فيلم سوبرمان: بداية إنسانية لمستقبل خارق من"جيمس غان"

الفيلم من بطولة ديفيد كورينسويت في دور سوبرمان، وهو إعادة إطلاق واقعية بقلب وروح فكاهية، وكلب خارق. قد لا يكون الضربة القاضية التي يتوقعها المعجبون، لكنه بداية قوية وواعدة.

فيلم "سوبرمان" للمخرج جيمس غان ليس هنا لنسف عالم الأبطال الخارقين التقليدي. وهذا ليس عيبًا، بل هو خيار. كأول أفلامه في عالم DC الجديد (الذي يُطلق عليه الآن "الآلهة والوحوش")، لا يحاول غان (صاحب أفلام "حراس المجرة" و "الفرقة الانتحارية") أن يجعلك تؤمن بأن الرجل يستطيع الطيران مرة أخرى. بدلاً من ذلك، هو يطلب منك أن تؤمن بأن الرجل تحت الرداء لا يزال مهمًا.

على عكس التجسيدات السابقة، خاصة نسخة زاك سنايدر الأكثر قتامة وتأملًا لرجل الفولاذ، والتي قسمت المعجبين، فإن هذه النسخة تبعث على الأمل بشكل منعش. إنها ليست إعادة ضبط جذرية حيث يستلهم غان إلهامه النغمي والموضوعي من "All-Star Superman"، وهي سلسلة قصص مصورة معروفة بتصويرها البطل الكريبتوني بلمسة إنسانية. وبذلك، ينجح في تحدي التصور الأخير لسوبرمان كرمز قوي لا يُمس.

هذا السوبرمان ينزف، حرفياً ومجازياً، ويتلقى الضربات أكثر من المعتاد. يبدأ الفيلم بانقلاب ذكي: لا توجد كبسولة محطمة، ولا إعادة سرد للأصل. يفترض غان أنك تعرف كل ذلك بالفعل، ويحترم وقتك. بدلاً من ذلك، يقدم جدولًا زمنيًا قصيرًا لبناء العالم يعمل كنقطة بداية. تنبيه حارق: قبل 300 عام، وصل البشر الخارقون لأول مرة إلى الأرض. قبل 30 عامًا، هبط كال-إيل. قبل ثلاث سنوات، أصبح سوبرمان. وقبل ثلاث دقائق فقط، خسر أول قتال حقيقي له – مستلقيًا غارقًا في الدماء على الأرض قبل أن ينقذه كريبتو، الكلب الخارق.

وهكذا، نُلقى في قلب الحدث. سوبرمان لا يبدأ هذا الفيلم منتصرًا، بل يبدأ مهزومًا. وهذا هو بيت القصيد. هو ليس البطل القوي الذي لا يقهر بعد. لا يزال يتعلم، لا يزال غير متأكد، لا يزال يبحث عن مكانه. الجريئة في غان هي أن يظهر لنا سوبرمان ليس منيعًا، بل ضعيفًا. وبينما قد يبدو هذا "غير سوبرماني" في البداية، إلا أنه في الواقع ما يجعل هذه القصة ناجحة. قوته تكمن في إنسانيته.

يجسد ديفيد كورينسويت هذه الازدواجية جيدًا – سوبرمان لا يزال يتشكل، وكلارك كينت لا يزال يتخبط في حياته اليومية. إنه يجلب الجدية لكلتا الشخصيتين دون أن يجعلهما تبدوان كشخصية كرتونية.

راشيل بروسناهان في دور الصحفية الشغوفة لويس لين حادة ومهيمنة، على الرغم من أن تطور علاقتهما يبدو غير متساوٍ بعض الشيء. لحظة تكون فيها غير متأكدة، وفي اللحظة التالية تكون مستعدة تمامًا. كان من الممكن أن يرفع المزيد من التطور هنا من قيمة العائد العاطفي.

ثم هناك نيكولاس هولت، الذي يقدم ليكس لوثر باردًا ومكيرًا. إنه ليس مجرد شرير؛ إنه النقيض الفلسفي. ضغينته ليست شخصية، إنها أيديولوجية. إنه يرى سوبرمان تهديدًا للتفوق البشري، شخصًا غريبًا لا ينتمي. شعاره؟ العقول ستتفوق دائمًا على العضلات. إنها زاوية رائعة، على الرغم من أنها كانت ستستفيد من تاريخ أكبر قليلاً بين الاثنين.

ومع ذلك، هولت مغناطيسي. حتى أنك ترى لمحات من توم كروز في أدائه – نوع "ليس غروسمان" حليق الرأس ومبتسم من فيلم "تندر تندر". إنه تهديد حقيقي، ومشاهده تشتعل بالتوتر.