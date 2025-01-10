فيلم "فاتح": "سونو سود" يجمع بين الإخراج والتمثيل والإنتاج

تدور أحداث فيلم فاتح Fateh ، الذي أنتجته شركة زي استوديوز Zee Studios، حول قاتل سابق في القوات الخاصة (سونو)، يضطر إلى استخدام مهاراته القديمة للعثور على فتاة ريفية طموحة تقع فريسة لجرائم الإنترنت وتختفي. وبينما ينجح في كشف شبكة عالمية من الشر، تزداد المخاطر، مما يؤدي إلى مواجهات متفجرة، والكثير من مشاهد الحركة. تم تصوير الفيلم، الذي سيُطرح في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة في 10 يناير، جزئياً في دبي.