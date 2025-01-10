فيلم "فاتح": "سونو سود" يجمع بين الإخراج والتمثيل والإنتاج
"سونو سود" ليس غريباً على عالم السينما المليئ بالإثارة، ولكن مع فيلم فاتح Fateh ، يرتقي بحرفيته إلى مستوى جديد - ليس فقط كممثل رئيسي ولكن أيضاً كمخرج ومنتج. يتحدث سونو في مقابلة مع سيتي تايمز City Times بصراحة عن مشروعه المفضل، والتحديات التي يواجهها في أداء أدوار متعددة، ولماذا يعتبر هذا الفيلم مميزاً جداً بالنسبة له.
تدور أحداث فيلم فاتح Fateh ، الذي أنتجته شركة زي استوديوز Zee Studios، حول قاتل سابق في القوات الخاصة (سونو)، يضطر إلى استخدام مهاراته القديمة للعثور على فتاة ريفية طموحة تقع فريسة لجرائم الإنترنت وتختفي. وبينما ينجح في كشف شبكة عالمية من الشر، تزداد المخاطر، مما يؤدي إلى مواجهات متفجرة، والكثير من مشاهد الحركة. تم تصوير الفيلم، الذي سيُطرح في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة في 10 يناير، جزئياً في دبي.
تحتل الإمارات العربية المتحدة مكانة خاصة في قلب سونو. وقال: "كانت أفلامي الأكثر تميزاً - مدينة الحياة، وسنة جديدة سعيدة ، وكونغ فو يوجا - مرتبطة جميعها بدبي. كما تم تصوير فيلم فاتح جزئياً هنا، وآمل أن يواصل سلسلة النجاحات".
يصف سونو شخصيته في فيلم "فاتح" بأنها تتويج لمسيرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمان في هذه الصناعة. ويقول: "فيلم " فاتح" قريب جداً من قلبي لأنه يمثل إجابتي على كل ما فوته في أفلامي السابقة. لقد نجحت في تجسيد أنواع معينة من الحركة والسلوكيات والتقاط اللقطات، وأنماط التحرير ــ كل ما تخيلته عندما كنت أمام الكاميرا".
بالنسبة لسونو، فإن فيلم "فاتح" ليس مجرد فيلم، بل هو حلم شخصي تحقق. ويقول: "عندما يشاهده الناس، سيقولون: هكذا ينبغي أن تُصنع أفلام الحركة".
ارتداء قبعات متعددة
قد يبدو أن العمل كمخرج وممثل رئيسي وكاتب ومنتج أمر شاق، لكن سونو وجد الوضوح في القيام بأدوار متعددة. "عملت في هذا الفيلم لمدة ثلاث سنوات تقريباً، لذلك كانت كل المشاهد واضحة تماماً في ذهني. كنت أعرف نوع الموسيقى التصويرية وتركيب اللقطات وتقديم الحوار الذي أريده. كان الأمر أشبه بإجراء حوار مع نفسي - كان المنتج والمخرج والممثل جميعاً على نفس الصفحة".
ورغم أن فيلم فاتح هو أول تجربة إخراجية لسونو، إلا أن هذه التجربة منحته منظوراً جديداً لصناعة الأفلام. "قال ستيفن سبيلبرغ ذات مرة: 'إذا كنت تعتقد أن نصك قد اكتمل، فإن فيلمك قد اكتمل (قبل اليوم الأول من التصوير).' وهذا ما تعلمته - يمكنك دائماً وضع إضافات وتحسينها. علمني فاتح أن أحتضن هذه العملية المستمرة".
الفعل كقصيدة شعر
تشكل مشاهد الحركة جوهر فيلم Fateh، ولم يدخر سونو أي جهد في جعلها لا تُنسى. ويكشف: "كان المشهد الأكثر تحدياً هو مشهد حركة مدته ثلاث دقائق ونصف بدون أي قطع. استغرق الأمر شهرين ونصف الشهر من التحضير وشارك فيه فريق عمل في Captain Marvel وFast & Furious وJurassic Park. تم جلب مقاتلين من المكسيك وطاقم فني من النخبة لتنفيذ الرؤية".
بالنسبة لسونو، فإن الحركة أكثر من مجرد مشهد. ويوضح: "أردت أن تبدو الحركة في فاتح وكأنها شعر. إنها عنيفة، ولكن بأسلوب مميز".
لا مثيل لتفاني سونو في الحركة، حيث قام الممثل بنفسه بأداء كل حركاته المثيرة في فيلم فاتح Fateh . ويكشف سونو: "لم أستخدم بديلاً قط. فأنا أتصور وأخطط وأنفذ كل مشهد من مشاهد الحركة بنفسي. إن اندفاع الأدرينالين يجعلني مستمراً، حتى خلال التصوير الذي يستغرق 18 إلى 19 ساعة".
بالنسبة لسونو، فإن أعظم مكافأة في فيلم فاتح Fateh هي تحقيق رؤيته الخاصة. يقول: "لطالما حلمت بتصوير نفسي بطريقة تجمع بين شغفي بالأكشن ورواية القصص. ومع فيلم فاتح Fateh، تمكنت أخيراً من تحقيق ذلك".
جاكلين فرنانديز في ضوء جديد
كان سونو حريصاً على إظهار جاكلين فرنانديز في شخصية لم يسبق لها مثيل، حيث قال: "جاكلين عاطفية للغاية ومتحمسة للتعلم. أردت أن أكسر صورتها الساحرة وأقدمها كفتاة عادية، مع الحد الأدنى من المكياج. هذا هو أفضل أداء لها حتى الآن، وأنا واثق من أن الناس سيتعرفون على براعتها التمثيلية في هذا الفيلم".
التطلع إلى الأمام
ما الذي ينتظر سونو سود بعد ذلك؟ قال: "أريد أن يشاهد الناس فيلم فاتح ثم يكتبوا لي السيناريوهات. لقد تلقيت عروضاً كمخرج وممثل من عدد من الاستوديوهات، وسأقوم بإخراج فيلمي التالي قريباً".