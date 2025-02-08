فيلم "لوفيابا": كوميديا رومانسية خفيفة ومسلية للجيل زد

في وقت تسيطر فيه المواضيع المظلمة والتعقيدات والعنف، إلى جانب الرسوم المتحركة بالحاسوب في السينما، يبدو أن بوليوود (وأحياناً هوليوود) قد نسيت فن الكوميديا الرومانسية البسيطة، ذلك النوع الذي يلتقي فيه الصبي بالفتاة، يواجهان التحديات، يعانيان من الحزن والدراما، قبل أن تنتهي القصة بنهاية سعيدة. لحسن الحظ، جاء الفيلم الجديد (لوفيابا) Loveyapa لعيد الحب ليعطي جرعة من الانتعاش، وينهي فترة الجفاف في هذا النوع من الأفلام.

بصراحة، كانت التوقعات منخفضة للفيلم الرومانسي هذا بين جونايد خان وخوشي كابور، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه إعادة إنتاج (نعم، إعادة إنتاج أخرى!) للفيلم التاميلي الناجح (يوم الحب) ، الذي كان له مفهوم رائع ولكن خيبه التنفيذ المتواضع. لا يزال الفيلم متاحاً على نتفليكس، وكان المخرج والممثل الرئيسي في الفيلم، براديب رانجاناثان، أحد الكتاب والمنتجين أيضاً، لذا فهي إعادة إنتاج قانونية. الأخبار الجيدة؟ النسخة الهندية، التي أخرجها أدفيت تشاندان (سكرت سوبر ستار, للال سينغ تشادها) ، عملت على صقل الأشياء غير المرغوبة، وقامت بتقليل الفائض وتحسين السرد للأفضل. وعلى الرغم من أنه ليس فيلماً رائعاً، إلا أنه مقبول إلى حد ما.

يكشف المقطع الدعائي عن القصة ( مثل كل الحبكات الكوميديا الرومانسية التي لا تحتاج إلى الإخفاء!). يخضع حبيبان شابان من الجيل زد لاختبار قاسٍ من قبل أحد الوالدين الصارمين - يحتاجان إلى تبديل الهواتف ليوم واحد - للحصول على إذن بالزواج. هل يبدو الأمر سهلاً؟ تتسرب الأسرار في شكل محادثات مع أحبائهم السابقين، وتنزيلات، وخطط سرية وأكاذيب تهز أساس حبهما "الحقيقي والصادق". مقدمة لذيذة مع إمكانيات لا حصر لها لاستكشاف الفروق الدقيقة للعلاقات الحديثة!

تدور أحداث الفيلم حول جاراف (جونيد خان) وباني (كوشي كابور)، اللذين يناديان بعضهما البعض بحب بـ "بابو" و"باني بو"، ويعتمدان بشكل كبير على هواتفهما الذكية في علاقتهما. تبدو محادثاتهما لطيفة ولكنها سطحية إلى أن يؤدي تبادل الهاتف الذي ذكرناه إلى تغييرات كبيرة في علاقتهما. في الوقت نفسه، تبدأ شقيقة جاراف، كيران (تانفيكا بارليكار)، في علاقة زواج مرتبة مع طبيب طيب القلب ولكنه يعاني من زيادة الوزن (كيكو شاردا). تتكشف قصة حبهما بسلاسة حتى يفسد الهاتف بشكل مفاجئ المعادلة مجدداً.

تدور أحداث فيلم (لوفبايا) Loveyapa في بيئة دلهي المتوسطة، لكن لغة شخصياته ومخاوفهم تبدو عالمية، مما يعكس كيف ساعدت التكنولوجيا في توحيد الثقافات والقيم. في هذا الجيل، أصبح الانتقال من علاقة إلى أخرى سهلاً كما هو الحال في تغيير غطاء حماية الهاتف. وغالباً ما تظهر العلاقات السابقة، ويتنقل الناس بين رومانسياتهم الماضية والحالية بسلاسة، مع الاحتفاظ دائماً بـ "نسخة احتياطية" عاطفية جاهزة للاستخدام، تماماً مثل بنك الطاقة.

إن هذا يثير بعض الأسئلة الملحة حول حياتنا المهووسة بالهواتف. فهل تكشف أجهزتنا المحمولة عن ذواتنا الحقيقية أكثر من أقوالنا وأفعالنا؟ وهل تتصرف هوياتنا على الإنترنت بطرق كنا لنتردد في القيام بها في الحياة الواقعية؟ والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو هل أصبحت هواتف آيفون وسامسونج الأدوات النهائية لكشف الخيانة والإنكار والخيانة الزوجية والضعف؟