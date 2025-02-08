فيلم "لوفيابا": كوميديا رومانسية خفيفة ومسلية للجيل زد
في بعض الأحيان، نحتاج فقط إلى مشاهدة فيلم للتسلية والترفيه. لا نريد التفكير بعمق أو البحث عن رسائل معقدة تغير حياتنا. كل ما نحتاجه هو وعاء من الفشار وحلوى غزل البنات وبعض الوقت الممتع. هنا تأتي الكوميديا الرومانسية أو أفلام المواعدة!
في وقت تسيطر فيه المواضيع المظلمة والتعقيدات والعنف، إلى جانب الرسوم المتحركة بالحاسوب في السينما، يبدو أن بوليوود (وأحياناً هوليوود) قد نسيت فن الكوميديا الرومانسية البسيطة، ذلك النوع الذي يلتقي فيه الصبي بالفتاة، يواجهان التحديات، يعانيان من الحزن والدراما، قبل أن تنتهي القصة بنهاية سعيدة. لحسن الحظ، جاء الفيلم الجديد (لوفيابا) Loveyapa لعيد الحب ليعطي جرعة من الانتعاش، وينهي فترة الجفاف في هذا النوع من الأفلام.
بصراحة، كانت التوقعات منخفضة للفيلم الرومانسي هذا بين جونايد خان وخوشي كابور، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه إعادة إنتاج (نعم، إعادة إنتاج أخرى!) للفيلم التاميلي الناجح (يوم الحب) ، الذي كان له مفهوم رائع ولكن خيبه التنفيذ المتواضع. لا يزال الفيلم متاحاً على نتفليكس، وكان المخرج والممثل الرئيسي في الفيلم، براديب رانجاناثان، أحد الكتاب والمنتجين أيضاً، لذا فهي إعادة إنتاج قانونية. الأخبار الجيدة؟ النسخة الهندية، التي أخرجها أدفيت تشاندان (سكرت سوبر ستار, للال سينغ تشادها) ، عملت على صقل الأشياء غير المرغوبة، وقامت بتقليل الفائض وتحسين السرد للأفضل. وعلى الرغم من أنه ليس فيلماً رائعاً، إلا أنه مقبول إلى حد ما.
يكشف المقطع الدعائي عن القصة ( مثل كل الحبكات الكوميديا الرومانسية التي لا تحتاج إلى الإخفاء!). يخضع حبيبان شابان من الجيل زد لاختبار قاسٍ من قبل أحد الوالدين الصارمين - يحتاجان إلى تبديل الهواتف ليوم واحد - للحصول على إذن بالزواج. هل يبدو الأمر سهلاً؟ تتسرب الأسرار في شكل محادثات مع أحبائهم السابقين، وتنزيلات، وخطط سرية وأكاذيب تهز أساس حبهما "الحقيقي والصادق". مقدمة لذيذة مع إمكانيات لا حصر لها لاستكشاف الفروق الدقيقة للعلاقات الحديثة!
تدور أحداث الفيلم حول جاراف (جونيد خان) وباني (كوشي كابور)، اللذين يناديان بعضهما البعض بحب بـ "بابو" و"باني بو"، ويعتمدان بشكل كبير على هواتفهما الذكية في علاقتهما. تبدو محادثاتهما لطيفة ولكنها سطحية إلى أن يؤدي تبادل الهاتف الذي ذكرناه إلى تغييرات كبيرة في علاقتهما. في الوقت نفسه، تبدأ شقيقة جاراف، كيران (تانفيكا بارليكار)، في علاقة زواج مرتبة مع طبيب طيب القلب ولكنه يعاني من زيادة الوزن (كيكو شاردا). تتكشف قصة حبهما بسلاسة حتى يفسد الهاتف بشكل مفاجئ المعادلة مجدداً.
تدور أحداث فيلم (لوفبايا) Loveyapa في بيئة دلهي المتوسطة، لكن لغة شخصياته ومخاوفهم تبدو عالمية، مما يعكس كيف ساعدت التكنولوجيا في توحيد الثقافات والقيم. في هذا الجيل، أصبح الانتقال من علاقة إلى أخرى سهلاً كما هو الحال في تغيير غطاء حماية الهاتف. وغالباً ما تظهر العلاقات السابقة، ويتنقل الناس بين رومانسياتهم الماضية والحالية بسلاسة، مع الاحتفاظ دائماً بـ "نسخة احتياطية" عاطفية جاهزة للاستخدام، تماماً مثل بنك الطاقة.
