساوية للكلمة.
يحتفظ طاقم الممثلين المساعدين بمكانتهم. تقدم هونغ تشاو في دور نيلي دين وشازاد لطيف في دور إدغار لينتون أداءً ثابتًا وواقعيًا. أليسون أوليفر، في دور إيزابيلا لينتون المهووسة بشكل غريب، تنغمس تمامًا في شخصيتها. ويضفي الممثلون الأطفال، شارلوت ميلينغتون وأوين كوبر (نعم، شهرة Adolescence — إنه جيد جدًا)، أصالة على الفصل الأولي مما يجعل الفوضى العاطفية اللاحقة أكثر تأثيرًا.
لا أعتقد حقًا أنني رأيت قصة حب مهووسة ومدمرة كهذه منذ فترة طويلة. هل هي مثالية؟ لا. هل هي خفية؟ بالتأكيد لا. ولكن هل هي تجربة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع لعيد الحب، عندما تكون محاطًا بقصص حب جميلة؟ بالتأكيد.
أحيانًا لا يكون الحب كله شوكولاتة وورود. أحيانًا يكون شخصين لم يكن مقدرًا لهما أن ينجوا من بعضهما البعض.