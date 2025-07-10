فيلم سوبرمان: بداية إنسانية لمستقبل خارق من"جيمس غان"

الفيلم من بطولة ديفيد كورينسويت في دور سوبرمان، وهو إعادة إطلاق واقعية بقلب وروح فكاهية، وكلب خارق. قد لا يكون الضربة القاضية التي يتوقعها المعجبون، لكنه بداية قوية وواعدة.
فيلم "سوبرمان" للمخرج جيمس غان ليس هنا لنسف عالم الأبطال الخارقين التقليدي. وهذا ليس عيبًا، بل هو خيار. كأول أفلامه في عالم DC الجديد (الذي يُطلق عليه الآن "الآلهة والوحوش")، لا يحاول غان (صاحب أفلام "حراس المجرة" و "الفرقة الانتحارية") أن يجعلك تؤمن بأن الرجل يستطيع الطيران مرة أخرى. بدلاً من ذلك، هو يطلب منك أن تؤمن بأن الرجل تحت الرداء لا يزال مهمًا.
على عكس التجسيدات السابقة، خاصة نسخة زاك سنايدر الأكثر قتامة وتأملًا لرجل الفولاذ، والتي قسمت المعجبين، فإن هذه النسخة تبعث على الأمل بشكل منعش. إنها ليست إعادة ضبط جذرية حيث يستلهم غان إلهامه النغمي والموضوعي من "All-Star Superman"، وهي سلسلة قصص مصورة معروفة بتصويرها البطل الكريبتوني بلمسة إنسانية. وبذلك، ينجح في تحدي التصور الأخير لسوبرمان كرمز قوي لا يُمس.
هذا السوبرمان ينزف، حرفياً ومجازياً، ويتلقى الضربات أكثر من المعتاد. يبدأ الفيلم بانقلاب ذكي: لا توجد كبسولة محطمة، ولا إعادة سرد للأصل. يفترض غان أنك تعرف كل ذلك بالفعل، ويحترم وقتك. بدلاً من ذلك، يقدم جدولًا زمنيًا قصيرًا لبناء العالم يعمل كنقطة بداية. تنبيه حارق: قبل 300 عام، وصل البشر الخارقون لأول مرة إلى الأرض. قبل 30 عامًا، هبط كال-إيل. قبل ثلاث سنوات، أصبح سوبرمان. وقبل ثلاث دقائق فقط، خسر أول قتال حقيقي له – مستلقيًا غارقًا في الدماء على الأرض قبل أن ينقذه كريبتو، الكلب الخارق.
وهكذا، نُلقى في قلب الحدث. سوبرمان لا يبدأ هذا الفيلم منتصرًا، بل يبدأ مهزومًا. وهذا هو بيت القصيد. هو ليس البطل القوي الذي لا يقهر بعد. لا يزال يتعلم، لا يزال غير متأكد، لا يزال يبحث عن مكانه. الجريئة في غان هي أن يظهر لنا سوبرمان ليس منيعًا، بل ضعيفًا. وبينما قد يبدو هذا "غير سوبرماني" في البداية، إلا أنه في الواقع ما يجعل هذه القصة ناجحة. قوته تكمن في إنسانيته.
يجسد ديفيد كورينسويت هذه الازدواجية جيدًا – سوبرمان لا يزال يتشكل، وكلارك كينت لا يزال يتخبط في حياته اليومية. إنه يجلب الجدية لكلتا الشخصيتين دون أن يجعلهما تبدوان كشخصية كرتونية.
راشيل بروسناهان في دور الصحفية الشغوفة لويس لين حادة ومهيمنة، على الرغم من أن تطور علاقتهما يبدو غير متساوٍ بعض الشيء. لحظة تكون فيها غير متأكدة، وفي اللحظة التالية تكون مستعدة تمامًا. كان من الممكن أن يرفع المزيد من التطور هنا من قيمة العائد العاطفي.
