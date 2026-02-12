فيلم "مرتفعات ويذرنغ" يضع مشاعرنا تحت المجهر في سينمات الإمارات

إنها عطلة نهاية أسبوع عيد الحب، وبدلاً من الشوكولاتة والورود، لدينا واحدة من أكثر قصص الحب مأساوية التي عُرضت على الشاشة على الإطلاق. مرتفعات ويذرنغ، الذي يُعرض الآن في دور السينما الإماراتية، هو تفسير إيميرالد فينيل، وليس اقتباسًا، كما تصر، لعمل إميلي برونتي الكلاسيكي لعام 1847.

أوه، ولقد كان جيدًا جدًا.

إفصاح كامل: لم أقرأ الرواية. لذا فإن هذه الأفكار تدور حول نسخة فينيل من الأحداث بحتة. وكتجربة سينمائية مستقلة؟ لقد كنت منغمسًا تمامًا. انجذبت خلال أول 20 دقيقة إلى عالمها البارد المبلل بالمطر. ومع ذلك، يمكنني أن أرى تمامًا لماذا يثير الانقسام. هذه دراما مكثفة، حسية حتى، وشخصياتها؟ ربما مدمرة. لن يقيمها الجميع، وهذا أمر طبيعي.

في جوهرها، تتبع القصة العلاقة المضطربة بين كاثرين إيرنشو وهيثكليف، وهو حب يبدأ مبكرًا، في رفاة جامحة ويتطور إلى شيء أكثر تعقيدًا بكثير. إنها قصة خيارات؛ تلك التي نتخذها من أجل الأمان مقابل تلك التي نتوق إليها في أرواحنا، والآثار المدمرة التي تتبع ذلك.

في تفسيرها، تحلل فينيل الحب وجميع مرادفاته. الرعاية. الإعجاب. النظرات المتلهفة عبر الغرف والإسطبلات. الشغف الحار الذي يحبس الأنفاس. الإيثار. ثم الجانب الآخر — الأنانية، الغيرة، الهوس، التملك، السمية. إنه فوضوي ومدمر؛ أجرؤ على القول، بالنسبة للبعض، قد يبدو مألوفًا بشكل غير مريح. ليس لأننا نؤيد الفوضى، ولكن لأننا ندرك شدة حب شخص تشعر وكأنه جزء لا يتجزأ من كيانك.

ولكن دعونا نكون واضحين: هناك سمية واضحة كامنة هنا، وفي بعض الأحيان تجعل الفيلم أكثر إثارة للجدل من كونه رومانسيًا. هناك لحظة مزعجة بشكل خاص حيث يقوم هيثكليف، مدفوعًا بالغيرة، بالتلاعب بفتاة بريئة واستغلالها. يبدو أنها تستسلم لذلك، وتنجذب تقريبًا إلى الخطر، لكن فجائية الأمر مرعبة. إنه غير مريح للمشاهدة لأنه يجبرك على مواجهة ما يمكن أن تظهره بعض المشاعر في الناس.