إن هذا يثير بعض الأسئلة الملحة حول حياتنا المهووسة بالهواتف. فهل تكشف أجهزتنا المحمولة عن ذواتنا الحقيقية أكثر من أقوالنا وأفعالنا؟ وهل تتصرف هوياتنا على الإنترنت بطرق كنا لنتردد في القيام بها في الحياة الواقعية؟ والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو هل أصبحت هواتف آيفون وسامسونج الأدوات النهائية لكشف الخيانة والإنكار والخيانة الزوجية والضعف؟
تُقدّم هذه الأفكار المثيرة للتفكير إمكانية للاستكشاف العميق متعدد الأوجه، ولكن "لوفيابا" اختار نهجاً خطياً ومباشراً. كل شيء واضح ومُفسّر كما لو كان مكتوباً على الحائط. تم التعجيل ببعض العواقب الوخيمة المترتبة على إساءة استخدام الهواتف بشكل سريع جداً لدرجة أن الأمر بدا وكأن الكتاب كانوا ببساطة ينفذون قائمة مهام من قالب "كيف تدمر الهواتف العلاقات". وتبدو ذروة الأحداث، المليئة بالصخب والميلودراما، وكأنها مأخوذة مباشرة من مسلسل تلفزيوني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتناقض مع الإطار المنعش للفيلم.
علاوة على ذلك، وعلى غرار النسخة الأصلية التاميلية، يضم فيلم "لوفيابا" تقريباً كل موضوع مرتبط بالهواتف خلال مدة عرضه. من السخرية الإلكترونية والاستخفاف بالجسد إلى التغيير والتزييف العميق، وصولاً إلى المقالب، هناك القليل مما لم يتم تناوله. يتم توصيل الرسالة الأساسية حول كيفية تطوير العلاقات بالصبر والثقة بأكثر الطرق التقليدية الممكنة - من خلال خطاب أبوي. على الرغم من أن الحوارات والظروف تمثل تمثيلاً دقيقاً إلى حد ما شباب اليوم، إلا أنها تعطي انطباعاً بنظرة جيل الخمسينات إلى علاقات الجيل زد.
ولكن هذه ليست بالضرورة عيوباً. فعلى الرغم من أسلوب الكتابة المفرط في التبسيط، يظل الفيلم مسلياً وجذاباً. والتقلبات والأحداث الدرامية متوقعة، ولكنك لن تمانع، لأن الموضوع الرئيسي يتم التعامل معه بلطف كبير ــ وهو بالضبط ما يحتاج إليه فيلم يُعرض في عيد الحب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض اللحظات والحوارات المضحكة حقاً التي تجعلك تضحك بصوت عالٍ. والمفضل لدي شخصياً هو ذلك الذي يسخر من عادة هندية تتمثل في تخزين الشواحن والأسلاك غير الضرورية. والطريقة التي يتم بها تقديمها كفيلة بإحداث ضجة كبيرة.
كان من الممكن أن يرتقي فيلم (لوفبايا) Loveyapa بأداء رائع وبسيط وكيمياء رائعة على الشاشة. ولكن للأسف، هذا هو المكان الذي تعثر فيه الثنائي الرئيسي! في البداية، بدا جونايد خان قاسٍ وواثقاً من نفسه، على الرغم من أنه وجد موطئ قدم له مع تقدم الفيلم. ومع ذلك، يفتقر إلى السحر الهادئ والطرافة التي تتطلبها هذه الشخصية. ولكن لا .. أعتقد أن لغة شوارع دلهي ليست مخصصة لهذا الفتى من باندرا!
وينطبق نفس الشيء على كوشي كابور. فهي جميلة، وتشكل الكورتا النابضة بالحياة والتنورة المنسدلة متعة بصرية، لكنها تبدو متزمتة للغاية ولا تصلح لفتاة من الطبقة المتوسطة في دلهي. ومثل جونايد، تتأقلم كوشي مع الدور تدريجياً، وفي النهاية، يتمكن الثنائي من كسب إعجابك. والممثلون الكبار هم من ينقذون الموقف. فدور جروشا كابور في دور والدة جاراف المنهكة كان رائعاً، في حين كان أداء أشوتوش رانا لدور والد باني الماكر والحكيم ممتازاً.
بشكل عام، إذا كنت تبحث عن ترفيه خفيف لا يرهق خلايا دماغك، ويقدم الكثير من اللحظات المضحكة ووقتاً ممتعاً في دور السينما، فإن لوفبايا Loveyapa يستحق كل هذا العناء. اذهب إليه مع شريكك أو والديك!
التقييم: 2.5 نجوم