ثم هناك نيكولاس هولت، الذي يقدم ليكس لوثر باردًا ومكيرًا. إنه ليس مجرد شرير؛ إنه النقيض الفلسفي. ضغينته ليست شخصية، إنها أيديولوجية. إنه يرى سوبرمان تهديدًا للتفوق البشري، شخصًا غريبًا لا ينتمي. شعاره؟ العقول ستتفوق دائمًا على العضلات. إنها زاوية رائعة، على الرغم من أنها كانت ستستفيد من تاريخ أكبر قليلاً بين الاثنين.
ومع ذلك، هولت مغناطيسي. حتى أنك ترى لمحات من توم كروز في أدائه – نوع "ليس غروسمان" حليق الرأس ومبتسم من فيلم "تندر تندر". إنه تهديد حقيقي، ومشاهده تشتعل بالتوتر.
ما يفعله غان جيدًا هو ملء عالم سوبرمان دون إغراقه. الأبطال الخارقون الداعمون مثل هوكغريل، والسيد تيريفيك، وجرين لانترن غير المصفى (جاي غاردنر) لا يبدون كضيوف شرف لا داعي لهم. إنهم يثرون عالم الفيلم ويقدمون فضولًا كافيًا لما هو قادم. هناك أيضًا لمحة عن سوبرغريل من ميلي ألكوك، إشارة هادئة إلى فيلمها المنفرد القادم في عام 2026. ونعم، هناك بعض الوجوه المألوفة التي تظهر أيضًا. دعنا نقول فقط، إنها خدمة للمعجبين تم تنفيذها بشكل صحيح.
لكن جوهر قوس سوبرمان العاطفي يكمن في علاقته بوالديه الأرضيين، والتي تم التعامل معها بشكل جميل وقوي بهدوء. وجودهما يرسخه. إن تلك اللحظات الصغيرة والحميمة والاهتمام هي التي تمنحنا نظرة ثاقبة حول سبب إيمان سوبرمان بالأمل، ولماذا يجب أن نؤمن به.
ثم هناك كريبتو. نعم، يعيد غان الكلب الخارق إلى الحياة، مستوحيًا ذلك من كلبه الذي أنقذه، أوزو. لقد تبنى الجرو أثناء كتابة السيناريو، وكانت سماته المدمرة الأولية مصدر إلهام للكلب الخارق. يضيف كريبتو قلبًا ومرحًا وبعض اللحظات المؤثرة بشكل مفاجئ. إنه نوع من التفاصيل الشخصية التي تجعل سرد غان يبدو حيًا.
الفيلم يبدو رائعًا. بميزانية تتجاوز 200 مليون دولار، من المتوقع أن تكون الرسوم المتحركة عالية الجودة – من المشاجرات الجوية إلى الفوضى التي تهدد العالم و تنبيه حارق أبعاد أخرى. إنه مشهد خارق تم تنفيذه بشكل صحيح. ومع ذلك، فإنه دائمًا ما يجعلني أتساءل: كيف تتعافى المدن من هذا القدر من الدمار؟ لكن مهلاً – هذا هو النوع، وغان يميل إليه بدون اعتذار.
نغميًا، يضرب الفيلم أرضية وسطى واثقة: فكاهي دون أن يكون سخيفًا، عاطفي دون أن يكون ميلودراميًا. وموسيقى جون ويليامز الأيقونية المنسوجة في موسيقى تصويرية قائمة على الغيتار من تأليف جون مورفي وديفيد فليمنج هي لمسة جميلة.
لا، فيلم "سوبرمان" ليس تجربة مذهلة، وهذا أمر جيد تمامًا. الفيلم لا يتحول إلى ممل؛ أنت لا تنتظر نهايته لتغادر. إنه قوي، وصادق، ويحدد نغمة واعدة لما هو قادم. غان بدأ للتو. لا يهدف هذا الفيلم إلى أن يكون أفضل فيلم سوبرمان على الإطلاق. إنه هنا ليكون الفصل الأول في شيء جديد. ولهذا، ينجح.
هل سأشاهده مرة أخرى في دور السينما؟ ربما لا. لكنني سأعود إليه في المنزل، خاصة بمجرد أن يتوسع عالم DCU وتصبح هذه القصة جزءًا من لغز أكبر.